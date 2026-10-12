Liverpool, 25 Ekim 2026 Pazar günü Brighton'ı Liverpool'daki Anfield'da ağırlayacak.

İki takım arasındaki rekabette Liverpool tarihsel olarak üstünlük kurdu: 46 resmî maçın 25'ini kazanırken Brighton 9 galibiyet aldı. Liverpool'un geçmişteki üstünlüğüne rağmen Brighton, son sezonlarda hem Anfield'da hem de Amex Stadium'da bol gollü sonuçlar alarak rakibini sık sık zorladı.

Liverpool-Brighton maçı için biletleri nereden alabileceğiniz ve fiyatları hakkında bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

Liverpool-Brighton & Hove Albion Premier League maçı ne zaman başlayacak?

Premier Lig - Hafta 8 25 Eki 2026 - 10:00 Anfield

Liverpool-Brighton & Hove Albion Premier League maçının biletleri nasıl alınır?

Anfield'daki Premier League maçlarının biletlerine talep her zaman yüksek. Liverpool'un Brighton & Hove Albion'u ağırlayacağı maç da istisna değil. Ev sahibi ve deplasman tribünleri için bilet almanın başlıca yolları şöyle:

1. Kulüplerin resmî kanalları (Anfield maçı)

Resmî LFC üyelik kurası: Standart maç biletlerini normal fiyatından doğrudan Liverpool FC'den satın almak için resmî LFC All Red üyeliğine (Full, Light veya Junior) sahip olmanız gerekiyor.

2. Deplasman tribünü seçenekleri (Brighton taraftarları)

Brighton & Hove Albion'un resmî bilet kontenjanı: Anfield'daki deplasman tribününde yer almak için biletlerin doğrudan Brighton & Hove Albion'un resmî bilet portalından satın alınması gerekiyor. Öncelik, geçmiş deplasman maçlarından biriktirdikleri sadakat puanlarına göre Brighton kombine sahiplerine ve MyAlbion+ üyelerine veriliyor.

3. İkincil bilet pazarları

Resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformlarında yeniden satışa çıkarılmış koltuklar bulunabiliyor. Ancak fiyatlar, biletlerin üzerinde yazan tutardan farklı olabiliyor.

Liverpool-Brighton & Hove Albion lig maçının biletleri ne kadar?

Liverpool-Brighton & Hove Albion maçının bilet fiyatları, biletleri üzerlerinde yazan fiyattan genel satış yoluyla mı yoksa ikincil pazardan mı aldığınıza göre değişiyor.

1. Standart genel satış (biletin üzerinde yazan fiyat)

Doğrudan Liverpool FC'nin resmî kurası veya bilet değişim sistemi üzerinden alınan standart yetişkin maç biletlerinin fiyatları kulüp tarafından belirleniyor:

Yetişkin biletleri: 30 ila 62,75 £ (Anfield'daki tribün ve kata göre)

İndirimli biletler (65 yaş üstü / genç yetişkinler): Yaklaşık 22,50 ila 47 £

Çocuk biletleri (17 yaş altı): 9 ila 15 £

Yerel üye biletleri: 9 £ (Ana Tribün'ün üst katında yerel sakinlere ayrılan bölüm)

2. İkincil bilet pazarları

Üst düzey rakiplere karşı oynanan ve yoğun talep gören maçların standart biletleri genellikle resmî üye satışları sırasında tükendiğinden,StubHubgibi ikincil bilet platformlarındaki fiyatlar talebe göre değişiyor:

Başlangıç fiyatları: İkincil bilet pazarlarında standart koltukların fiyatları genellikle yaklaşık 95 ila 120 £ arasında başlıyor.

Ortalama fiyatlar: Alt katın orta bölümlerindeki veya sahanın uzun kenarındaki koltukların ortalama fiyatı 150 ila 250 £ ve üzeri .

Ağırlama ve VIP paketleri: Resmî maç günü ağırlama paketleri kişi başı yaklaşık 200 ila 350 £ ve üzeri fiyatlardan başlıyor.

Liverpool-Brighton & Hove Albion Premier League maçı: Bilmeniz gereken her şey

Liverpool ve Brighton & Hove Albion'un form durumu

Liverpool, tüm kulvarlardaki son beş maçında üç galibiyet ve bir beraberlik aldı, hiç yenilmedi. Son maçında Premier League'de Bournemouth'u deplasmanda 1-0 yendi; Carabao Cup'ta da Tottenham'ı 3-1 mağlup etti. Liverpool bu beş maçta sekiz gol atıp üç gol yedi. Puan kaybettiği tek maç, Fulham deplasmanındaki golsüz beraberlikti. Brighton ise son beş maçının dördünü kazandı. Tek yenilgisini ağustos sonlarında Chelsea deplasmanında 4-3'lük sonuçla aldı. Brighton bu dönemde, Coventry City'yi 5-0 ve Arsenal'ı 3-0 yendiği maçlar da dâhil olmak üzere 14 gol attı; söz konusu karşılaşmalarda yalnızca beş gol yedi.

Liverpool-Brighton & Hove Albion: Son karşılaşmalar

İki takım en son Mart 2026'da karşılaştı. Brighton, Premier League'de Amex Stadium'daki maçı 2-1 kazandı. Bundan önce Liverpool, Şubat 2026'daki FA Cup maçında Brighton'ı Anfield'da 3-0 yenmişti. İki takım arasındaki son beş maçta Brighton iki, Liverpool üç galibiyet aldı. Bu karşılaşmalarda toplam 18 gol atıldı.