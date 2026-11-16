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Liverpool-Bournemouth maçının biletleri nasıl alınır? Aralık ayındaki Carabao Kupası karşılaşması, EFL Kupası bilet fiyatları, Anfield hakkında bilgiler ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
Liverpool
AFC Bournemouth
A. Iraola
A. Isak
Evanilson

Liverpool ile Bournemouth, Carabao Cup'ın bir sonraki turunda karşı karşıya gelecek. İşte maçın biletlerini satın alma yolları.

Liverpool, 16 Aralık Çarşamba günü Anfield'da Bournemouth'u ağırladığında ocak ayındaki Carabao Kupası yarı finalinde bir yer için mücadele edecek. Önemli bir çeyrek final karşılaşması olması beklenen maçın biletlerini bugünden satın alabilirsiniz.

Liverpool, 2024'te 10. Lig Kupası şampiyonluğunu kazanarak turnuvanın tüm zamanların şampiyonluk sıralamasında tek başına zirveye yerleşti. Bournemouth ise İngiltere'nin iki büyük ulusal kupa organizasyonunda da çeyrek finali hiç geçemedi.

Andoni Iraola'nın yaz aylarında Bournemouth'tan ayrılıp Liverpool'un başına geçmesi, yaklaşan mücadeleye ayrı bir heyecan katıyor. Anfield'da akşam oynanacak maçta atmosferin de oldukça coşkulu olması bekleniyor.

GOAL, Liverpool ile Bournemouth arasındaki Carabao Kupası maçının biletlerini nereden satın alabileceğinizi ve bilet fiyatlarını anlatıyor.

Liverpool-Bournemouth Carabao Kupası maçı ne zaman?

Tarih

Maç (yerel saat)

Biletler

Stadyum (şehir)

16 Aralık Çarşamba

Carabao Kupası: Liverpool-Bournemouth (GMT 20.00)

Biletler

Anfield (Liverpool)

30 Mayıs Pazar

Premier League: Liverpool-Bournemouth (henüz açıklanmadı)

Biletler

Anfield (Liverpool)

Liverpool-Bournemouth Carabao Kupası maçının biletleri nasıl alınır?

Anfield'da oynanacak Liverpool-Bournemouth Carabao Kupası çeyrek final maçının resmî biletleri doğrudan iki kulüpten satın alınabilir. Resmî ağırlama paketleri ise hemen satışa sunulmuş durumda.

Biletler ev sahibi ve deplasman taraftarları için kesin olarak ayrı bölümlere ayrılıyor:

  • Ev sahibi taraftarlar (Liverpool): Biletler Liverpool FC'nin resmî bilet portalından çevrim içi satın alınabilir. Biletleri dijital cüzdanınızla eşleştirmek için bir mobil cihaza ihtiyacınız olacak.
  • Deplasman taraftarları (Bournemouth): Deplasman tribünü biletleri doğrudan Bournemouth'a tahsis ediliyor ve kulübün resmî bilet satış sitesi üzerinden satın alınmaları gerekiyor.

Ev sahibi tribünlerindeki standart biletler, üyelik durumuna ve önceki maçlara katılıma (sadakat puanlarına) göre aşamalı olarak satışa sunuluyor:

  • Öncelikli satış: Önceki Carabao Kupası maçlarından sadakat puanı bulunanlar için kayıtlar genellikle maçtan birkaç hafta önce açılıyor.
  • Üyelere satış: Belirli iç saha tribünü sadakat puanlarına sahip All Red üyelerine yönelik ana satış 10 Kasım'da başlıyor.
  • Yerel üyeler için kura ve genel kura: Öncelikli satış aşamalarından sonra bilet kalırsa yerel üyeler için kura çekilişleri ve genel satış genellikle maçtan 1 ila 2 hafta önce, aralık ayı başlarında yapılıyor.

Taraftarlar ayrıca Liverpool-Bournemouth Carabao Kupası maçının biletlerini ikincil piyasadan satın alabilir. StubHub, alternatif kanallardan yer bulmak isteyenler için önde gelen satış platformlarından biri ve son dakika bileti arayan taraftarlara güvenilir bir seçenek sunuyor.

Liverpool-Bournemouth Carabao Kupası maçının biletleri ne kadar?

Liverpool'un Anfield'da oynadığı ulusal kupa maçlarının resmî standart biletleri; kategoriye, tribüne ve indirim türüne bağlı olarak genellikle 10 £ ile 40 £ arasında değişiyor.

Farklı bilet kategorileri ve tribünler için fiyatlar şöyle:

Bilet kategorisi / Tribün bölümü

Fiyat aralığı

Özellikler ve dâhil olan hizmetler

Kale arkası üst / alt tribünler

10 £ - 30 £

Kalelerin arkasında yer alır. Kop tribünü kendine özgü atmosferiyle tanınırken, yeni genişletilen Anfield Road üst tribünü sahayı yukarıdan iyi bir açıyla görme imkânı sunar.

Yan tribünler

30 £ - 40 £

Sahayı yan çizgiden izleme imkânı sunar. Alt sıralar yedek kulübelerine daha yakınken üst tribünler daha geniş bir taktiksel görüş sağlar.

Brodies Sports Bar / Lounge (ağırlama paketi)

125 £'dan başlayan fiyatlarla

Anfield Road üst tribününün 1. katındadır. Minderli maç koltukları, ücretsiz sokak lezzetleri, devre arasında bir içecek ve LFC efsaneleriyle buluşma imkânı dahildir.

Anfield Beat Lounge (ağırlama paketi)

180 £'dan başlayan fiyatlarla

Ana Tribün'ün L15 bloğunda özel koltuklar sunar. Özel salona erişim ve devre arasında ücretsiz bir içecek dahildir.

Özel salonlar

245 £'dan başlayan fiyatlarla

Üst düzey, çok servisli yemekler, içecekler ve yan tribünün orta bölümünde seçkin koltuklarla lüks bir maç günü deneyimi sunar.

Ek bilgi için kulübün resmî bilet portalını, güncel bilet durumu içinse StubHub gibi ikincil satış sitelerini takip edin.

Liverpool-Bournemouth: Karşılıklı maçların bilançosu

Liverpool, Bournemouth ile oynadığı 27 resmî maçın 21'ini kazanarak iki takım arasındaki geçmiş karşılaşmalarda açık bir üstünlük kurdu. Bournemouth yalnızca 3 kez kazanırken kalan 3 maç berabere bitti.

İki takım arasındaki son karşılaşmada Liverpool, Eylül 2026'da Vitality Stadium'da oynanan lig maçını 1-0 kazandı. Karşılaşmanın tek golünü, Cody Gakpo'nun hazırladığı pozisyonda Alexander Isak 57. dakikada attı.

Dikkat çeken rekorlar ve dönüm noktaları

  • En farklı galibiyet: Liverpool, 27 Ağustos 2022'de Anfield'da Bournemouth'u 9-0 yenerek Premier League tarihinin en farklı galibiyet rekorunu egale etti.
  • Tüm zamanların en golcü oyuncusu: Mohamed Salah, Bournemouth'a attığı 12 golle iki takım arasındaki maçların en golcü oyuncusu.
  • Bournemouth'un ender galibiyetleri: Bournemouth'un geçmişteki üç galibiyeti Aralık 2016'da (4-3), Mart 2023'te (1-0) ve Ocak 2026'da (3-2) geldi.

Kafa Kafaya

LiverpoolÇizimAFC Bournemouth
4
0
1
Premier Lig
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
0
Liverpool badge
Liverpool
LIV
1
MS
Premier Lig
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
3
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
MS
Premier Lig
Liverpool badge
Liverpool
LIV
4
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
2
MS
Premier Lig
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
0
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
MS
Premier Lig
Liverpool badge
Liverpool
LIV
3
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
0
MS
12Attığı Gol5
Maç 2.5 üstü golle bitti3/5
Her iki takım da gol attı2/5
LIV

LIV - Form

BHA
K2-0
CHE
K1-1
ARS
K0-1
FB
K3-2
CRY
K1-3
Atılan Gol (Yenilen Gol)
8/6
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
3/5
BOU

BOU - Form

MUN
K0-3
AVL
K3-0
LEE
K2-0
SPP
K1-3
IPS
K1-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
13/2
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
2/5

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