Liverpool ile Bournemouth, ocak ayındaki Carabao Cup yarı finaline yükselmek için Anfield'da karşılaşacak (16 Aralık Çarşamba). Önemli bir çeyrek final mücadelesi olması beklenen maçın biletlerini bugünden ayırtabilirsiniz.

Liverpool, 2024'te 10. Lig Kupası şampiyonluğunu kazanarak turnuva tarihinin en çok kazanan takımları sıralamasında tek başına zirveye yerleşti. Bournemouth ise İngiltere'deki iki büyük ulusal kupanın hiçbirinde çeyrek finalin ötesine geçemedi.

Andoni Iraola'nın yazın Bournemouth'tan ayrılarak Liverpool'un başına geçmesi, yaklaşan maça ayrı bir heyecan kattı. Anfield'da ışıklar altında oynanacak karşılaşmada atmosferin son derece coşkulu olması bekleniyor.

Bu Liverpool-Bournemouth Carabao Cup maçının biletlerini nereden alabileceğinizi ve fiyatlarını GOAL olarak anlatıyoruz.

Liverpool-Bournemouth Carabao Cup maçı ne zaman?

Tarih Maç (yerel saat) Biletler Stat (şehir) 16 Aralık Çarşamba Carabao Cup: Liverpool-Bournemouth (20.00 GMT) Biletler Anfield (Liverpool) 30 Mayıs Pazar Premier Lig: Liverpool-Bournemouth (saat henüz belli değil) Biletler Anfield (Liverpool)

Liverpool-Bournemouth Carabao Cup maçının biletleri nasıl alınır?

Anfield'da oynanacak Liverpool-Bournemouth Carabao Cup çeyrek final maçının resmî biletleri doğrudan iki kulüpten alınabilir. Resmî ağırlama paketleri ise hemen satın alınabilir.

Biletler kesin olarak ev sahibi ve deplasman tribünlerine ayrılmıştır:

Ev sahibi taraftarları (Liverpool) : Biletler, Liverpool FC'nin resmî bilet portalından çevrim içi satın alınabilir. Biletleri dijital cüzdanınızla eşleştirmek için bir mobil cihaza ihtiyacınız olacak.

: Biletler, Liverpool FC'nin resmî bilet portalından çevrim içi satın alınabilir. Biletleri dijital cüzdanınızla eşleştirmek için bir mobil cihaza ihtiyacınız olacak. Deplasman taraftarları (Bournemouth): Deplasman tribünü biletleri doğrudan Bournemouth'a tahsis edilir ve kulübün resmî bilet satış sitesinden alınmalıdır.

Ev sahibi tribünleri için resmî standart biletler, üyelik durumuna ve daha önce gidilen maçlardan kazanılan sadakat puanlarına göre aşamalı olarak satışa sunulur:

Öncelikli satış : Önceki Carabao Cup maçlarından sadakat puanı bulunanlar için kayıtlar genellikle maçtan birkaç hafta önce açılır.

: Önceki Carabao Cup maçlarından sadakat puanı bulunanlar için kayıtlar genellikle maçtan birkaç hafta önce açılır. Üyelere satış : Belirli ev sahibi tribünü kategorilerinde sadakat puanı bulunan All Red üyelerine yönelik ana satış 10 Kasım'da başlar.

: Belirli ev sahibi tribünü kategorilerinde sadakat puanı bulunan All Red üyelerine yönelik ana satış 10 Kasım'da başlar. Yerel ve genel kuralar: Öncelikli satış aşamalarının ardından bilet kalırsa yerel üyelere yönelik kuralar ve genel satış genellikle maçtan 1 ila 2 hafta önce, aralık ayının başlarında yapılır.

Taraftarlar ayrıca Liverpool-Bournemouth Carabao Cup maçının biletlerini ikincil piyasadan da satın alabilir. StubHub, alternatif kanallardan yer bulmak isteyenler için önde gelen satış platformlarından biri. Son dakika bileti arayan taraftarlara güvenilir bir seçenek sunuyor.

Liverpool-Bournemouth Carabao Cup biletleri ne kadar?

Liverpool'un Anfield'da oynadığı ulusal kupa maçlarında resmî standart bilet fiyatları, kategoriye, tribüne ve indirim türüne göre genellikle 10 ila 40 sterlin arasında değişiyor.

Farklı bilet kategorileri ve tribün bölümlerine göre fiyatlar şöyle:

Bilet kategorisi / tribün bölümü Fiyat aralığı Özellikler ve hizmetler Kale arkası üst / alt tribünler 10-30 sterlin Kalelerin arkasında yer alır. Kop, nam salmış atmosferiyle öne çıkarken yeni genişletilen Anfield Road üst tribünü, sahayı yukarıdan iyi gören koltuklar sunar. Uzun kenar tribünleri 30-40 sterlin Sahayı yan çizgiden izleme imkânı sunar. Alt sıralar yedek kulübelerine daha yakındır; üst tribünler ise oyunu taktik açıdan daha geniş bir perspektifle görmeyi sağlar. Brodies Sports Bar / Lounge (ağırlama paketi) 125 sterlinden başlayan fiyatlarla Anfield Road üst tribününün 1. katındadır. Minderli maç koltukları, ücretsiz sokak yemekleri, devre arasında bir içecek ve LFC efsaneleriyle buluşma imkânı içerir. Anfield Beat Lounge (ağırlama paketi) 180 sterlinden başlayan fiyatlarla Ana Tribün'ün L15 Blok'unda doğrudan premium koltuklar sunar. Özel salona erişim ve devre arasında ücretsiz bir içecek içerir. Premium salonlar 245 sterlinden başlayan fiyatlarla Üst düzey, çok servisli yemekler, içecekler ve uzun kenarın orta bölümünde seçkin koltuklarla lüks bir maç günü deneyimi sunar.

Ek bilgi için kulübün resmî bilet portalını, güncel bilet durumu içinse StubHub gibi ikincil satış sitelerini takip edin.

Liverpool-Bournemouth: İkili rekabetin geçmişi

Liverpool, Bournemouth ile oynadığı 27 resmî maçın 21'ini kazanarak ikili rekabette açık ara üstünlük kurdu. Bournemouth yalnızca 3 kez galip gelirken diğer 3 maç berabere bitti.

İki takım arasındaki son karşılaşmada Liverpool, Vitality Stadium'da lig maçını 1-0 kazandı (Eylül 2026). Cody Gakpo'nun hazırladığı pozisyonda Alexander Isak, maçın tek golünü 57. dakikada attı.

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