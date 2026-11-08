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Liverpool-Bournemouth maçı biletleri nasıl alınır? Aralık ayındaki Carabao Kupası karşılaşması, EFL Kupası bilet fiyatları, Anfield hakkında bilgiler ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
Liverpool
AFC Bournemouth
A. Iraola
A. Isak
Evanilson

Liverpool ve Bournemouth, Carabao Kupası'nın bir sonraki turunda karşı karşıya gelecek. İşte maç biletlerini nasıl alabileceğiniz.

Liverpool ile Bournemouth, ocak ayında oynanacak Carabao Cup yarı finaline yükselmek için Anfield'da karşı karşıya gelecek (16 Aralık Çarşamba). Büyük önem taşıyan bu çeyrek final mücadelesinin biletlerini bugünden satın alabilirsiniz.

Liverpool, 2024'te 10. Lig Kupası şampiyonluğunu kazanarak turnuva tarihinde en çok şampiyonluk yaşayan takım konumunda tek başına zirveye yerleşti. Bournemouth ise İngiltere'nin iki büyük ulusal kupa organizasyonunda da çeyrek finalin ötesine hiç geçemedi.

Andoni Iraola'nın yaz aylarında Bournemouth'tan ayrılıp Liverpool'un başına geçmesi, yaklaşan karşılaşmaya ayrı bir heyecan kattı. Anfield'da akşam oynanacak maçta atmosferin oldukça coşkulu olması bekleniyor.

Liverpool-Bournemouth Carabao Cup maçının biletlerini nereden satın alabileceğiniz ve bilet fiyatları dâhil tüm bilgileri GOAL sizin için derledi.

Liverpool-Bournemouth Carabao Cup maçı ne zaman?

Tarih

Maç (yerel saat)

Biletler

Stadyum (şehir)

16 Aralık Çarşamba

Carabao Cup: Liverpool-Bournemouth (20.00 GMT)

Biletler

Anfield (Liverpool)

30 Mayıs Pazar

Premier League: Liverpool-Bournemouth (saat açıklanacak)

Biletler

Anfield (Liverpool)

Liverpool-Bournemouth Carabao Cup maçı biletleri nasıl alınır?

Anfield'da oynanacak Liverpool-Bournemouth Carabao Cup çeyrek finalinin resmî maç biletleri doğrudan iki kulüpten satın alınabilir. Resmî ağırlama paketleri de hemen satın alınabilir.

Biletler ev sahibi ve deplasman tribünleri için kesin olarak ayrılmıştır:

  • Ev sahibi taraftarlar (Liverpool): Biletler, Liverpool FC'nin resmî bilet portalından çevrim içi satın alınabilir. Biletleri dijital cüzdanınızla eşleştirmek için bir mobil cihaza ihtiyacınız olacaktır.
  • Deplasman taraftarları (Bournemouth): Deplasman tribünü biletleri doğrudan Bournemouth'a tahsis edilir ve kulübün resmî bilet satış sitesinden satın alınmalıdır.

Ev sahibi tribünlerindeki standart maç biletleri, üyelik durumuna ve önceki maçlara katılıma (sadakat puanlarına) göre aşamalı olarak satışa sunulur:

  • Öncelikli satış: Geçmiş Carabao Cup maçlarından sadakat puanı bulunanlar için kayıtlar genellikle maçtan birkaç hafta önce açılır.
  • Üyelere satış: Belirli ev sahibi tribünü sadakat puanlarına sahip All Red üyelerine yönelik ana satış 10 Kasım'da başlar.
  • Yerel ve genel kuralar: Öncelikli satış aşamalarının ardından bilet kalırsa yerel üyeler için kuralar ve genel satış genellikle maçtan 1 ila 2 hafta önce (aralık başında) yapılır.

Taraftarlar, Liverpool-Bournemouth Carabao Cup maçının biletlerini ikincil piyasadan da satın alabilir. StubHub, alternatif kanallardan yer bulmak isteyenler için önde gelen bilet satış platformlarından biri ve son dakika bileti arayan taraftarlara güvenilir bir seçenek sunuyor.

Liverpool-Bournemouth Carabao Cup maçı biletleri ne kadar?

Liverpool'un Anfield'da oynadığı ulusal kupa maçlarında standart bilet fiyatları, tribün katına, tribüne ve indirim türüne göre genellikle 10 ila 40 sterlin arasında değişiyor.

Farklı bilet kategorileri ve tribün bölümlerindeki fiyatlar şöyle:

Bilet kategorisi / Tribün bölümü

Fiyat aralığı

Özellikler ve hizmetler

Kale arkası üst / alt katlar

10-30 sterlin

Kalelerin arkasında yer alır. Kop, kendine özgü atmosferiyle tanınırken yeni genişletilen Anfield Road üst katı, sahayı yukarıdan geniş açıyla görme imkânı sunar.

Yan tribün katları

30-40 sterlin

Sahayı yan çizgiden izleme imkânı sunan seçkin koltuklar. Alt sıralar yedek kulübelerine daha yakınken üst katlar daha geniş bir taktik görüş sağlar.

Brodies Sports Bar / Lounge (ağırlama paketi)

125 sterlinden başlayan fiyatlarla

Anfield Road üst katının 1. seviyesi. Minderli maç koltukları, ücretsiz sokak lezzetleri, devre arasında bir içecek ve LFC efsanelerinin katılımı pakete dâhildir.

Anfield Beat Lounge (ağırlama paketi)

180 sterlinden başlayan fiyatlarla

Ana tribünün L15 bloğunda doğrudan seçkin koltuklar. Özel salona erişim ve devre arasında ücretsiz bir içecek pakete dâhildir.

Premium salonlar

245 sterlinden başlayan fiyatlarla

Üst düzey, çok çeşitli yemekler, içecekler ve yan tribünün orta bölümündeki seçkin koltuklarla lüks bir maç günü deneyimi.

Ek bilgiler için kulübün resmî bilet portalını, güncel bilet durumu içinse StubHub gibi ikincil satış sitelerini takip edin.

Liverpool-Bournemouth: İki takım arasındaki maçlar

Liverpool, Bournemouth ile oynadığı resmî maçlarda açık ara üstün. İki takım arasındaki 27 maçın 21'ini Liverpool kazandı. Bournemouth yalnızca 3 kez galip gelirken kalan 3 karşılaşma berabere bitti.

İki takım arasındaki son karşılaşmada Liverpool, Vitality Stadium'da lig maçını 1-0 kazandı (Eylül 2026). Cody Gakpo'nun hazırladığı pozisyonda Alexander Isak, maçın tek golünü 57. dakikada attı.

Dikkat çeken rekorlar ve dönüm noktaları

  • En farklı galibiyet: Liverpool, 27 Ağustos 2022'de Anfield'da Bournemouth'u 9-0 yenerek Premier League tarihinin en farklı galibiyet rekorunu egale etti.
  • En golcü oyuncu: Mohamed Salah, Bournemouth'a karşı attığı 12 golle iki takım arasındaki maçların en golcü oyuncusu.
  • Bournemouth'un az sayıdaki galibiyeti: Bournemouth'un tarihindeki üç galibiyeti Aralık 2016 (4-3), Mart 2023 (1-0) ve Ocak 2026'da (3-2) geldi.

Kafa Kafaya

LiverpoolÇizimAFC Bournemouth
4
0
1
Premier Lig
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
0
Liverpool badge
Liverpool
LIV
1
MS
Premier Lig
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
3
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
MS
Premier Lig
Liverpool badge
Liverpool
LIV
4
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
2
MS
Premier Lig
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
0
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
MS
Premier Lig
Liverpool badge
Liverpool
LIV
3
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
0
MS
12Attığı Gol5
Maç 2.5 üstü golle bitti3/5
Her iki takım da gol attı2/5
LIV

LIV - Form

BHA
K2-0
CHE
K1-1
ARS
K0-1
FB
K3-2
CRY
K1-3
Atılan Gol (Yenilen Gol)
8/6
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
3/5
BOU

BOU - Form

MUN
K0-3
AVL
K3-0
LEE
K2-0
SPP
K1-3
IPS
K1-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
13/2
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
2/5

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