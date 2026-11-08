Liverpool-Bournemouth maçı biletleri nasıl alınır? Aralık ayındaki Carabao Kupası karşılaşması, EFL Kupası bilet fiyatları, Anfield hakkında bilgiler ve daha fazlası

Liverpool ile Bournemouth, ocak ayında oynanacak Carabao Cup yarı finaline yükselmek için Anfield'da karşı karşıya gelecek (16 Aralık Çarşamba). Büyük önem taşıyan bu çeyrek final mücadelesinin biletlerini bugünden satın alabilirsiniz.

Liverpool, 2024'te 10. Lig Kupası şampiyonluğunu kazanarak turnuva tarihinde en çok şampiyonluk yaşayan takım konumunda tek başına zirveye yerleşti. Bournemouth ise İngiltere'nin iki büyük ulusal kupa organizasyonunda da çeyrek finalin ötesine hiç geçemedi.

Andoni Iraola'nın yaz aylarında Bournemouth'tan ayrılıp Liverpool'un başına geçmesi, yaklaşan karşılaşmaya ayrı bir heyecan kattı. Anfield'da akşam oynanacak maçta atmosferin oldukça coşkulu olması bekleniyor.

Liverpool-Bournemouth Carabao Cup maçının biletlerini nereden satın alabileceğiniz ve bilet fiyatları dâhil tüm bilgileri GOAL sizin için derledi.

Liverpool-Bournemouth Carabao Cup maçı ne zaman?

Tarih Maç (yerel saat) Biletler Stadyum (şehir) 16 Aralık Çarşamba Carabao Cup: Liverpool-Bournemouth (20.00 GMT) Biletler Anfield (Liverpool) 30 Mayıs Pazar Premier League: Liverpool-Bournemouth (saat açıklanacak) Biletler Anfield (Liverpool)

Liverpool-Bournemouth Carabao Cup maçı biletleri nasıl alınır?

Anfield'da oynanacak Liverpool-Bournemouth Carabao Cup çeyrek finalinin resmî maç biletleri doğrudan iki kulüpten satın alınabilir. Resmî ağırlama paketleri de hemen satın alınabilir.

Biletler ev sahibi ve deplasman tribünleri için kesin olarak ayrılmıştır:

Ev sahibi taraftarlar (Liverpool) : Biletler, Liverpool FC'nin resmî bilet portalından çevrim içi satın alınabilir. Biletleri dijital cüzdanınızla eşleştirmek için bir mobil cihaza ihtiyacınız olacaktır.

: Biletler, Liverpool FC'nin resmî bilet portalından çevrim içi satın alınabilir. Biletleri dijital cüzdanınızla eşleştirmek için bir mobil cihaza ihtiyacınız olacaktır. Deplasman taraftarları (Bournemouth): Deplasman tribünü biletleri doğrudan Bournemouth'a tahsis edilir ve kulübün resmî bilet satış sitesinden satın alınmalıdır.

Ev sahibi tribünlerindeki standart maç biletleri, üyelik durumuna ve önceki maçlara katılıma (sadakat puanlarına) göre aşamalı olarak satışa sunulur:

Öncelikli satış : Geçmiş Carabao Cup maçlarından sadakat puanı bulunanlar için kayıtlar genellikle maçtan birkaç hafta önce açılır.

: Geçmiş Carabao Cup maçlarından sadakat puanı bulunanlar için kayıtlar genellikle maçtan birkaç hafta önce açılır. Üyelere satış : Belirli ev sahibi tribünü sadakat puanlarına sahip All Red üyelerine yönelik ana satış 10 Kasım'da başlar.

: Belirli ev sahibi tribünü sadakat puanlarına sahip All Red üyelerine yönelik ana satış 10 Kasım'da başlar. Yerel ve genel kuralar: Öncelikli satış aşamalarının ardından bilet kalırsa yerel üyeler için kuralar ve genel satış genellikle maçtan 1 ila 2 hafta önce (aralık başında) yapılır.

Taraftarlar, Liverpool-Bournemouth Carabao Cup maçının biletlerini ikincil piyasadan da satın alabilir. StubHub, alternatif kanallardan yer bulmak isteyenler için önde gelen bilet satış platformlarından biri ve son dakika bileti arayan taraftarlara güvenilir bir seçenek sunuyor.

Liverpool-Bournemouth Carabao Cup maçı biletleri ne kadar?

Liverpool'un Anfield'da oynadığı ulusal kupa maçlarında standart bilet fiyatları, tribün katına, tribüne ve indirim türüne göre genellikle 10 ila 40 sterlin arasında değişiyor.

Farklı bilet kategorileri ve tribün bölümlerindeki fiyatlar şöyle:

Bilet kategorisi / Tribün bölümü Fiyat aralığı Özellikler ve hizmetler Kale arkası üst / alt katlar 10-30 sterlin Kalelerin arkasında yer alır. Kop, kendine özgü atmosferiyle tanınırken yeni genişletilen Anfield Road üst katı, sahayı yukarıdan geniş açıyla görme imkânı sunar. Yan tribün katları 30-40 sterlin Sahayı yan çizgiden izleme imkânı sunan seçkin koltuklar. Alt sıralar yedek kulübelerine daha yakınken üst katlar daha geniş bir taktik görüş sağlar. Brodies Sports Bar / Lounge (ağırlama paketi) 125 sterlinden başlayan fiyatlarla Anfield Road üst katının 1. seviyesi. Minderli maç koltukları, ücretsiz sokak lezzetleri, devre arasında bir içecek ve LFC efsanelerinin katılımı pakete dâhildir. Anfield Beat Lounge (ağırlama paketi) 180 sterlinden başlayan fiyatlarla Ana tribünün L15 bloğunda doğrudan seçkin koltuklar. Özel salona erişim ve devre arasında ücretsiz bir içecek pakete dâhildir. Premium salonlar 245 sterlinden başlayan fiyatlarla Üst düzey, çok çeşitli yemekler, içecekler ve yan tribünün orta bölümündeki seçkin koltuklarla lüks bir maç günü deneyimi.

Ek bilgiler için kulübün resmî bilet portalını, güncel bilet durumu içinse StubHub gibi ikincil satış sitelerini takip edin.

Liverpool-Bournemouth: İki takım arasındaki maçlar

Liverpool, Bournemouth ile oynadığı resmî maçlarda açık ara üstün. İki takım arasındaki 27 maçın 21'ini Liverpool kazandı. Bournemouth yalnızca 3 kez galip gelirken kalan 3 karşılaşma berabere bitti.

İki takım arasındaki son karşılaşmada Liverpool, Vitality Stadium'da lig maçını 1-0 kazandı (Eylül 2026). Cody Gakpo'nun hazırladığı pozisyonda Alexander Isak, maçın tek golünü 57. dakikada attı.

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