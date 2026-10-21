Liverpool-Arsenal maçına bilet nasıl alınır: Premier League bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

Liverpool, 1 Kasım 2026 Pazar günü Arsenal'ı Liverpool'daki Anfield'da ağırlayacak.

İki takımın ligdeki önceki karşılaşmaları büyük çekişmeye sahne oldu. Son buluşmaları da taktik mücadelenin öne çıktığı 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı. Her iki takım da 2026/27 sezonuna büyük hedeflerle girerken aralarındaki maçlarda alınacak her puan, şampiyonluk yarışındaki sıralama açısından kritik önem taşıyor.

Liverpool-Arsenal Premier League maçı ne zaman başlayacak?

Liverpool-Arsenal maçı, 1 Kasım 2026 Pazar günü Liverpool'daki Anfield'da oynanacak.

Premier Lig - Hafta 9 1 Kas 2026 - 11:30 Anfield

Liverpool-Arsenal Premier League maçı için bilet nasıl alınır?

Liverpool-Arsenal gibi yoğun talep gören bir Premier League maçı için bilet almanın başlıca yolları şunlar:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Resmî kulüp üyelikleri: Biletler zaman zaman Liverpool F.C. veya Arsenal F.C.'nin resmî üye bilet kuraları ya da sonradan açılan ek satışlar aracılığıyla doğrudan satın alınabilir. Ancak büyük ilgi gören maçlarda bilet bulmak son derece zordur ve genellikle daha önce bilet satın almış ücretli kulüp üyeleri için mümkündür.

Resmî ağırlama paketleri: Her iki kulüp de salon erişimi, minderli koltuklar ve yemek paketleri gibi doğrudan rezervasyon yapılabilen premium maç günü ağırlama seçenekleri sunuyor.

Liverpool-Arsenal Premier League maçı biletleri ne kadar?

Liverpool-Arsenal Premier League maçının bilet fiyatları, resmî satış kanalları ve ikincil piyasa için şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Standart maç biletleri: Anfield'daki Premier League maçları için biletlerin ilk satış fiyatı, tribüne ve kategoriye bağlı olarak genellikle 40 ila 325 sterlin arasında değişiyor. Ancak Arsenal gibi üst kategorideki maçların biletleri yalnızca üye kuralarıyla dağıtılıyor ve hemen tükeniyor.

Resmî ağırlama paketleri: Kulüplerin resmî iş ortakları aracılığıyla doğrudan satın alınan premium maç günü ağırlama paketlerinin fiyatı, kişi başı genellikle 250 sterlin civarından başlayıp 529 sterlinin üzerine çıkıyor . Bu paketler salon erişimi, minderli koltuklar ve yemek seçeneklerini kapsıyor.

Kulüp üyelikleri: Biletleri ilk satış fiyatından alma şansı sunan kuralara katılmak için taraftarların önce sezonluk ücreti 26,99 ila 42,99 sterlin arasında değişen resmî kulüp üyeliğine sahip olması gerekiyor.

2. İkincil bilet piyasası

Kulüplerin doğrudan satışlarında resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre satışa sunuyor:

En düşük fiyatlı ilanlar: Üst tribündeki veya kısıtlı görüş açısına sahip koltukların biletleri şu anda yaklaşık 250 ila 300 sterlinden başlıyor.

Ortalama yeniden satış fiyatları: Standart koltuklar için ilanların çoğunda fiyatlar, talebe ve Anfield'daki blok konumuna bağlı olarak ortalama 350 ila 900 sterlin ve üzeri seviyelerinde.

Premium yeniden satış biletleri ve uzun kenar koltukları: Uzun kenar alt tribündeki iyi konumlu koltukların veya ikincil piyasadaki VIP biletlerin fiyatları, maç tarihi yaklaştıkça sık sık 1.000 ila 1.200 sterlinin üzerine çıkıyor.

Liverpool-Arsenal Premier League maçı: Bilmeniz gereken her şey

Liverpool ve Arsenal'ın form durumu

Liverpool, tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçta üç galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi alarak bu karşılaşmaya iyi bir form grafiğiyle çıkıyor. Iraola'nın ekibi, son Premier League maçında AFC Bournemouth'u 1-0 yendi. Bu süreçte Carabao Cup'ta Tottenham Hotspur'u, Şampiyonlar Ligi'nde ise Atletico Madrid'i mağlup eden Liverpool, beş maçta yedi gol atıp üç gol yedi.

Arsenal'ın son dönemdeki sonuçları ise daha dalgalı. Arteta'nın ekibi son beş maçının üçünü kazandı ancak son lig maçında Brighton'a Premier League'de 3-0 gibi ağır bir skorla yenildi. Diğer karşılaşmalarda toparlanmayı başaran Arsenal, Chelsea'yi 2-1, Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda SSC Napoli'yi de 1-0 mağlup etti. Brighton maçı bir kenara bırakıldığında takımın son beş maçta dört galibiyeti bulunuyor.

Liverpool-Arsenal: Son karşılaşmalar

İki takımın son buluşması, Ocak 2026'da Arsenal'ın sahasında oynanan ve golsüz, 0-0'lık beraberlikle biten maçtı. Liverpool, bundan önce Ağustos 2025'te Anfield'da 1-0 kazanmış; iki kulübün Mayıs 2025'te yine Anfield'da oynadığı karşılaşma ise 2-2 sona ermişti. Tüm kulvarlardaki son beş karşılaşmada büyük çekişme yaşandı ve taraflardan hiçbiri belirgin bir üstünlük kuramadı.