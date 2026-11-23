Liverpool, 16 Aralık 2026 Çarşamba günü AFC Bournemouth'u Liverpool'daki Anfield'da ağırlayacak.

İki takım son olarak 20 Eylül 2026'da Premier League'de karşılaştı. Liverpool, Alexander Isak'ın golüyle Vitality Stadium'da 1-0'lık zorlu bir deplasman galibiyeti aldı. AFC Bournemouth ise Ocak 2026'da Liverpool karşısında bol gollü ve unutulmaz bir başarıya imza atarak heyecan dolu maçı 3-2 kazandı.

Liverpool ile AFC Bournemouth arasındaki maçın biletlerini nereden alabileceğiniz ve biletlerin ne kadar olduğu dâhil, bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

Liverpool-AFC Bournemouth Carabao Cup maçı ne zaman başlayacak?

Liverpool ile AFC Bournemouth arasındaki maç, 16 Aralık 2026 Çarşamba günü Liverpool'daki Anfield'da oynanacak.

Liverpool-AFC Bournemouth Carabao Cup maçına bilet nasıl alınır?

Liverpool ile AFC Bournemouth arasındaki Carabao Cup maçına bilet almak için seçenekler şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Liverpool FC'nin resmî bilet portalı (ev sahibi taraftarlar): Resmî LFC üyeliği bulunan veya kombine sahibi olan taraftarlar, kulübün resmî bilet portalına erişebilir. Ulusal kupa maçlarının biletleri genellikle önceki maçlardan kazanılan bilet alım önceliğine göre aşamalı olarak satışa çıkar. Öncelik hakkı bulunanların ardından genel üye satışları ve yerel halk için kuralar gelir. Bunlar arasında, posta kodu L ile başlayan bölgelerde yaşayanlara yönelik kura da bulunur.

Resmî LFC üyeliği bulunan veya kombine sahibi olan taraftarlar, kulübün resmî bilet portalına erişebilir. Ulusal kupa maçlarının biletleri genellikle önceki maçlardan kazanılan bilet alım önceliğine göre aşamalı olarak satışa çıkar. Öncelik hakkı bulunanların ardından genel üye satışları ve yerel halk için kuralar gelir. Bunlar arasında, posta kodu L ile başlayan bölgelerde yaşayanlara yönelik kura da bulunur. AFC Bournemouth'un resmî bilet gişesi (deplasman taraftarları): Bournemouth taraftarları, deplasman tribününe ayrılan biletleri doğrudan AFC Bournemouth'un resmî satış kanallarından almalıdır. Bunun için genellikle kulübün sadakat puanı sisteminde yeterli puana sahip olmak veya deplasman maçları üyeliği gerekir.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Serie A maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Liverpool-AFC Bournemouth Carabao Cup maçının biletleri ne kadar?

Liverpool ile AFC Bournemouth arasındaki Carabao Cup maçı için tahmini bilet fiyatları şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Yetişkinler: 30–47 sterlin.

30–47 sterlin. 65 yaş üstü: 25,25–35,25 sterlin.

25,25–35,25 sterlin. Genç yetişkinler: 16,75–23,50 sterlin.

16,75–23,50 sterlin. Çocuklar: 5 sterlin.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin ilk satışında biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre fiyatlandırır:

Genel giriş (başlangıç fiyatları): 71–85 sterlin.

71–85 sterlin. Ev sahibi tribünlerindeki standart koltuklar (kale arkası ve yan tribün): 80–120 sterlin.

80–120 sterlin. Ağırlama ve VIP paketleri: 99–149 sterlinden başlayan fiyatlarla.

99–149 sterlinden başlayan fiyatlarla. Piyasa ortalaması: Yaklaşık 595 sterlin.

Liverpool-AFC Bournemouth Carabao Cup maçı: Bilmeniz gereken her şey

Liverpool ve AFC Bournemouth'un form durumu

Liverpool, tüm kulvarlardaki son beş maçında üç galibiyet, sıfır beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında Premier League'de Crystal Palace'ı 3-1 yendi. Bu dönemde Brighton'ı 2-0, Chelsea'yi de Carabao Cup'ta 1-1 yenerek galip geldi. İki mağlubiyeti ise Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'ye ve Premier League'de Arsenal'a karşı aldı. Liverpool, bu beş maçta yedi gol atıp beş gol yedi.

Bournemouth müthiş bir form yakaladı ve son beş maçının tamamını kazanarak beş galibiyet, sıfır beraberlik ve sıfır mağlubiyetlik bir seri elde etti. Son maçında Premier League'de Ipswich Town'ı 2-1 yendi. Ondan önce ise Avrupa Ligi'nde Sparta Prag deplasmanından 3-1'lik galibiyetle döndü. Bournemouth bu süreçte Premier League'de Manchester United'ı ve Carabao Cup'ta Aston Villa'yı 3-0 mağlup etti. Beş maçta 11 gol atarken yalnızca bir gol yedi.

Liverpool ile AFC Bournemouth arasında son maçların sonuçları

İki takım son olarak 20 Eylül 2026'da Premier League'de karşılaştı ve Liverpool, Vitality Stadium'daki maçı 1-0 kazandı. Kayıtlara geçen son beş karşılaşmada Liverpool'un üç, Bournemouth'un bir galibiyeti bulunuyor; ayrıca Liverpool'un bir galibiyeti daha kayıtlarda yer alıyor. Liverpool, bu beş maçta 10 gol atıp beş gol yedi.