Lincoln Red Imps FC, 10 Aralık 2026 Perşembe günü Cebelitarık'taki Europa Sports Park'ta FC Midtjylland'ı ağırlayacak.

Temmuz 2015'te Herning'de oynadıkları karşılaşmada FC Midtjylland, ilk maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Danimarka kulübü, bir hafta sonra Lincoln Red Imps FC'nin sahasında oynanan rövanşı da 2-0 kazanarak turu geçti.

Lincoln Red Imps FC - FC Midtjylland maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları dâhil, bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

Lincoln Red Imps FC - FC Midtjylland Konferans Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Lincoln Red Imps FC - FC Midtjylland maçı, 10 Aralık 2026 Perşembe günü Cebelitarık'taki Europa Sports Park'ta başlayacak.

Konferans Ligi - Hafta 5 10 Ara 2026 - 12:45 Europa Sports Park

Lincoln Red Imps FC - FC Midtjylland Konferans Ligi maçına nasıl bilet alınır?

Yaklaşan Lincoln Red Imps FC - FC Midtjylland Konferans Ligi maçı için mevcut bilet alma seçenekleri şöyle:

1. Kulübün resmî kanalları

Kulübün resmî bilet satış kanalları: Biletleri ev sahibi Lincoln Red Imps FC'nin resmî bilet satış platformlarından doğrudan alabilir veya Cebelitarık'taki Europa Sports Park'ta yapılacak bilet satışları için kulübün resmî duyurularını takip edebilirsiniz.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet satış platformları: Kulübün resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman Ticombo gibi ikincil bilet satış platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Konferans Ligi maçları için bilet alıp satmasına imkân tanır.

Lincoln Red Imps FC - FC Midtjylland Konferans Ligi maçının biletleri ne kadar?

Lincoln Red Imps FC - FC Midtjylland Konferans Ligi maçının bilet fiyatlarına ilişkin ayrıntılar şöyle:

1. Kulübün resmî kanalları

Genel giriş / standart koltuk: Fiyatlar genellikle yaklaşık 20 € ile 35 € arasında

2. İkincil bilet satış platformları

Kulübün ilk satışında resmî biletler tükenirse Ticombo gibi ikincil bilet satış platformları, biletleri piyasa talebine göre listeler:

Genel giriş / standart koltuk: Başlangıç fiyatı yaklaşık 45 € ile 60 € arasında.

Lincoln Red Imps FC - FC Midtjylland Konferans Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

Lincoln Red Imps FC ve FC Midtjylland'ın form durumu

Lincoln Red Imps FC, tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçın dördünü kazandı. Tek yenilgisini ise Konferans Ligi'nde FC Twente karşısında 4-1'lik skorla aldı. Ardından toparlanarak Konferans Ligi'nde Hajduk Split'i 1-0, National League'de ise College 1975'i 6-0 mağlup etti. Bu beş maçta 15 gol atıp beş gol yedi. Bu tablo, hem hücumdaki üretkenliğini hem de kendi sahasındaki savunma sağlamlığını yansıtıyor.

FC Midtjylland, son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi aldı. Son maçında Süper Lig'de Soenderjyske ile 2-2 berabere kaldı. Konferans Ligi'nde Ajax'a 1-6 yenilmesi ise bu kulvardaki formuna ciddi darbe vurdu. Deplasmanda FC Nordsjaelland'ı 3-2, DBU Pokalen'de de OB'yi 2-1 yenerek ülke içi maçlarda sonuç alabildiğini gösterdi. Midtjylland, bu beş maçta 11 gol atıp 13 gol yedi.

Lincoln Red Imps FC - FC Midtjylland: Önceki karşılaşmalar

İki kulüp daha önce iki kez, her ikisi de 2015 Şampiyonlar Ligi elemelerinde olmak üzere karşılaştı. FC Midtjylland, 14 Temmuz 2015'te Herning'deki ilk maçı 1-0, 21 Temmuz 2015'te Lincoln Red Imps FC'nin sahasındaki rövanşı ise 2-0 kazandı. Midtjylland, iki karşılaşmayı da gol yemeden kazanarak bu eşleşmelerde kusursuz bir performans sergiledi.