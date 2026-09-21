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1. Lig
team-logoLille
Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy
team-logoTroyes
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Lille - Troyes maçının biletleri nasıl alınır: Ligue 1 fiyatları, fikstür bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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Tickets
Lille
Troyes
1. Lig

Lille, Ligue 1'de Troyes ile karşı karşıya geliyor. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz

Lille, 13 Eylül 2026 Pazar günü Villeneuve d'Ascq'taki Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy'da Troyes ile karşı karşıya gelecek.

Lille, teknik ekibinin yönetiminde iç saha avantajını kullanmayı hedefleyerek bu maç serisine giriyor. Bu arada Troyes, güçlü bir rakibe karşı kritik bir deplasman sonucu almak için Villeneuve-d'Ascq'a gidiyor.

GOAL, Lille - Troyes maçı için bilet almayla ilgili bilmeniz gereken her şeyi, biletlerin nereden satın alınacağını ve ne kadar tuttuğunu sizin için derledi.

Lille - Troyes Ligue 1 maçı ne zaman başlayacak?

Lille - Troyes maçı, Villeneuve d'Ascq'taki Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy'da oynanacak ve bu Ligue 1 maç haftası için başlama saati planlanmış durumda.

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1. Lig - Hafta 4
Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy

Lille - Troyes Ligue 1 biletleri nasıl alınır?

13 Eylül 2026'da Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy'da oynanacak LOSC Lille - ES Troyes AC Ligue 1 maçı için bilet satın almak, birkaç standart yöntem içerir:

  • Resmi kulüp internet sitesi: En doğrudan ve güvenli yöntem, LOSC Lille'ın resmi internet sitesini ziyaret etmektir. Biletler genel satışa ya da üyelere özel satış dönemlerine açıldığında, doğrudan kulüpten satın almak için bilet veya maç günü bölümüne gidin.
  • Gişe / stadyum bilet ofisi: Yerel taraftarlar veya seyahat edenler, müsabaka günü öncesinde Villeneuve-d'Ascq'taki Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy'nun bilet ofisini ziyaret ederek, müsaitlik durumuna bağlı olarak biletleri şahsen satın alabilir.
  • Yeniden satış ve bilet karşılaştırma platformları: Resmi kulüp kanallarındaki biletler tükenmişse ya da belirli oturma kategorilerini arıyorsanız, ikincil bilet pazarları ve toplayıcı platformlar (StubHub gibi), bilet satıcılarındaki mevcut envanteri takip eder.
  • Kulüp üyeliği avantajları: Lille üyeliğiniz veya sezonluk kombine sahibi statünüz varsa, e-posta yoluyla gönderilen öncelikli öncelik dönemi bildirimlerini takip edin; bunlar çoğu zaman genel satış başlamadan önce erken erişim sağlar.

Lille - Troyes Ligue 1 biletleri ne kadar?

13 Eylül 2026'da oynanacak LOSC Lille - ES Troyes AC Ligue 1 maçının bilet fiyatları, platforma, oturma kategorisine ve ne kadar erken satın aldığınıza bağlı olarak değişir:

  • Resmi kulübün genel satışı: Resmi LOSC Lille internet sitesi üzerinden doğrudan satın alınan nominal fiyatlı biletler, genellikle kalelerin arkasındaki ya da üst köşelerdeki standart kategori koltuklar için daha düşük başlangıç fiyatlarıyla başlar.
  • İkincil pazar ve yeniden satış platformları: Bilet karşılaştırma ve yeniden satış pazarlarında (StubHub gibi), bu maç için giriş seviyesi biletler yaklaşık 11 €'dan başlarken, platform genelindeki ortalamalar koltuk seçimine bağlı olarak kabaca 55 € ile 134 € arasında değişmektedir.   
  • Oturma kategorileri: Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy'daki premium uzun kenar görüş açıları veya orta tribün koltukları daha yüksek fiyatlara sahiptir ve bilet dağıtım ağlarında sıklıkla 65 € ila 85 €+ (85 $ ila 110 $+) seviyesinden yukarı doğru çıkar.   

Lille - Troyes Ligue 1: Bilmeniz gereken her şey

Lille - Troyes form durumu

Lille, bu maça son beş karşılaşmasında aldığı iki galibiyet, iki beraberlik ve bir yenilgiyle çıkıyor. Takımın son maçı, 23 Ağustos'ta Angers deplasmanında aldığı 2-0'lık Ligue 1 galibiyetiydi ve bu sonuç söz konusu süreçteki tek resmi maç sonucunu temsil ediyordu. Daha önce hazırlık döneminde Everton ile 1-1, Hamburger SV ile 2-2 berabere kaldı, OH Leuven'i 6-3 yendi ve Union St. Gilloise'e 2-1 kaybetti. Lille, bu beş maçta 14 gol atarken yedi gol yedi.

Troyes ise son beş maçında iki galibiyet, iki beraberlik ve bir yenilgi aldı. Takımın son maçı, 22 Ağustos'ta Paris FC ile 0-0 berabere kaldığı Ligue 1 karşılaşmasıydı. Ondan önce hazırlık maçlarında hem Panetolikos hem de Auxerre ile 1-1 berabere kaldı, GOAL FC'yi 5-2 mağlup etti ve Grenoble karşısında 3-0 kazandı. Troyes, bu beş maçta dokuz gol atarken iki gol yedi.

LIL

LIL - Form

EVE
B1-1
SCO
K0-2
PSG
B2-2
TFC
K0-1
BET
K2-3
Atılan Gol (Yenilen Gol)
8/6
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
3/5
TRO

TRO - Form

AJA
B1-1
PAT
B1-1
PAR
B0-0
FCL
K1-2
STR
K2-6
Atılan Gol (Yenilen Gol)
6/9
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
4/5

Lille - Troyes: Son karşılaşmalar

Bu kulüpler arasındaki son karşılaşma 3 Haziran 2023'te oynandı ve Troyes ile Lille, Ligue 1 maçında 1-1 berabere kaldı. Bundan önce Lille, Ocak 2023'te Ligue 1'de sahasında Troyes'yi 5-1 mağlup etti ve aynı ayın daha erken bölümünde iki takım arasındaki Coupe de France eşleşmesini de 2-0 kazandı. Son beş karşılaşmada Lille üç kez kazanırken Troyes bir kez galip geldi, bir maç da berabere bitti.

Kafa Kafaya

LilleÇizimTroyes
3
1
1
1. Lig
Troyes badge
Troyes
TRO
1
Lille badge
Lille
LIL
1
MS
1. Lig
Lille badge
Lille
LIL
5
Troyes badge
Troyes
TRO
1
MS
Fransa Kupası
Lille badge
Lille
LIL
2
Troyes badge
Troyes
TRO
0
MS
1. Lig
Troyes badge
Troyes
TRO
3
Lille badge
Lille
LIL
0
MS
1. Lig
Lille badge
Lille
LIL
2
Troyes badge
Troyes
TRO
1
MS
10Attığı Gol6
Maç 2.5 üstü golle bitti3/5
Her iki takım da gol attı3/5

Lille - Troyes puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
AS MonacoAS MonacoASM
541083+513
K
B
K
K
K
2
LyonLyonOL
5320102+811
K
B
K
B
K
3
Paris FCParis FCPAR
532083+511
K
B
K
K
B
4
LilleLilleLIL
531184+410
K
K
K
B
K
5
RennesRennesREN
531189-110
K
K
K
K
B
6
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
522187+18
K
K
K
B
B
7
AngersAngersSCO
521265+17
K
B
K
K
K
8
StrasbourgStrasbourgSTR
5212101007
K
B
K
K
K
9
Le MansLe MansLEM
51319906
K
B
B
K
B
10
AuxerreAuxerreAJA
5203712-56
K
K
K
K
K
11
BrestBrestB29
512278-15
K
K
K
B
B
12
LorientLorientFCL
512256-15
K
B
K
K
B
13
ToulouseToulouseTFC
512279-25
K
B
K
B
K
14
NiceNiceNCE
512236-35
K
K
B
K
B
15
LensLensRCL
51139904
K
B
K
K
K
16
TroyesTroyesTRO
5113411-74
K
K
K
K
B
17
MarseilleMarseilleOM
510478-13
K
K
K
K
K
18
Le HavreLe HavreLEH
502347-32
K
B
K
B
K
Şampiyonlar Ligi
Şampiyonlar Ligi Eleme
Avrupa Ligi
Europa Conference League Qualification
Küme Düşme Play-off
Küme Düşme

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