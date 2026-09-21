Lille, 13 Eylül 2026 Pazar günü Villeneuve d'Ascq'taki Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy'da Troyes ile karşı karşıya gelecek.

Lille, teknik ekibinin yönetiminde iç saha avantajını kullanmayı hedefleyerek bu maç serisine giriyor. Bu arada Troyes, güçlü bir rakibe karşı kritik bir deplasman sonucu almak için Villeneuve-d'Ascq'a gidiyor.

GOAL, Lille - Troyes maçı için bilet almayla ilgili bilmeniz gereken her şeyi, biletlerin nereden satın alınacağını ve ne kadar tuttuğunu sizin için derledi.

Lille - Troyes Ligue 1 maçı ne zaman başlayacak?

Lille - Troyes maçı, Villeneuve d'Ascq'taki Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy'da oynanacak ve bu Ligue 1 maç haftası için başlama saati planlanmış durumda.

1. Lig - Hafta 4 13 Eyl 2026 - 09:00 Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy

Lille - Troyes Ligue 1 biletleri nasıl alınır?

13 Eylül 2026'da Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy'da oynanacak LOSC Lille - ES Troyes AC Ligue 1 maçı için bilet satın almak, birkaç standart yöntem içerir:

Resmi kulüp internet sitesi: En doğrudan ve güvenli yöntem, LOSC Lille'ın resmi internet sitesini ziyaret etmektir. Biletler genel satışa ya da üyelere özel satış dönemlerine açıldığında, doğrudan kulüpten satın almak için bilet veya maç günü bölümüne gidin.

Gişe / stadyum bilet ofisi: Yerel taraftarlar veya seyahat edenler, müsabaka günü öncesinde Villeneuve-d'Ascq'taki Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy'nun bilet ofisini ziyaret ederek, müsaitlik durumuna bağlı olarak biletleri şahsen satın alabilir.

Yeniden satış ve bilet karşılaştırma platformları: Resmi kulüp kanallarındaki biletler tükenmişse ya da belirli oturma kategorilerini arıyorsanız, ikincil bilet pazarları ve toplayıcı platformlar (StubHub gibi), bilet satıcılarındaki mevcut envanteri takip eder.

Kulüp üyeliği avantajları: Lille üyeliğiniz veya sezonluk kombine sahibi statünüz varsa, e-posta yoluyla gönderilen öncelikli öncelik dönemi bildirimlerini takip edin; bunlar çoğu zaman genel satış başlamadan önce erken erişim sağlar.

Lille - Troyes Ligue 1 biletleri ne kadar?

13 Eylül 2026'da oynanacak LOSC Lille - ES Troyes AC Ligue 1 maçının bilet fiyatları, platforma, oturma kategorisine ve ne kadar erken satın aldığınıza bağlı olarak değişir:

Resmi kulübün genel satışı: Resmi LOSC Lille internet sitesi üzerinden doğrudan satın alınan nominal fiyatlı biletler, genellikle kalelerin arkasındaki ya da üst köşelerdeki standart kategori koltuklar için daha düşük başlangıç fiyatlarıyla başlar.

İkincil pazar ve yeniden satış platformları: Bilet karşılaştırma ve yeniden satış pazarlarında (StubHub gibi), bu maç için giriş seviyesi biletler yaklaşık 11 € 'dan başlarken, platform genelindeki ortalamalar koltuk seçimine bağlı olarak kabaca 55 € ile 134 € arasında değişmektedir.

Oturma kategorileri: Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy'daki premium uzun kenar görüş açıları veya orta tribün koltukları daha yüksek fiyatlara sahiptir ve bilet dağıtım ağlarında sıklıkla 65 € ila 85 €+ (85 $ ila 110 $+) seviyesinden yukarı doğru çıkar.

Lille - Troyes Ligue 1: Bilmeniz gereken her şey

Lille - Troyes form durumu

Lille, bu maça son beş karşılaşmasında aldığı iki galibiyet, iki beraberlik ve bir yenilgiyle çıkıyor. Takımın son maçı, 23 Ağustos'ta Angers deplasmanında aldığı 2-0'lık Ligue 1 galibiyetiydi ve bu sonuç söz konusu süreçteki tek resmi maç sonucunu temsil ediyordu. Daha önce hazırlık döneminde Everton ile 1-1, Hamburger SV ile 2-2 berabere kaldı, OH Leuven'i 6-3 yendi ve Union St. Gilloise'e 2-1 kaybetti. Lille, bu beş maçta 14 gol atarken yedi gol yedi.

Troyes ise son beş maçında iki galibiyet, iki beraberlik ve bir yenilgi aldı. Takımın son maçı, 22 Ağustos'ta Paris FC ile 0-0 berabere kaldığı Ligue 1 karşılaşmasıydı. Ondan önce hazırlık maçlarında hem Panetolikos hem de Auxerre ile 1-1 berabere kaldı, GOAL FC'yi 5-2 mağlup etti ve Grenoble karşısında 3-0 kazandı. Troyes, bu beş maçta dokuz gol atarken iki gol yedi.

Lille - Troyes: Son karşılaşmalar

Bu kulüpler arasındaki son karşılaşma 3 Haziran 2023'te oynandı ve Troyes ile Lille, Ligue 1 maçında 1-1 berabere kaldı. Bundan önce Lille, Ocak 2023'te Ligue 1'de sahasında Troyes'yi 5-1 mağlup etti ve aynı ayın daha erken bölümünde iki takım arasındaki Coupe de France eşleşmesini de 2-0 kazandı. Son beş karşılaşmada Lille üç kez kazanırken Troyes bir kez galip geldi, bir maç da berabere bitti.