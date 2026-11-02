Lille, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü Lyon'u Villeneuve d'Ascq'taki Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy'da ağırlayacak.

İki takımın Ligue 1'deki son karşılaşması Şubat 2026'da oynandı ve Lyon deplasmanda 1-0'lık galibiyet elde etti. Lyon, aynı yılın ocak ayında Coupe de France'daki mücadelede de Lille'i 2-1 mağlup etti.

Lille-Lyon maçı için biletleri nereden satın alabileceğiniz ve fiyatları dahil bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için derledi.

Lille-Lyon Ligue 1 maçı ne zaman başlayacak?

Lille-Lyon maçı, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü Villeneuve d'Ascq'taki Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy'da başlayacak.

1. Lig - Hafta 11 21 Kas 2026 - 14:45 Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy

Lille-Lyon Ligue 1 maçı için bilet nasıl alınır?

Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy'da oynanacak Lille-Lyon Ligue 1 maçı için bilet alabileceğiniz başlıca seçenekler şunlar:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Kulübün resmî bilet satış platformu: En güvenli ve doğrudan yöntem, LOSC Lille'in resmî çevrim içi bilet satış platformunu (billetterie.losc.fr) kullanmak. Biletler genellikle maçtan birkaç ay önce genel satışa sunulurken kulüp üyeleri ve kombine sahiplerine çoğu zaman öncelikli satış imkânı tanınıyor.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet satış platformları: Kulübün resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet satış platformlarında bulunabiliyor. Bu platformlar, ilk satışa ayrılan biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Ligue 1 maçları için bilet alıp satmasına olanak tanıyor.

Lille-Lyon Ligue 1 maçının biletleri ne kadar?

Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy'da oynanacak Lille-Lyon Ligue 1 maçının bilet fiyatları, biletleri kulübün resmî kanallarından mı yoksa ikincil satış platformlarından mı aldığınıza göre değişiyor.

1. Kulübün resmî satış kanalları

Standart genel giriş: Standart lig maçlarında üst tribün veya köşe koltuklarının fiyatları yaklaşık 15 ila 25 avrodan başlıyor.

Standart lig maçlarında üst tribün veya köşe koltuklarının fiyatları yaklaşık başlıyor. Uzun kenar / orta tribün koltukları: Saha kenarındaki daha iyi görüş açısına sahip koltuklar, blok ve tribün katına göre genellikle 35 ila 75 avro arasında değişiyor.

Saha kenarındaki daha iyi görüş açısına sahip koltuklar, blok ve tribün katına göre genellikle arasında değişiyor. VIP ve ağırlama paketleri: Kulübün özel ağırlama seçenekleri ve lüks koltuk paketleri genellikle kişi başı 150 ila 200 avro ve üzeri fiyatlardan başlıyor.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulübün resmî satışlarında biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet satış platformları biletleri piyasa talebine göre fiyatlandırıyor:

Üst tribün / uygun fiyatlı ikinci el biletler: Bu önemli maç için en düşük fiyatlı biletler şu anda yaklaşık 55 ila 75 avrodan başlıyor.

Bu önemli maç için en düşük fiyatlı biletler şu anda yaklaşık başlıyor. 1. kategori / alt tribün uzun kenar koltukları: Saha kenarında daha iyi görüş açısı sunan koltukların fiyatları genellikle 90 ila 150 avro arasında değişiyor.

Saha kenarında daha iyi görüş açısı sunan koltukların fiyatları genellikle arasında değişiyor. VIP ve ağırlama paketlerinin ikinci el satışı: Üst düzey veya kurumsal ağırlama biletleri, bulunabilirliğe bağlı olarak yaklaşık 190 avro ve üzeri fiyatlardan başlıyor.

Lille-Lyon Ligue 1 maçı: Bilmeniz gereken her şey

Lille ve Lyon'un form durumu

Lille, son beş resmî maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında Ligue 1'de Brest ile 1-1 berabere kalan Lille, bundan önce Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal'a 3-0 yenildi. Le Havre karşısındaki 1-0'lık galibiyet, takımın son dönemde ligde aldığı en iyi sonuç. Lille, bu beş maçta altı gol atıp yedi gol yedi; bu da savunmada istikrar bulmakta zorlandığını gösteriyor.

Lyon, tüm kulvarlardaki son beş maçının üçünü kazandı, ikisini kaybetti. Son maçında Ligue 1'de Nice'i 2-1 yenen Lyon, bundan önce Avrupa Ligi'nde Crystal Palace'ı 3-2 mağlup etti. Bu seride daha önce Rennes karşısında aldığı 4-0'lık galibiyet, en farklı sonucu olarak öne çıkıyor. Lyon, söz konusu beş maçta on gol atıp altı gol yedi. Puan kaybettiği tek maçlar, Ligue 1'de Lens'e 2-1 yenildiği karşılaşma ve yine de galibiyet sayılan, Avrupa Ligi'nde Anderlecht deplasmanında 1-2 kazandığı karşılaşmaydı.

Lille-Lyon: Son karşılaşmalar

İki kulüp son olarak Şubat 2026'da karşılaştı ve Lyon, Ligue 1 maçında Lille'i 1-0 yendi. Lyon, bundan önce Ocak 2026'daki Coupe de France eşleşmesini de 2-1 kazandı ve Eylül 2025'te Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy'da oynanan Ligue 1 maçından 1-0 galip ayrıldı. İki takım arasındaki son beş maçta Lyon üç, Lille bir galibiyet aldı; bir karşılaşma ise berabere bitti. Bu statta oynanan son maç, Eylül 2025'te Lyon'un 0-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı.