Lille, 30 Ekim 2026 Cuma günü Lens'i Villeneuve d'Ascq'taki Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy'da ağırlayacak.

Fransız futbolunun en çekişmeli ve köklü bölgesel rekabetlerinden biri olan bu karşılaşma, Derby du Nord (Kuzey Derbisi) olarak biliniyor. İki takımın Nisan 2026'da aynı statta oynadığı son lig maçında LOSC Lille, RC Lens'i 3–0 mağlup etmişti.

Lille-Lens maçı için biletleri nereden alabileceğinizi ve fiyatlarını öğrenmek için ihtiyaç duyduğunuz tüm bilgiler GOAL'da.

Lille-Lens Ligue 1 maçı ne zaman başlayacak?

Lille-Lens maçı, 30 Ekim 2026 Cuma günü Villeneuve d'Ascq'taki Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy'da oynanacak.

1. Lig - Hafta 9 30 Eki 2026 - 16:05 Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy

Lille-Lens Ligue 1 maçı için bilet nasıl alınır?

Yaklaşan Lille-Lens Ligue 1 maçı için bilet almak isteyenler, kulübün resmî satış kanallarını ve ikincil bilet platformlarını değerlendirebilir:

1. Kulübün resmî kanalları

Resmî bilet satışı: Biletleri ilk satış fiyatından almanın en güvenilir yolu, doğrudan LOSC Lille'in resmî internet sitesini kullanmaktır. Satışlar genellikle genel satışa açılmadan önce kulüp üyeleri ve kombine sahipleri için başlar.

Resmî bilet değişim platformu: İlk satış kanallarındaki biletler tükenirse kulüpler, kombine sahiplerinin kullanamayacakları koltukları güvenli biçimde satışa çıkarabildiği resmî bir yeniden satış platformu sunabilir.

2. İkincil bilet platformları

İkincil bilet platformları: Kulübün resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel satış biletleri, StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satış kontenjanı tükendiğinde taraftarların yaklaşan Ligue 1 maçları için bilet alıp satmasına imkân tanır.

Lille-Lens Ligue 1 maçının biletleri ne kadar?

LOSC Lille ile RC Lens arasındaki yoğun ilgi gören Derby du Nord maçının bilet fiyatları, biletin ilk satış fiyatından doğrudan kulüpten mi yoksa ikincil bir platformdan mı alındığına göre değişiyor:

1. Kulübün resmî kanalları

İlk satış fiyatından resmî biletler: Kulübün resmî kanallarından alınan standart lig maçı biletleri, üst tribünlerdeki normal koltuklar için genellikle 15 € ile 40 € civarından başlıyor. Alt tribünlerde sahanın orta bölümünü gören iyi konumlu koltuklar ve ağırlama hizmetleri için fiyatlar 80 € ile 150 € ve üzerine çıkıyor. Ancak büyük derbilerin ilk satış fiyatından sunulan biletleri hızla tükeniyor.

2. İkincil bilet platformları

Kulübün ilk satışındaki resmî biletler tükenirse StubHubgibi ikincil bilet platformlarında bilet fiyatları piyasa talebine göre belirleniyor:

Bu maçın bilet fiyatları standart kategorilerde genellikle 80 € ile 150 € civarından başlıyor; tribündeki konuma ve talebe bağlı olarak 200 € ile 350 € ve üzerine çıkabiliyor.

Lille-Lens Ligue 1 maçı: Bilmeniz gereken her şey

Lille ve Lens'in form durumu

Lille, tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçta iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında Ligue 1'de Nice'e 2-1 yenildi. Buna karşılık Troyes karşısındaki 2-0'lık ve Toulouse deplasmanındaki 0-1'lik galibiyetleri, gol yemeden maç kazanabildiğini gösteriyor. Paris Saint-Germain ile 2-2 berabere kalan Lille, Şampiyonlar Ligi'nde Real Betis'e 2-3 mağlup oldu. Beş maçta yedi gol atıp sekiz gol yedi.

Lens, son beş maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyet aldı. Tek galibiyetini Şampiyonlar Ligi'nde, Slavia Prague deplasmanında 2-3'lük sonuçla elde etti. Ligue 1'de Monaco, Lorient ve Strasbourg'a yenilen Lens, yalnızca bu üç lig mağlubiyetinde beş gol atıp altı gol yedi.

Lille-Lens: Son karşılaşmalar

İki takım arasındaki son maç, Nisan 2026'da Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy'da Lille'in 3-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı. Ligue 1'deki son beş karşılaşmada iki takım da ikişer galibiyet aldı. Bunlardan biri, bu yılın başlarında oynanan söz konusu karşılaşmada Lille'in elde ettiği 3-0'lık galibiyetti. Lens, Eylül 2025'teki deplasman maçını 3-0 kazandı. Bu verilerde yer alan daha önceki maçlarda Lille'in 1-0'lık ve 2-1'lik galibiyetleri de bulunuyor.