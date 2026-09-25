Lille - Le Havre maçının biletleri nasıl alınır: Ligue 1 fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

Lille, 10 Ekim 2026 Cumartesi günü Lille'deki Decathlon Arena - Stade Pierre Mauroy'da Le Havre ile karşı karşıya gelecek.

Tarihsel olarak Lille bu eşleşmede üstünlük kurdu ve iki takımın tüm kulvarlardaki son yedi karşılaşmasının beşini kazandı. İki ekibin 3 Mayıs 2026'daki son lig buluşması ise Stade Pierre Mauroy'da 1-1 berabere sonuçlandı.

GOAL, Lille - Le Havre maçı için bilet almayla ilgili bilmeniz gereken her şeyi, biletlerin nereden alınacağını ve ne kadar tuttuklarını da dahil olmak üzere sizler için derledi.

Lille - Le Havre Ligue 1 maçı ne zaman başlayacak?

Lille - Le Havre maçı, 10 Ekim 2026 Cumartesi günü Lille'deki Decathlon Arena - Stade Pierre Mauroy'da oynanacak.

1. Lig - Hafta 6 10 Eki 2026 - 11:15 Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy

Lille - Le Havre Ligue 1 biletleri nasıl alınır?

Decathlon Arena - Stade Pierre Mauroy'da oynanacak LOSC Lille - Le Havre AC Ligue 1 maçı için bilet satın almak adına şu seçenekleri takip edebilirsiniz:

Resmi LOSC Lille bilet platformu

Birincil çevrim içi satış: Biletler genellikle maçtan yaklaşık iki ay önce resmi LOSC bilet portalında satışa çıkar. Tercih ettiğiniz oturma alanını doğrudan stadyum haritası üzerinden seçebilir ve ödemenizi kredi ya da banka kartıyla çevrim içi olarak tamamlayabilirsiniz.

Resmi ikincil pazar: Birincil biletler tükenirse LOSC, sezonluk bilet sahiplerinin koltuklarını güvenli şekilde nominal değer üzerinden yeniden sattığı resmi bir yeniden satış platformunu doğrudan kendi bilet portalında işletir.

Maç günü bilet gişesi: Müsaitlik durumuna bağlı olarak fiziki biletler, Decathlon Arena - Stade Pierre Mauroy'daki ve maçın başlama saatinden üç saat önce açılan Ticket Office 1'den satın alınabilir.

İkincil bilet platformları

Biletleri doğrudan kulüp üzerinden alamazsanız, StubHub gibi ikincil bilet platformlarında taraftarların satışa çıkardığı yeniden satış biletleri listelenir. Üçüncü taraf pazar yerlerindeki fiyatların satıcılar tarafından belirlendiğini ve resmi nominal değerin üzerinde ya da altında listelenebileceğini unutmayın.

Lille - Le Havre Ligue 1 biletleri ne kadar?

Decathlon Arena - Stade Pierre Mauroy'da oynanacak LOSC Lille - Le Havre AC Ligue 1 maçı için bilet fiyatları, oturma kategorisine ve biletleri resmi kanallar mı yoksa ikincil pazar yerleri üzerinden mi aldığınıza göre değişiklik gösterir:

Resmi nominal fiyatlar (LOSC Biletleme)

Standart kategori koltuklar: Genel giriş ve üst kat tribün koltukları için genellikle 10 € ile 35 € arasında değişir.

Orta seviye koltuklar (Centrale / Lateral): Dengeli yan çizgi görüşü için genellikle 30 € ile 50 € arasındadır.

Premium / Kategori 1 koltuklar: Genel olarak 50 € ile 80 €+ arasında fiyatlandırılır.

VIP ve ağırlama paketleri: Yaklaşık 150 € 'dan başlar ve ikram ile lounge erişimine bağlı olarak yükselir.

İkincil bilet platformları

StubHub gibi ikincil pazar yerlerindeki yeniden satış biletleri, talebe göre önemli ölçüde değişiklik gösterir.

En düşük giriş fiyatı: Yeniden satış ilanları şu anda standart koltuklar için bilet başına yaklaşık 25 € ile 35 € 'dan başlıyor.

Ortalama yeniden satış fiyatı: İkincil piyasa ilanları, koltuğun yakınlığına ve talebe bağlı olarak genel olarak 60 € ile 120 € arasında ortalama yapıyor.

Lille - Le Havre Ligue 1: Bilmeniz gereken her şey

Lille - Le Havre form durumu

Lille son beş maçının ikisini kazandı ve ikisinde berabere kaldı, bu süreçte kaydedilmeyen bir yenilgi de bulunuyor. Son maçında 3 Eylül'de Ligue 1'de Toulouse deplasmanında 1-0 kazandı. Bundan önce Paris Saint-Germain ile 2-2 berabere kaldı ve Angers deplasmanında 2-0 kazandı. Sezon öncesi sonuçları arasında Everton ve Hamburger SV ile beraberlikler de yer aldı. Lille bu beş maçta altı gol attı ve altı gol yedi.

Le Havre son beş maçının birini kazandı, üçünü kaybetti ve birinde berabere kaldı. Son maçı, 5 Eylül'de Brest'e karşı alınan 2-1'lik Ligue 1 yenilgisi oldu. Daha önce Lyon ile 1-1 berabere kaldı ve Monaco'ya 1-0 kaybetti. Le Mans karşısında alınan bir sezon öncesi galibiyet ve Real Oviedo'ya karşı yaşanan bir yenilgi bu seriyi tamamlıyor. Le Havre bu beş maçta beş gol attı ve yedi gol yedi.

Lille - Le Havre: Son karşılıklı maçlar

Bu takımlar arasındaki son karşılaşma, 3 Mayıs 2026'da Ligue 1'de Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy'da oynandı ve 1-1 sona erdi. Son beş karşılaşmada Lille üç galibiyet aldı, Le Havre bir kez kazandı ve bir maç da berabere bitti. Lille bu beş buluşmada dokuz gol atarken, Le Havre dört gol kaydetti.