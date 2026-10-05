Lille, 21 Ekim 2026 Çarşamba günü Villeneuve d'Ascq'taki Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy'da Galatasaray ile karşılaşacak.

Bu maç, Fransa Ligue 1 ekibi ile Türkiye Süper Lig şampiyonunun Avrupa futbolundaki ilk resmi rekabetçi karşılaşması olacak. Lille, taraftarı önünde iç saha avantajını en üst düzeye çıkarmaya çalışacak, Galatasaray ise hücum hattıyla tehlikeli bir sınav verecek.

Bırakın GOAL Lille - Galatasaray maçının biletlerini nasıl alabileceğiniz, nereden satın alabileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil bilmeniz gereken her şeyi size aktarsın.

Lille - Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Lille - Galatasaray maçı, 21 Ekim 2026 Çarşamba günü Villeneuve d'Ascq'taki Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy'da oynanacak.

Şampiyonlar Ligi - Hafta 3 21 Eki 2026 - 12:45 Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy

Lille - Galatasaray Şampiyonlar Ligi biletleri nasıl alınır?

LOSC Lille - Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı için bilet satın alma seçenekleri şunlardır:

1. Resmi LOSC Lille bilet satış platformu

Ana yöntem, biletleri doğrudan Lille'in resmi bilet satış sitesi olan (billetterie.losc.fr) üzerinden satın almaktır.

2. Resmi deplasman taraftarı kontenjanı (Galatasaray taraftarları)

Deplasman tribününde oturmak istiyorsanız, biletler resmi kulüp kanalları ve bilet satış ortakları aracılığıyla doğrudan Galatasaray SK tarafından dağıtılır.

3. İkincil bilet pazarları

Maçın resmi kanallarda tükenmesi halinde, Ticombo gibi ikincil bilet platformları bireysel satıcıların mevcut biletlerini listeler

Lille - Galatasaray Şampiyonlar Ligi biletleri ne kadar?

LOSC Lille - Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi maçının Decathlon Arena – Stade Pierre-Mauroy'daki bilet fiyatları, satın alma kanalına ve oturma kategorisine göre değişiklik gösterir:

1. Resmi kulüp satışı (LOSC Lille resmi bilet satışı)

Üst kat / kale arkası: Bilet başına genellikle 30 € ile 50 € civarından başlar.

Yan / orta tribün (Lateral & Central): Sahaya yakınlığa bağlı olarak 60 € ile 120 € arasında değişir.

Genç / üye indirimleri: Resmi ön satış sürecinde, resmi kulüp üyeleri ve 14 yaş altı taraftarlar için genellikle özel indirimler sunulur.

2. İkincil bilet pazarları

Resmi biletlerin tükenmesi halinde, Ticombo gibi ikincil bilet platformları talep ve koltuk konumuna göre bilet fiyatlarını şu aralıklarda listeler:

Giriş seviyesi koltuklar (en düşük fiyatlar): Yaklaşık 100 € ile 130 € seviyesinden başlar.

Ortalama standart oturma düzeni: Stadyumdaki konuma bağlı olarak 140 € ile 250 € arasında değişir.

Deplasman tribünü (konuk takım taraftarları): İkincil platformlarda genellikle 110 € ile 180 €+ arasında işlem görür.

Lille - Galatasaray Şampiyonlar Ligi: Bilmeniz gereken her şey

Lille - Galatasaray form durumu

Lille bu maça tüm kulvarlarda oynadığı son beş karşılaşmada aldığı üç galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgiyle çıkıyor. Son maçında Ligue 1'de sahasında Troyes'u 2-0 mağlup eden ekip, bu süreçte Paris Saint-Germain ile de 2-2 berabere kaldı. Tek yenilgisi ise Şampiyonlar Ligi'nde Real Betis'e karşı 3-2 oldu. Lille bu beş maçta yedi gol atıp altı gol yedi ve bu da en üst seviyede hem hücum niyetini hem de savunmadaki kırılganlığını ortaya koydu.

Galatasaray'ın son beş maçı ise daha sorunlu bir tablo çiziyor; bu süreçte iki galibiyet ve iki yenilgi aldı. Son sonucu, Süper Lig'de Trabzonspor karşısında alınan ağır 4-0'lık mağlubiyet oldu ve Şampiyonlar Ligi'nde de Sporting CP'ye 3-1 kaybetti. Kocaelispor ve İstanbul Başakşehir karşısında galibiyetler alsa da Trabzonspor yenilgisinin şekli Buruk'u endişelendirecektir. Galatasaray bu beş maçta sekiz gol atarken dokuz gol yedi; bu istatistik, bu eşleşme öncesinde savunmadaki kırılganlığını öne çıkarıyor.

Lille - Galatasaray: Yakın dönem ikili rekabet kaydı

Lille ile Galatasaray arasında yakın dönem karşılaşmalara dair şu anda herhangi bir ikili rekabet verisi mevcut değil. Maç yaklaştıkça daha fazla tarihsel bağlam eklenecek.