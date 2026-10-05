Lille, 18 Ekim 2026 Pazar günü Villeneuve d'Ascq'taki Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy'da Brest'i konuk edecek.
İki takımın Ligue 1'deki son karşılaşması 14 Şubat 2026'da Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy'da oynandı ve 1-1 beraberlikle sonuçlandı. O maçta Brest adına skoru 58. dakikada Rémy Labeau Lascary açtı, Lille'e beraberliği ise 71. dakikada Gaëtan Perrin getirdi.
GOAL, Lille-Brest maçı için bilet almayla ilgili bilmeniz gereken her şeyi, biletlerin nereden alınacağını ve ne kadar tuttuğunu sizler için derledi.
Lille-Brest Ligue 1 maçı ne zaman başlayacak?
Lille-Brest maçı, 18 Ekim 2026 Pazar günü Villeneuve d'Ascq'taki Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy'da oynanacak.
Lille-Brest Ligue 1 biletleri nasıl alınır?
Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy'da oynanacak Lille-Brest Ligue 1 maçı için bilet satın almak adına şu seçenekleri ve adımları takip edebilirsiniz:
Resmi LOSC Biletleme Sitesini ziyaret edin: Lille OSC'nin resmi biletleme portalına gidin (billetterie.losc.fr)
LOSC yeniden satış platformu: Genel satış biletleri resmi portalda tükenirse, doğrudan kulübün bilet sitesine entegre edilmiş resmi ikincil pazaryerini kontrol edin.
Lille-Brest Ligue 1 biletleri ne kadar?
Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy'da oynanacak Lille-Brest Ligue 1 maçının bilet fiyatları, oturma kategorisine ve satın alma yerine göre değişiklik göstermektedir:
1. Resmi kulüp fiyatlandırması (liste fiyatı)
Doğrudan resmi LOSC biletleme portalı üzerinden satın alındığında, standart maç günü bilet fiyatları genel olarak 15 € ile 75 € arasında değişir:
- Kategori 5 / Kale arkası (2. kat): Yaklaşık 15 € – 25 €
- Kategori 3 & 4 / Köşe tribünleri ve üst yan tribünler: Yaklaşık 25 € – 45 €
- Kategori 1 & 2 / Alt ana tribün ve yan tribünler: Yaklaşık 45 € – 75 €
- VIP / Premium ağırlama seçenekleri: Salon paketi ve dahil hizmetlere bağlı olarak 120 € ile 250 €+ arasında değişir.
2. İkincil pazar ve yeniden satış fiyatlandırması
Biletler resmi portalda tükenirse, StubHub gibi ikincil bilet platformlarında fiyatlar giriş seviyesi koltuklar için genellikle 23 € – 35 € civarından başlar; ortalama koltuklar ise arz ve talebe bağlı olarak 50 € ile 120 € arasında değişir.
Lille-Brest Ligue 1: Bilmeniz gereken her şey
Lille-Brest form durumu
Lille, tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçta bir galibiyet, iki beraberlik ve bir yenilgi aldı. Takımın son maçında 8 Eylül'de Şampiyonlar Ligi'nde Real Betis'e 3-2 yenildi. Bundan önce Ligue 1'de Toulouse'u 1-0 mağlup etti ve Paris Saint-Germain ile 2-2 berabere kaldı. Lille, bu beş maçlık süreçte altı gol atarken yedi gol yedi.
Brest, son beş maçının birini kazandı, üçünde berabere kaldı ve birini kaybetti. Takımın son sonucu, 5 Eylül'de Ligue 1'de Le Havre karşısında aldığı 2-1'lik galibiyetti. Bundan önce hem Toulouse hem de Le Mans ile 2-2 berabere kaldı. Brest, bu beş maçlık seride dokuz gol attı ve yedi gol yedi.
Lille-Brest: Son karşılaşmaların karnesi
Bu iki kulüp arasındaki son maç, 14 Şubat 2026'da Ligue 1'de Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy'da oynandı ve 1-1 sona erdi. İki takım arasında oynanan son beş karşılaşmada Brest bir kez, Lille bir kez kazandı ve üç maç berabere bitti. Bu beş mücadelede toplam 16 gol atıldı.
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