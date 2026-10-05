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1. Lig
team-logoLille
Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy
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Lille - Brest biletleri nasıl alınır: Ligue 1 fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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Tickets
Lille
Brest
1. Lig

Lille, Ligue 1'de Brest ile karşılaşıyor. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz

Lille, 18 Ekim 2026 Pazar günü Villeneuve d'Ascq'taki Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy'da Brest'i konuk edecek.

İki takımın Ligue 1'deki son karşılaşması 14 Şubat 2026'da Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy'da oynandı ve 1-1 beraberlikle sonuçlandı. O maçta Brest adına skoru 58. dakikada Rémy Labeau Lascary açtı, Lille'e beraberliği ise 71. dakikada Gaëtan Perrin getirdi.

GOAL, Lille-Brest maçı için bilet almayla ilgili bilmeniz gereken her şeyi, biletlerin nereden alınacağını ve ne kadar tuttuğunu sizler için derledi.

Lille-Brest Ligue 1 maçı ne zaman başlayacak?

Lille-Brest maçı, 18 Ekim 2026 Pazar günü Villeneuve d'Ascq'taki Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy'da oynanacak.

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1. Lig - Hafta 7
Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy

Lille-Brest Ligue 1 biletleri nasıl alınır?

Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy'da oynanacak Lille-Brest Ligue 1 maçı için bilet satın almak adına şu seçenekleri ve adımları takip edebilirsiniz:

Resmi LOSC Biletleme Sitesini ziyaret edin: Lille OSC'nin resmi biletleme portalına gidin (billetterie.losc.fr)

LOSC yeniden satış platformu: Genel satış biletleri resmi portalda tükenirse, doğrudan kulübün bilet sitesine entegre edilmiş resmi ikincil pazaryerini kontrol edin.

Lille-Brest Ligue 1 biletleri ne kadar?

Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy'da oynanacak Lille-Brest Ligue 1 maçının bilet fiyatları, oturma kategorisine ve satın alma yerine göre değişiklik göstermektedir:

1. Resmi kulüp fiyatlandırması (liste fiyatı)

Doğrudan resmi LOSC biletleme portalı üzerinden satın alındığında, standart maç günü bilet fiyatları genel olarak 15 € ile 75 € arasında değişir:

  • Kategori 5 / Kale arkası (2. kat): Yaklaşık 15 € – 25 €
  • Kategori 3 & 4 / Köşe tribünleri ve üst yan tribünler: Yaklaşık 25 € – 45 €
  • Kategori 1 & 2 / Alt ana tribün ve yan tribünler: Yaklaşık 45 € – 75 €
  • VIP / Premium ağırlama seçenekleri: Salon paketi ve dahil hizmetlere bağlı olarak 120 € ile 250 €+ arasında değişir.

2. İkincil pazar ve yeniden satış fiyatlandırması

Biletler resmi portalda tükenirse, StubHub gibi ikincil bilet platformlarında fiyatlar giriş seviyesi koltuklar için genellikle 23 € – 35 € civarından başlar; ortalama koltuklar ise arz ve talebe bağlı olarak 50 € ile 120 € arasında değişir.

Lille-Brest Ligue 1: Bilmeniz gereken her şey

Lille-Brest form durumu

Lille, tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçta bir galibiyet, iki beraberlik ve bir yenilgi aldı. Takımın son maçında 8 Eylül'de Şampiyonlar Ligi'nde Real Betis'e 3-2 yenildi. Bundan önce Ligue 1'de Toulouse'u 1-0 mağlup etti ve Paris Saint-Germain ile 2-2 berabere kaldı. Lille, bu beş maçlık süreçte altı gol atarken yedi gol yedi.

Brest, son beş maçının birini kazandı, üçünde berabere kaldı ve birini kaybetti. Takımın son sonucu, 5 Eylül'de Ligue 1'de Le Havre karşısında aldığı 2-1'lik galibiyetti. Bundan önce hem Toulouse hem de Le Mans ile 2-2 berabere kaldı. Brest, bu beş maçlık seride dokuz gol attı ve yedi gol yedi.

LIL

LIL - Form

TFC
K0-1
BET
K2-3
TRO
K2-0
NCE
K2-1
ZUL
K2-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
8/6
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
3/5
B29

B29 - Form

TFC
B2-2
LEH
K1-2
PSG
K0-1
AJA
K2-1
MON
B2-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
7/8
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5

Lille-Brest: Son karşılaşmaların karnesi

Bu iki kulüp arasındaki son maç, 14 Şubat 2026'da Ligue 1'de Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy'da oynandı ve 1-1 sona erdi. İki takım arasında oynanan son beş karşılaşmada Brest bir kez, Lille bir kez kazandı ve üç maç berabere bitti. Bu beş mücadelede toplam 16 gol atıldı.

Kafa Kafaya

LilleÇizimBrest
1
3
1
1. Lig
Lille badge
Lille
LIL
1
Brest badge
Brest
B29
1
MS
1. Lig
Brest badge
Brest
B29
3
Lille badge
Lille
LIL
3
MS
1. Lig
Brest badge
Brest
B29
2
Lille badge
Lille
LIL
0
MS
1. Lig
Lille badge
Lille
LIL
3
Brest badge
Brest
B29
1
MS
1. Lig
Brest badge
Brest
B29
1
Lille badge
Lille
LIL
1
MS
8Attığı Gol8
Maç 2.5 üstü golle bitti2/5
Her iki takım da gol attı4/5
#PKBKFA+/-PuanForm
1
AS MonacoAS MonacoASM
541083+513
K
B
K
K
K
2
LyonLyonOL
5320102+811
K
B
K
B
K
3
Paris FCParis FCPAR
532083+511
K
B
K
K
B
4
LilleLilleLIL
531184+410
K
K
K
B
K
5
RennesRennesREN
531189-110
K
K
K
K
B
6
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
522187+18
K
K
K
B
B
7
AngersAngersSCO
521265+17
K
B
K
K
K
8
StrasbourgStrasbourgSTR
5212101007
K
B
K
K
K
9
Le MansLe MansLEM
51319906
K
B
B
K
B
10
AuxerreAuxerreAJA
5203712-56
K
K
K
K
K
11
BrestBrestB29
512278-15
K
K
K
B
B
12
LorientLorientFCL
512256-15
K
B
K
K
B
13
ToulouseToulouseTFC
512279-25
K
B
K
B
K
14
NiceNiceNCE
512236-35
K
K
B
K
B
15
LensLensRCL
51139904
K
B
K
K
K
16
TroyesTroyesTRO
5113411-74
K
K
K
K
B
17
MarseilleMarseilleOM
510478-13
K
K
K
K
K
18
Le HavreLe HavreLEH
502347-32
K
B
K
B
K
Şampiyonlar Ligi
Şampiyonlar Ligi Eleme
Avrupa Ligi
Europa Conference League Qualification
Küme Düşme Play-off
Küme Düşme

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