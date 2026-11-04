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Şampiyonlar Ligi
team-logoLille
Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy
team-logoBayern Münih
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Lille-Bayern Münih maçına bilet nasıl alınır? Şampiyonlar Ligi bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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Tickets
Lille
Bayern Münih
Şampiyonlar Ligi

Lille, Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile karşılaşacak. İşte maç için biletinizi nasıl alabileceğiniz.

Lille, 25 Kasım 2026 Çarşamba günü Bayern Münih'i Villeneuve d'Ascq'daki Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy'da ağırlayacak.

İki takım en son 2012'deki grup aşamasında karşılaştı. Alman devi, Fransa'da 1-0'lık rahat bir deplasman galibiyeti aldıktan sonra Münih'te 6-1'lik farklı bir galibiyet elde etti. Bayern, bu iki maçta yedi gol atarken kalesinde gol görmedi. Ancak o karşılaşmaların üzerinden on yılı aşkın süre geçti.

Lille ile Bayern Münih maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları dâhil, bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için derledi.

Lille ile Bayern Münih arasındaki Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Lille ile Bayern Münih arasındaki maç, 25 Kasım 2026 Çarşamba günü Villeneuve d'Ascq'daki Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy'da başlayacak.

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Şampiyonlar Ligi - Hafta 5
Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy

Lille ile Bayern Münih arasındaki Şampiyonlar Ligi maçının biletleri nasıl alınır?

Lille ile Bayern Münih arasındaki Şampiyonlar Ligi maçına bilet almak isteyen taraftarların başlıca seçenekleri şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

  • Kulüplerin resmî bilet satış siteleri: En doğrudan ve güvenli yöntem, ev sahibi kulübün (LOSC Lille) veya konuk kulübün (FC Bayern Münih) resmî bilet satış sitelerini kullanmak. Biletler genellikle önce kulüp üyelerine, kombine sahiplerine ve sadakat programı üyelerine sunulur; kalan koltuklar daha sonra genel satışa açılır.

2. İkincil bilet satış platformları

  • İkincil bilet satış platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman Ticombo gibi ikincil bilet satış platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satış kontenjanları tükendiğinde taraftarların yaklaşan Şampiyonlar Ligi maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Lille ile Bayern Münih arasındaki Şampiyonlar Ligi maçının biletleri ne kadar?

Lille ile Bayern Münih arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı için tahmini bilet fiyatları şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

  • Standart üst tribün: Yaklaşık 30 ila 50 € arasında başlayan fiyatlarla.
  • Alt tribünün orta bölümü: Bu bölümdeki koltuklar için fiyatlar 150 € ve üzerine çıkıyor.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin resmî satış kanallarındaki biletler tükenirse Ticombo gibi ikincil bilet satış platformları, biletleri piyasa talebine göre şu fiyatlarla listeliyor:

  • Üst tribün: Yaklaşık 95 ila 104 € arasında başlayan fiyatlarla.
  • Orta kategori ve saha kenarı: Sahaya yakınlığa ve maç günü yaklaştıkça artan talebe bağlı olarak 145 € ile 250 € ve üzeri arasında değişiyor.

Lille ile Bayern Münih arasındaki Şampiyonlar Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

Lille ve Bayern Münih'in form durumu

Lille iyi bir dönemden geçmiyor. Tüm kulvarlardaki son beş maçında yalnızca iki galibiyet alırken iki kez yenildi, bir kez de berabere kaldı. Son maçında Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a 4-2 mağlup olan Lille, bu ayın başlarında Avrupa'da Arsenal'e de 3-0 kaybetti. Ligue 1'de Le Havre karşısında alınan 1-0'lık galibiyet ligde kısa süreli bir rahatlama sağladı. Ancak Lille'in beş maçta yedi gol atıp dokuz gol yemesi, bu sınav öncesinde Ancelotti'yi endişelendirecek bir savunma performansı.

Bayern ise daha istikrarlı bir performans sergiledi ve son beş maçında iki galibiyet, üç beraberlik aldı. Son maçında Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal ile 2-2 berabere kalan Bayern, bundan önce Bundesliga'da RB Leipzig'i 6-1 mağlup etmişti. Bu serinin daha önceki bölümünde Union Berlin karşısında alınan 7-0'lık galibiyet hücum gücünü ortaya koysa da aynı dönemdeki üç beraberlik, zaman zaman zorlanabildiğini gösteriyor. Bayern, beş maçta 20 gol atıp sekiz gol yedi.

LIL

LIL - Form

B29
B1-1
GAL
K2-4
ASM
B1-1
RCL
K1-0
BOD
B0-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
5/6
2,5 golün üzerindeki maçlar
1/5
Her iki takım da gol attı
3/5
FCB

FCB - Form

ARS
B2-2
SCF
K1-3
FCM
K6-1
BVB
B2-2
ATM
K0-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
15/6
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5

Lille ile Bayern Münih arasındaki son maçların sonuçları

Bayern Münih, kayıtlardaki önceki iki karşılaşmada da üstünlük kurdu. Son maç Kasım 2012'de oynandı ve Bayern, Şampiyonlar Ligi grup aşamasında evinde 6-1 kazandı. Aynı yıl Lille'de oynanan diğer karşılaşmayı da Bayern 1-0 kazandı. İki maçı da kazanan Bayern, toplam yedi gol atıp hiç gol yemedi. Bu geçmiş performans ev sahibi takım için pek iç açıcı değil, ancak iki kulübün son resmî karşılaşmasının üzerinden on yılı aşkın süre geçti.

Kafa Kafaya

LilleÇizimBayern Münih
0
0
2
Şampiyonlar Ligi
Bayern Münih badge
Bayern Münih
FCB
6
Lille badge
Lille
LIL
1
MS
Şampiyonlar Ligi
Lille badge
Lille
LIL
0
Bayern Münih badge
Bayern Münih
FCB
1
MS
1Attığı Gol7
Maç 2.5 üstü golle bitti1/2
Her iki takım da gol attı1/2

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