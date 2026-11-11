Lille, 5 Aralık 2026 Cumartesi günü Villeneuve d'Ascq'taki Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy'da Auxerre'i ağırlayacak.

İki takımın 17 Mayıs 2026'daki son lig karşılaşmasında Auxerre, Lassine Sinayoko'nun attığı kritik iki golle Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy'dan dikkat çekici bir 2-0'lık deplasman galibiyetiyle ayrıldı. Bu iki kulüp arasındaki maçlarda geçmişte sık sık yüksek tempolu anlar yaşandı. Lille ise farklı galibiyet elde ettiği önceki karşılaşmaların birkaçında üstünlük kurdu; bunlar arasında etkileyici bir 4-1'lik galibiyet de yer alıyor.

Lille-Auxerre maçının biletlerini nereden ve ne kadara satın alabileceğiniz dâhil, bilet temini hakkında bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatsın.

Lille-Auxerre Ligue 1 maçı ne zaman başlayacak?

Lille-Auxerre maçı, 5 Aralık 2026 Cumartesi günü Villeneuve d'Ascq'taki Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy'da başlayacak.

1. Lig - Hafta 13 5 Ara 2026 - 11:15 Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy

Lille-Auxerre Ligue 1 maçı biletleri nasıl alınır?

Lille-Auxerre Ligue 1 maçı için bilet satın alabileceğiniz seçenekler ve yöntemler şöyle:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Kulübün resmî bilet satışı: Standart maç biletlerini satın almanın en doğrudan ve güvenli yolu, Lille'in resmî internet sitesi (losc.fr). Üyeler, kombine sahipleri ve diğer taraftarlar, öncelikli satış aşamalarına göre biletlere çevrim içi erişebilir.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet platformları: Kulübün resmî satış kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Ligue 1 maçları için bilet alıp satmasına imkân tanır.

Lille-Auxerre Ligue 1 maçı biletleri ne kadar?

Yaklaşan Lille-Auxerre Ligue 1 maçı için tahmini bilet fiyatları şöyle:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Standart genel giriş: Üst tribün veya köşe koltukları için 15 € ile 25 € arası.

Üst tribün veya köşe koltukları için 15 € ile 25 € arası. Uzun kenar / orta kat koltukları: Blok ve kata bağlı olarak, saha kenarından daha iyi görüş sunan koltuklar için 35 € ile 75 € arası.

Blok ve kata bağlı olarak, saha kenarından daha iyi görüş sunan koltuklar için 35 € ile 75 € arası. VIP ve ağırlama paketleri: Özel salon erişimi ve lüks koltuklar için kişi başı 150 € ile 200 € üzeri.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulübün ilk satışındaki resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre şu fiyatlarla listeliyor:

Üst tribün / uygun fiyatlı yeniden satış: Giriş seviyesi koltuklar için 30 € ile 55 € arası.

Giriş seviyesi koltuklar için 30 € ile 55 € arası. 1. kategori / alt tribün uzun kenar koltukları: Saha kenarından üst düzey görüş sunan koltuklar için 60 € ile 130 € arası.

Saha kenarından üst düzey görüş sunan koltuklar için 60 € ile 130 € arası. VIP ve ağırlama paketlerinin yeniden satışı: Kurumsal paketin içeriğine ve bulunabilirliğine bağlı olarak 130 € ile 250 € üzeri.

Lille-Auxerre Ligue 1 maçı: Bilmeniz gereken her şey

Lille ve Auxerre'in form durumu

Lille, tüm kulvarlardaki son beş maçında bir galibiyet, üç beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Son maçında Şampiyonlar Ligi'nde Bodø/Glimt ile 0-0 berabere kaldı; ondan önce ise Ligue 1'de Lens'i 1-0 yendi. Bu süreçteki tek yenilgisi, Avrupa'da Galatasaray karşısında aldığı 2-4'lük sonuçtu. Lille, bu beş maçta dört gol atıp altı gol yedi.

Auxerre, son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında Ligue 1'de Strasbourg'a 5-1 yenildi; bundan önce Le Mans ile 1-1 berabere kaldı. Bu süreçte Le Havre'ı da 3-1 mağlup etti. Auxerre, beş maçta on gol atıp on dört gol yedi. Bu tablo, takımın hem hücum üretkenliğini hem de savunmadaki kırılganlığını yansıtıyor.

Lille-Auxerre: Son karşılaşmalar

İki takım en son Mayıs 2026'da karşılaştı. Auxerre, Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy'daki Ligue 1 maçını 2-0 kazandı. Bundan önce Lille, Aralık 2025'te Auxerre deplasmanında 4-3, Nisan 2025'te ise evinde 3-1 galip geldi. Kayıtlara geçen son beş karşılaşmada Lille'in üç, Auxerre'in bir galibiyeti bulunuyor; bir maç da berabere bitti. Bu karşılaşmalarda düzenli olarak iki takım da gol buldu.