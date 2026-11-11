24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
1. Lig
team-logoLille
Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy
team-logoAuxerre
Book Lille vs Auxerre Tickets
Yardımcı:

Lille-Auxerre maçı biletleri nasıl alınır? Ligue 1 bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
Lille
Auxerre
1. Lig

Lille, Ligue 1'de Auxerre ile karşılaşacak. Biletlerinizi nasıl alabileceğinizi öğrenin.

Lille, 5 Aralık 2026 Cumartesi günü Villeneuve d'Ascq'taki Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy'da Auxerre'i ağırlayacak.

İki takımın 17 Mayıs 2026'daki son lig karşılaşmasında Auxerre, Lassine Sinayoko'nun attığı kritik iki golle Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy'dan dikkat çekici bir 2-0'lık deplasman galibiyetiyle ayrıldı. Bu iki kulüp arasındaki maçlarda geçmişte sık sık yüksek tempolu anlar yaşandı. Lille ise farklı galibiyet elde ettiği önceki karşılaşmaların birkaçında üstünlük kurdu; bunlar arasında etkileyici bir 4-1'lik galibiyet de yer alıyor.

Lille-Auxerre maçının biletlerini nereden ve ne kadara satın alabileceğiniz dâhil, bilet temini hakkında bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatsın.

Lille-Auxerre Ligue 1 maçı ne zaman başlayacak?

Lille-Auxerre maçı, 5 Aralık 2026 Cumartesi günü Villeneuve d'Ascq'taki Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy'da başlayacak.

crest
1. Lig - Hafta 13
Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy

Lille-Auxerre Ligue 1 maçı biletleri nasıl alınır?

Lille-Auxerre Ligue 1 maçı için bilet satın alabileceğiniz seçenekler ve yöntemler şöyle:

1. Kulübün resmî satış kanalları

  • Kulübün resmî bilet satışı: Standart maç biletlerini satın almanın en doğrudan ve güvenli yolu, Lille'in resmî internet sitesi (losc.fr). Üyeler, kombine sahipleri ve diğer taraftarlar, öncelikli satış aşamalarına göre biletlere çevrim içi erişebilir.

2. İkincil bilet satış platformları

  • İkincil bilet platformları: Kulübün resmî satış kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Ligue 1 maçları için bilet alıp satmasına imkân tanır.

Lille-Auxerre Ligue 1 maçı biletleri ne kadar?

Yaklaşan Lille-Auxerre Ligue 1 maçı için tahmini bilet fiyatları şöyle:

1. Kulübün resmî satış kanalları

  • Standart genel giriş: Üst tribün veya köşe koltukları için 15 € ile 25 € arası.
  • Uzun kenar / orta kat koltukları: Blok ve kata bağlı olarak, saha kenarından daha iyi görüş sunan koltuklar için 35 € ile 75 € arası.
  • VIP ve ağırlama paketleri: Özel salon erişimi ve lüks koltuklar için kişi başı 150 € ile 200 € üzeri.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulübün ilk satışındaki resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre şu fiyatlarla listeliyor:

  • Üst tribün / uygun fiyatlı yeniden satış: Giriş seviyesi koltuklar için 30 € ile 55 € arası.
  • 1. kategori / alt tribün uzun kenar koltukları: Saha kenarından üst düzey görüş sunan koltuklar için 60 € ile 130 € arası.
  • VIP ve ağırlama paketlerinin yeniden satışı: Kurumsal paketin içeriğine ve bulunabilirliğine bağlı olarak 130 € ile 250 € üzeri.

Lille-Auxerre Ligue 1 maçı: Bilmeniz gereken her şey

Lille ve Auxerre'in form durumu

Lille, tüm kulvarlardaki son beş maçında bir galibiyet, üç beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Son maçında Şampiyonlar Ligi'nde Bodø/Glimt ile 0-0 berabere kaldı; ondan önce ise Ligue 1'de Lens'i 1-0 yendi. Bu süreçteki tek yenilgisi, Avrupa'da Galatasaray karşısında aldığı 2-4'lük sonuçtu. Lille, bu beş maçta dört gol atıp altı gol yedi.

Auxerre, son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında Ligue 1'de Strasbourg'a 5-1 yenildi; bundan önce Le Mans ile 1-1 berabere kaldı. Bu süreçte Le Havre'ı da 3-1 mağlup etti. Auxerre, beş maçta on gol atıp on dört gol yedi. Bu tablo, takımın hem hücum üretkenliğini hem de savunmadaki kırılganlığını yansıtıyor.

LIL

LIL - Form

GAL
K2-4
ASM
B1-1
RCL
K1-0
BOD
B0-0
REN
K1-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
6/6
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
3/5
AJA

AJA - Form

REN
K4-1
LEH
K1-3
LEM
B1-1
STR
K5-1
PAR
K0-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
6/12
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
4/5

Lille-Auxerre: Son karşılaşmalar

İki takım en son Mayıs 2026'da karşılaştı. Auxerre, Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy'daki Ligue 1 maçını 2-0 kazandı. Bundan önce Lille, Aralık 2025'te Auxerre deplasmanında 4-3, Nisan 2025'te ise evinde 3-1 galip geldi. Kayıtlara geçen son beş karşılaşmada Lille'in üç, Auxerre'in bir galibiyeti bulunuyor; bir maç da berabere bitti. Bu karşılaşmalarda düzenli olarak iki takım da gol buldu.

Kafa Kafaya

LilleÇizimAuxerre
2
2
1
1. Lig
Lille badge
Lille
LIL
0
Auxerre badge
Auxerre
AJA
2
MS
1. Lig
Auxerre badge
Auxerre
AJA
3
Lille badge
Lille
LIL
4
MS
1. Lig
Lille badge
Lille
LIL
3
Auxerre badge
Auxerre
AJA
1
MS
1. Lig
Auxerre badge
Auxerre
AJA
0
Lille badge
Lille
LIL
0
MS
1. Lig
Auxerre badge
Auxerre
AJA
1
Lille badge
Lille
LIL
1
MS
8Attığı Gol7
Maç 2.5 üstü golle bitti2/5
Her iki takım da gol attı3/5

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin