Levski Sofia, 10 Aralık 2026 Perşembe günü Lillestroem'i Sofya'daki Vasil Levski Stadyumu'nda ağırlayacak.

Levski Sofia ile Lillestroem'in resmî Avrupa kupalarında kayıtlara geçmiş bir karşılaşması bulunmuyor. Bu nedenle maç, iki kulüp için de yeni bir eşleşme olacak. Her iki takım da lig mücadeleleriyle Avrupa futbolunun yüksek baskısını bir arada yürütürken yoğun bir fikstürden geçiyor.

Levski Sofia-Lillestroem maçı biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları dahil bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için derledi.

Levski Sofia-Lillestroem Avrupa Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Levski Sofia-Lillestroem maçı, 10 Aralık 2026 Perşembe günü Sofya'daki Vasil Levski Stadyumu'nda oynanacak.

Ligi Europa - Hafta 6 10 Ara 2026 - 15:00 Vasil Levski

Levski Sofia-Lillestroem Avrupa Ligi maçı biletleri nasıl alınır?

Yaklaşan Levski Sofia-Lillestroem Avrupa Ligi maçı için mevcut bilet satın alma seçenekleri şöyle:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Kulübün resmî bilet satışı: Ev sahibi tribünlerindeki standart koltuklar ve yetkili satıcılar aracılığıyla sunulan genel giriş biletleri, doğrudan Levski Sofia'nın resmî internet sitesinden veya bilet gişesinden satın alınabilir.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet satış platformları: Kulübün resmî satış kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet satış platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki bilet kontenjanı tükendiğinde taraftarların yaklaşan Avrupa Ligi maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Levski Sofia-Lillestroem Avrupa Ligi maçı biletleri ne kadar?

Levski Sofia-Lillestroem Avrupa Ligi maçının bilet fiyatları şöyle:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Standart / genel giriş: 8 € ile 25 € arası.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulübün ilk satışında resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet satış platformlarında biletler, piyasa talebine göre şu fiyatlarla listelenir:

Standart yeniden satış koltukları: Başlangıç fiyatları 55 € ile 90 € ve üzeri.

Levski Sofia-Lillestroem Avrupa Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

Levski Sofia ve Lillestroem'in form durumu

Levski Sofia, son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Son maçında Birinci Profesyonel Lig'de CSKA Sofia'ya evinde 3-0 yenildi. Ancak bundan önce Avrupa'da Jagiellonia Bialystok'u 1-0 yenerek toparlandı. Ayrıca Avrupa Ligi'nde Viktoria Plzen deplasmanından 1-2'lik galibiyetle ayrılarak Avrupa kupalarında deplasmanda da başarılı olabildiğini gösterdi. Levski Sofia, bu beş maçta beş gol atıp altı gol yedi.

Lillestroem, son beş maçının dördünü kazanarak iyi bir form yakaladı. Bu süreçte Aalesund'u 3-2, Start'ı deplasmanda 0-1 ve Eliteserien'de Brann'ı 3-2 yendi. Tek mağlubiyetini ise Avrupa Ligi'nde Viktoria Plzen karşısında 1-0'lık skorla aldı. Norveç kulübü, hücuma dönük yaklaşımını yansıtan bu beş maçta dokuz gol atıp altı gol yedi.

Levski Sofia-Lillestroem: İki takım arasındaki son maçlar

Levski Sofia ile Lillestroem'in önceki karşılaşmalarına ilişkin bir veri bulunmuyor. Dolayısıyla bu maç için yakın dönemden bir emsal yok.