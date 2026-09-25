Levante Alaves, 11 Ekim 2026 Pazar günü Estadio Ciudad de Valencia'da Sevilla ile karşı karşıya gelecek.

Bu iki takım arasında Estadio Ciudad de Valencia'da oynanan maçlar genellikle çekişmeli geçiyor; toplam karşılaşmalarının yarısından fazlası 2,5 gol altı bitti. İki ekibin Nisan 2026'daki son lig randevusunda Levante UD, Sevilla FC'yi 2-0'lık net bir skorla mağlup etti.

Bırakın GOAL Levante - Sevilla maçına bilet alma konusunda ihtiyacınız olan her şeyi, biletlerin nereden alınacağını ve ne kadar tuttuğunu size anlatsın.

Levante - Sevilla LaLiga maçı ne zaman?

Levante - Sevilla maçı, 11 Ekim 2026 Pazar günü Estadio Ciudad de Valencia'da oynanacak.

La Liga - Hafta 8 12 Eki 2026 - 15:00 Estadio Ciudad de Valencia

Levante - Sevilla LaLiga biletleri nasıl alınır?

Estadio Ciudad de Valencia'da oynanacak Levante UD - Sevilla FC LaLiga maçı için bilet satın almak adına birkaç resmî ve üçüncü taraf seçeneğiniz bulunuyor:

1. Levante UD resmî bilet satış sitesi

Genel satış biletlerini almanın en güvenli ve en doğrudan yolu, Levante UD'nin resmî internet portalı üzerinden geçiyor. Biletler genellikle maç gününden 1 ila 2 hafta önce genel satışa çıkıyor.

2. Estadio Ciudad de Valencia gişesi (Taquillas)

Maç biletleri internet üzerinden tamamen tükenmezse, kalan biletler doğrudan stat gişesinde satışa sunuluyor.

3. İkincil bilet platformları ve yeniden satıcılar

Talebin yüksek olduğu ya da biletlerin tükendiği maçlar için StubHub gibi ikincil bilet platformları son dakika koltukları sunuyor, ancak fiyatlar piyasa talebine göre değişebiliyor.

Levante - Sevilla LaLiga biletleri ne kadar?

Estadio Ciudad de Valencia'da oynanacak Levante UD - Sevilla FC LaLiga maçının bilet fiyatları; satın alma kanalına, koltuk kategorisine ve stat bölümüne göre değişiyor:

1. Kulübün resmî gişe fiyatları

Levante UD tarafından resmî olarak satılan genel satış biletleri genellikle şu aralıklarda oluyor:

Kale arkası / köşeler (Gol Norte & Gol Sur): 30 € ila 50 €

Ana tribünler (Tribuna & Lateral): 60 € ila 90 €

VIP & Premium Hospitality: 150 €+

Not: Kulübün kombine sahipleri (Abonados), ilave genel satış koltukları satın alırken çoğu zaman yaklaşık yüzde 15 indirim alıyor.

2. Yeniden satış ve ikincil piyasa fiyatları

StubHub gibi ikincil bilet platformları üzerinden satın alındığında fiyatlar, anlık uygunluk durumuna ve talebe göre dalgalanıyor:

Başlangıç / ekonomik koltuklar: Yaklaşık 65 € ila 90 €

Ortalama kategori koltuklar: Yaklaşık 120 € ila 170 €

Uzun kenar / merkezi iyi konumdaki koltuklar: 180 € ila 250 €+

Levante - Sevilla LaLiga: Bilmeniz gereken her şey

Levante - Sevilla form durumu

Levante, tüm kulvarlardaki son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki yenilgi aldı. En dikkat çekici sonuçları LaLiga'da Real Betis'e karşı sahasında elde ettiği 5-2'lik galibiyet oldu, ancak bunun ardından Osasuna ile 0-0 berabere kaldılar ve son olarak da Malaga ile 0-0 berabere kaldılar. Beş maçta toplam altı gol atıp beş gol yediler; iki mağlubiyetleri ise Espanyol karşısında 3-0 ve sezon öncesi hazırlık maçında Villarreal karşısında 1-0'lık skorlarla geldi.

Sevilla'nın son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet çıktı. Son maçları LaLiga'da Espanyol deplasmanında 1-1 sona ererken, ondan önce Atletico Madrid'e 1-3 kaybettiler. Sevilla'nın bu serideki en iyi performansı, Athletic Bilbao deplasmanında aldıkları 3-1'lik galibiyetti. Bu beş maçta sekiz gol atıp dokuz gol yediler; diğer mağlubiyetleri ise Bayer Leverkusen'e karşı sezon öncesinde aldıkları 2-1'lik yenilgiydi.

Levante - Sevilla: Son karşılaşmaların karnesi

Bu iki takım arasındaki son maç Nisan 2026'da oynandı ve Levante, LaLiga'da sahasında 2-0 kazandı. Bundan önce ise Sevilla, Ocak 2026'da yine aynı fikstürde ve yine LaLiga'da 3-0 galip geldi. İki ekip arasındaki son beş maçta Levante iki, Sevilla iki galibiyet aldı ve bir karşılaşma berabere bitti; taraflar bu süreçte toplam 13 gol attı.