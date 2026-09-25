24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
La Liga
team-logoLevante
Estadio Ciudad de Valencia
team-logoSevilla
Book Levante vs Sevilla Tickets
GOAL-e
Yardımcı:

Levante - Sevilla maç biletleri nasıl alınır: LaLiga fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
Levante
Sevilla
La Liga

Levante, LaLiga'da Sevilla ile karşı karşıya geliyor. Biletlerinizi nasıl alabileceğiniz ise şöyle.

Levante Alaves, 11 Ekim 2026 Pazar günü Estadio Ciudad de Valencia'da Sevilla ile karşı karşıya gelecek.

Bu iki takım arasında Estadio Ciudad de Valencia'da oynanan maçlar genellikle çekişmeli geçiyor; toplam karşılaşmalarının yarısından fazlası 2,5 gol altı bitti. İki ekibin Nisan 2026'daki son lig randevusunda Levante UD, Sevilla FC'yi 2-0'lık net bir skorla mağlup etti.

Bırakın GOAL Levante - Sevilla maçına bilet alma konusunda ihtiyacınız olan her şeyi, biletlerin nereden alınacağını ve ne kadar tuttuğunu size anlatsın.

Levante - Sevilla LaLiga maçı ne zaman?

Levante - Sevilla maçı, 11 Ekim 2026 Pazar günü Estadio Ciudad de Valencia'da oynanacak.

crest
La Liga - Hafta 8
Estadio Ciudad de Valencia

Levante - Sevilla LaLiga biletleri nasıl alınır?

Estadio Ciudad de Valencia'da oynanacak Levante UD - Sevilla FC LaLiga maçı için bilet satın almak adına birkaç resmî ve üçüncü taraf seçeneğiniz bulunuyor:

1. Levante UD resmî bilet satış sitesi

Genel satış biletlerini almanın en güvenli ve en doğrudan yolu, Levante UD'nin resmî internet portalı üzerinden geçiyor. Biletler genellikle maç gününden 1 ila 2 hafta önce genel satışa çıkıyor.

2. Estadio Ciudad de Valencia gişesi (Taquillas)

Maç biletleri internet üzerinden tamamen tükenmezse, kalan biletler doğrudan stat gişesinde satışa sunuluyor.

3. İkincil bilet platformları ve yeniden satıcılar

Talebin yüksek olduğu ya da biletlerin tükendiği maçlar için StubHub gibi ikincil bilet platformları son dakika koltukları sunuyor, ancak fiyatlar piyasa talebine göre değişebiliyor.

Levante - Sevilla LaLiga biletleri ne kadar?

Estadio Ciudad de Valencia'da oynanacak Levante UD - Sevilla FC LaLiga maçının bilet fiyatları; satın alma kanalına, koltuk kategorisine ve stat bölümüne göre değişiyor:

1. Kulübün resmî gişe fiyatları

Levante UD tarafından resmî olarak satılan genel satış biletleri genellikle şu aralıklarda oluyor:

  • Kale arkası / köşeler (Gol Norte & Gol Sur): 30 € ila 50 €
  • Ana tribünler (Tribuna & Lateral): 60 € ila 90 €
  • VIP & Premium Hospitality: 150 €+

Not: Kulübün kombine sahipleri (Abonados), ilave genel satış koltukları satın alırken çoğu zaman yaklaşık yüzde 15 indirim alıyor.

2. Yeniden satış ve ikincil piyasa fiyatları

StubHub gibi ikincil bilet platformları üzerinden satın alındığında fiyatlar, anlık uygunluk durumuna ve talebe göre dalgalanıyor:

  • Başlangıç / ekonomik koltuklar: Yaklaşık 65 € ila 90 €
  • Ortalama kategori koltuklar: Yaklaşık 120 € ila 170 €
  • Uzun kenar / merkezi iyi konumdaki koltuklar: 180 € ila 250 €+

Levante - Sevilla LaLiga: Bilmeniz gereken her şey

Levante - Sevilla form durumu

Levante, tüm kulvarlardaki son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki yenilgi aldı. En dikkat çekici sonuçları LaLiga'da Real Betis'e karşı sahasında elde ettiği 5-2'lik galibiyet oldu, ancak bunun ardından Osasuna ile 0-0 berabere kaldılar ve son olarak da Malaga ile 0-0 berabere kaldılar. Beş maçta toplam altı gol atıp beş gol yediler; iki mağlubiyetleri ise Espanyol karşısında 3-0 ve sezon öncesi hazırlık maçında Villarreal karşısında 1-0'lık skorlarla geldi.

Sevilla'nın son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet çıktı. Son maçları LaLiga'da Espanyol deplasmanında 1-1 sona ererken, ondan önce Atletico Madrid'e 1-3 kaybettiler. Sevilla'nın bu serideki en iyi performansı, Athletic Bilbao deplasmanında aldıkları 3-1'lik galibiyetti. Bu beş maçta sekiz gol atıp dokuz gol yediler; diğer mağlubiyetleri ise Bayer Leverkusen'e karşı sezon öncesinde aldıkları 2-1'lik yenilgiydi.

LEV

LEV - Form

OSA
B0-0
BET
K5-2
MAL
B0-0
BAR
K2-4
VIL
K3-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
8/9
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
3/5
SEV

SEV - Form

ATM
K1-3
ESP
B1-1
VAL
K1-0
COR
K0-1
BAR
K1-3
Atılan Gol (Yenilen Gol)
5/7
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Levante - Sevilla: Son karşılaşmaların karnesi

Bu iki takım arasındaki son maç Nisan 2026'da oynandı ve Levante, LaLiga'da sahasında 2-0 kazandı. Bundan önce ise Sevilla, Ocak 2026'da yine aynı fikstürde ve yine LaLiga'da 3-0 galip geldi. İki ekip arasındaki son beş maçta Levante iki, Sevilla iki galibiyet aldı ve bir karşılaşma berabere bitti; taraflar bu süreçte toplam 13 gol attı.

Kafa Kafaya

LevanteÇizimSevilla
2
0
3
La Liga
Levante badge
Levante
LEV
2
Sevilla badge
Sevilla
SEV
0
MS
La Liga
Sevilla badge
Sevilla
SEV
0
Levante badge
Levante
LEV
3
MS
La Liga
Levante badge
Levante
LEV
2
Sevilla badge
Sevilla
SEV
3
MS
La Liga
Sevilla badge
Sevilla
SEV
5
Levante badge
Levante
LEV
3
MS
La Liga
Levante badge
Levante
LEV
0
Sevilla badge
Sevilla
SEV
1
MS
10Attığı Gol9
Maç 2.5 üstü golle bitti3/5
Her iki takım da gol attı2/5
#PKBKFA+/-PuanForm
1
BarcelonaBarcelonaBAR
7700317+2421
K
K
K
K
K
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
7511167+916
K
K
K
K
K
3
Real BetisReal BetisBET
751197+216
B
K
K
K
K
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
K
K
K
K
K
5
SevillaSevillaSEV
7412109+113
K
K
K
B
K
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
7322116+511
B
K
K
K
K
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
B
K
B
K
K
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
K
K
K
B
K
9
VillarrealVillarrealVIL
72231312+18
K
K
K
K
K
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
B
B
K
K
K
11
GetafeGetafeGET
722347-38
K
K
B
B
K
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
B
K
K
K
K
13
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
B
K
K
K
K
14
Celta VigoCelta VigoCEL
714286+27
K
B
B
B
K
15
EspanyolEspanyolESP
7214101007
K
K
K
B
K
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
K
K
K
K
K
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
K
K
B
K
B
18
ElcheElcheELC
71241117-65
K
K
B
K
K
19
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
K
K
K
K
K
20
MalagaMalagaMAL
7034312-93
K
K
B
B
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Europa Conference League Qualification
Küme Düşme

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin