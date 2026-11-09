Levante, 29 Kasım 2026 Pazar günü Estadio Ciudad de Valencia’da Racing Santander’i ağırlayacak.

İki takımın Nisan 2025’te Segunda División sezonunda oynadığı son maçta Levante UD, Estadio Ciudad de Valencia’da 3-1 kazanmıştı. Ondan önce, 2024-25 sezonunun ilk bölümünde Racing Santander, El Sardinero’da deplasmanda oynadığı maçtan 1-0’lık galibiyetle ayrılmıştı.

Levante ile Racing Santander arasındaki maçın biletlerini nereden ve ne kadara alabileceğiniz dâhil, bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatsın.

Levante ile Racing Santander arasındaki LaLiga maçı ne zaman başlayacak?

Levante ile Racing Santander arasındaki maç, 29 Kasım 2026 Pazar günü Estadio Ciudad de Valencia’da başlayacak.

La Liga - Hafta 14 27 Kas 2026 - 15:00 Estadio Ciudad de Valencia

Levante ile Racing Santander arasındaki LaLiga maçının biletleri nasıl alınır?

Yaklaşan Levante-Racing Santander LaLiga maçına bilet almak için başvurabileceğiniz standart seçenekler şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Resmî kulüp bilet satış kanalları: Biletleri doğrudan Levante UD’nin (Estadio Ciudad de Valencia’daki iç saha maçları için) veya Real Racing Club’ın (Racing Santander) resmî bilet satış portallarından alın.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet satış platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet satış platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satışa çıkarılan biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan LaLiga maçları için bilet alıp satmasına imkân tanır.

Levante ile Racing Santander arasındaki LaLiga maçının biletleri ne kadar?

Yaklaşan Levante-Racing Santander LaLiga maçı için bilet fiyatı seçenekleri şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Standart/genel giriş kategorileri: Fiyatlar yaklaşık 30-70 avrodan başlıyor.

Fiyatlar yaklaşık başlıyor. Premium/uzun kenar oturma kategorileri: Fiyatlar genellikle 80 ile 150 avro arasında değişiyor.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin ilk satışa çıkardığı resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet satış platformları, biletleri piyasa talebine göre şu fiyatlardan listeliyor:

Üst tribün/kale arkası: Fiyatlar yaklaşık 85-110 avrodan başlıyor.

Fiyatlar yaklaşık başlıyor. Uzun kenar/premium oturma kategorileri: Fiyatlar genellikle 130 ile 350 avro ve üzeri arasında değişiyor.

Levante-Racing Santander LaLiga maçı: Bilmeniz gereken her şey

Levante ile Racing Santander’in form durumu

Levante, son beş LaLiga maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında Real Sociedad’a 2-1 kaybeden takım, bu süreçte Villarreal’e de 3-1 yenildi. Athletic Bilbao karşısındaki 3-1’lik galibiyet, son dönemdeki performansının öne çıkan sonucu oldu. Levante bu beş maçta dokuz gol atıp sekiz gol yedi; hücumda istekli görünse de savunmada yeterince sağlam değildi.

Racing Santander, son beş maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyet aldı. Son olarak Espanyol’u 2-1 yendi ancak Osasuna’ya (2-0), Celta Vigo’ya (5-0) ve Barcelona’ya (7-2) karşı aldığı yenilgiler, savunmadaki ciddi zaaflarını ortaya koydu. Valencia ile 2-2 berabere kaldığı maç, daha iyi mücadele ettiği karşılaşmalardan biriydi. Racing bu beş maçta yedi gol atıp 16 gol yedi.

Levante ile Racing Santander arasında oynanan son maçlar

İki kulüp son olarak Nisan 2025’te Segunda División’da karşılaştı ve Levante, Racing Santander’i Estadio Ciudad de Valencia’da 3-1 yendi. Aralarındaki son beş maçta Racing Santander’in iki, Levante’nin de iki galibiyeti bulunuyor; bir maç ise berabere bitti. Nisan 2025’teki karşılaşmadan önceki son maçta Racing, Ekim 2024’te yine Segunda División’da 1-0 kazanmıştı.