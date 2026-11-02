Levante, 22 Kasım 2026 Pazar günü Valencia'daki Estadio Ciudad de Valencia'da Elche'yi ağırlayacak.

İki takımın Ocak 2026'daki son lig karşılaşmasında Levante, Estadio Ciudad de Valencia'da Elche'yi heyecan dolu bir maçın ardından 3-2 mağlup etti. 2025-26 sezonunun daha önceki maçında ise Elche, Levante karşısında evinde 2-0'lık galibiyet aldı.

Levante-Elche maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve bilet fiyatları hakkında bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

Levante-Elche LaLiga maçı ne zaman başlayacak?

Levante-Elche maçı, 22 Kasım 2026 Pazar günü Valencia'daki Estadio Ciudad de Valencia'da başlayacak.

La Liga - Hafta 13 23 Kas 2026 - 15:00 Estadio Ciudad de Valencia

Levante-Elche LaLiga maçı için bilet nasıl alınır?

Estadio Ciudad de Valencia'da oynanacak Levante-Elche LaLiga maçı için bilet almak istiyorsanız genellikle birkaç temel seçeneğiniz bulunuyor:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Levante UD resmî internet sitesi: Ev sahibi Levante, maç biletlerini doğrudan resmî bilet satış portalı üzerinden satıyor. Biletleri satış fiyatından almanın genellikle en güvenli ve güvenilir yolu bu.

Ev sahibi Levante, maç biletlerini doğrudan resmî bilet satış portalı üzerinden satıyor. Biletleri satış fiyatından almanın genellikle en güvenli ve güvenilir yolu bu. Elche CF bilet satışı: Deplasman takımını destekliyorsanız Elche'ye genellikle taraftarları için deplasman tribününden bir bilet kontenjanı ayrılıyor. Bu biletler kulübün resmî kanalları üzerinden talep edilebiliyor.

2. İkinci el bilet platformları

İkinci el bilet platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel satışa sunulan biletler çoğu zaman StubHub gibi ikinci el bilet platformlarında bulunabiliyor. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan LaLiga maçları için bilet alıp satmasına olanak tanıyor.

Levante-Elche LaLiga maçının biletleri ne kadar?

Levante-Elche LaLiga maçı için tahmini bilet kategorileri ve fiyat aralıkları şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Standart / Üst tribünler (Gol Alto / Genel giriş): Standart maçlarda fiyatlar, rakibe ve üst tribündeki konuma bağlı olarak genellikle 30 ila 50 avro civarından başlıyor.

Standart maçlarda fiyatlar, rakibe ve üst tribündeki konuma bağlı olarak genellikle civarından başlıyor. Uzun kenar / Alt tribünler (Tribuna / Lateral): Saha kenarına daha yakın orta ve alt tribün koltukları, kulüplerin resmî satış kanallarında genellikle 60 ila 110 avro arasında değişiyor.

Saha kenarına daha yakın orta ve alt tribün koltukları, kulüplerin resmî satış kanallarında genellikle arasında değişiyor. VIP / Ağırlama paketleri: Yiyecek-içecek hizmeti ve ayrıcalıklı koltuklar içeren maç günü paketlerinin fiyatları genellikle 150 ila 250 avro ve üzeri seviyelerinden başlıyor.

2. İkinci el bilet platformları

Kulüplerin resmî satış kanallarındaki biletler tükenirse StubHub gibi ikinci el bilet platformlarında fiyatlar piyasa talebine göre belirleniyor:

Üst tribün / Kale arkası ikinci el biletler: Fiyatlar genellikle 135 ila 145 avro civarından başlıyor.

Fiyatlar genellikle civarından başlıyor. 2. kategori / Standart koltuklar: Standart görüş açısına sahip koltukların fiyatları genellikle 140 ila 160 avro arasında değişiyor.

Standart görüş açısına sahip koltukların fiyatları genellikle arasında değişiyor. 1. kategori / Uzun kenarda ikinci el biletler: Uzun kenardaki ayrıcalıklı koltukların veya yoğun talep gören biletlerin fiyatları, bulunabilirliğe bağlı olarak genellikle 175 ila 210 avro ve üzeri seviyelerde oluyor.

Levante-Elche LaLiga maçı: Bilmeniz gereken her şey

Levante ve Elche'nin form durumu

Levante, son beş LaLiga maçında iki galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyet alarak bu karşılaşmaya geliyor. Son maçında Athletic Bilbao'yu 3-1 mağlup eden Levante, bir önceki karşılaşmada Deportivo de A Coruna ile 1-1 berabere kaldı. Daha önce Sevilla ile alınan 3-3'lük beraberlik, Levante'nin gol üretme kapasitesini gösterse de Villarreal karşısındaki 3-1'lik ve Barcelona karşısındaki 4-2'lik mağlubiyetler, Castro'nun takımının henüz gideremediği savunma zaaflarını ortaya koydu. Levante, bu beş maçta on gol atıp on gol yedi.

Elche ise son beş LaLiga maçında bir galibiyet, üç beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Son iki karşılaşmasında Villarreal ve Celta Vigo ile golsüz berabere kalan Elche'nin bu dönemdeki tek galibiyeti, Espanyol deplasmanında aldığı 3-1'lik sonuçtu. Real Madrid karşısındaki 3-2'lik mağlubiyet ve Athletic Bilbao ile 1-1'lik beraberlik, son beş maçlık tabloyu tamamlıyor. Anselmi'nin takımı bu beş karşılaşmada yalnızca beş gol attı. Bu performans, deplasman ekibini endişelendirecek.

Levante-Elche: Son karşılaşmalar

İki kulüp son olarak 23 Ocak 2026'da LaLiga'da karşılaştı ve Levante, Estadio Ciudad de Valencia'da 3-2 kazandı. Bundan önce Elche, o sezonki ilk LaLiga karşılaşmalarında Ağustos 2025'te evinde 2-0 galip gelmişti. LaLiga ve Segunda División'da oynanan son beş karşılaşmada iki takım da ikişer galibiyet aldı, bir maç berabere bitti ve bu karşılaşmalarda toplam 19 gol atıldı.