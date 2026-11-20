Levante, 13 Aralık 2026 Pazar günü Estadio Ciudad de Valencia'da Deportivo Alaves'i ağırlayacak.

Alavés, Ağustos 2025'te sezonun açılış hafta sonunda Mendizorrotza'da oynanan maçı 2-1 kazanmıştı. Levante ise Şubat 2026'da Estadio Ciudad de Valencia'daki karşılaşmadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. İki takımın son buluşmasında Víctor Parada'nın ikinci yarıda kırmızı kart görmesini değerlendiren Levante, oyuna sonradan giren Carlos Espí'nin son dakikalarda attığı iki golle üç puanı aldı.

Levante-Deportivo Alaves maçına bilet almak için bilmeniz gerekenleri, biletleri nereden alabileceğiniz ve fiyatları dâhil, GOAL sizin için derledi.

Levante-Deportivo Alaves LaLiga maçı ne zaman başlayacak?

Levante-Deportivo Alaves maçı, 13 Aralık 2026 Pazar günü Valencia'daki Estadio Ciudad de Valencia'da başlayacak.

La Liga - Hafta 16 13 Ara 2026 - 09:00 Estadio Ciudad de Valencia

Levante-Deportivo Alaves LaLiga maçına bilet nasıl alınır?

Yaklaşan Levante-Deportivo Alaves LaLiga maçı için bilet satın alma seçenekleri şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Levante UD'nin resmî internet sitesi: Standart maç biletlerini satın almanın en doğrudan ve güvenli yolu, Levante'nin resmî bilet satış portalı (levanteud.com). Genel satışlar, kombine sahiplerine ayrılan satış dönemine bağlı olarak genellikle maçtan bir veya iki hafta önce açılır.

Standart maç biletlerini satın almanın en doğrudan ve güvenli yolu, Levante'nin resmî bilet satış portalı (levanteud.com). Genel satışlar, kombine sahiplerine ayrılan satış dönemine bağlı olarak genellikle maçtan bir veya iki hafta önce açılır. Deportivo Alavés'in resmî satış kanalları: Deplasman takımını destekliyorsanız veya deplasman tribününden bilet arıyorsanız Alavés'in resmî bilet satış platformuna (alaves.com) göz atın. Deplasman biletleri genellikle kayıtlı taraftar grupları ve maça gidecek diğer taraftarlar için konuk kulübün bilet gişesi aracılığıyla doğrudan dağıtılır.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet satış platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel satışa sunulan biletler, StubHub. gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan LaLiga maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Levante-Deportivo Alaves LaLiga maçının biletleri ne kadar?

Yaklaşan Levante-Deportivo Alaves LaLiga maçının bilet fiyatları şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Gol tribünü kategorileri (Gol Orriols & Gol Alborraya - Alto / Bajo): Fiyatlar yaklaşık 50 € seviyesinden başlıyor.

Fiyatlar yaklaşık seviyesinden başlıyor. Grada Central kategorileri (Grada Central Alta / Baja): Fiyatlar genellikle 70 € civarında.

Fiyatlar genellikle civarında. Tribuna Lateral & Tribuna Baja: Yaklaşık 90 € .

Yaklaşık . Tribuna Central: Fiyatı yaklaşık 100 € .

Fiyatı yaklaşık . Deplasman tribünü (Grada Visitante): Genellikle 25 € civarında belirleniyor.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin resmî satış kanallarındaki biletler tükenirse StubHub. gibi ikincil bilet platformlarında biletler, piyasa talebine göre şu fiyatlarla listeleniyor:

Standart / üst kale arkası koltukları: Fiyatlar genellikle 60 € ile 75 € civarından başlıyor.

Fiyatlar genellikle civarından başlıyor. Yan tribün / 2. kategori koltukları: Fiyatlar 140 € ile 185 € arasında değişiyor.

Fiyatlar arasında değişiyor. Premium / 1. kategori ve VIP koltukları: Fiyatlar 200 €'dan başlayıp 260 €'yu aşıyor.

Levante-Deportivo Alaves LaLiga maçı: Bilmeniz gerekenler

Levante ve Deportivo Alaves'in form durumu

Levante, tüm kulvarlardaki son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki yenilgi aldı. Son maçında 12 Kasım'da Copa del Rey'de CD Tarancon'u deplasmanda 2-1 yendi. Bundan önce LaLiga'da Celta Vigo ile 0-0 berabere kalan Levante'nin bu beş maçlık dönemdeki en iyi sonucu, 21 Ekim'de Athletic Bilbao karşısında aldığı 3-1'lik galibiyetti. Beş maçının üçünde gol yiyen Levante, Atletico Madrid ve Real Sociedad'a karşı oynadığı üst üste iki lig maçını kaybetti.

Alaves, tüm kulvarlardaki son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki yenilgi aldı. 10 Kasım'da Copa del Rey'de Anaitasuna FT'yi 6-1 yendi ancak LaLiga'daki sonuçları daha değişken. 31 Ekim'de Barcelona karşısında aldığı 6-1'lik yenilgi, bu dönemin en kötü sonucuydu. Sevilla ve Malaga ile berabere kalması ise takıma bir ölçüde istikrar sağladı. Alaves, beş maçının ikisinde gol atamadı.

Levante-Deportivo Alaves: Son karşılaşmalar

İki kulüp son olarak 27 Şubat 2026'da LaLiga'da karşılaştı. Levante, Estadio Ciudad de Valencia'daki maçı 2-0 kazandı. Bundan önce Alaves, 2025-26 LaLiga sezonunun Ağustos 2025'teki açılış hafta sonunda evindeki karşılaşmadan 2-1 galip ayrılmıştı. İki takım arasındaki son beş maçta Levante'nin üç, Alaves'in bir galibiyeti bulunuyor; bir maç ise berabere bitti.