Levante-Atletico Madrid maçına bilet nasıl alınır? LaLiga bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

Levante, 1 Kasım 2026 Pazar günü Valencia'daki Estadio Ciudad de Valencia'da Atlético Madrid'i ağırlayacak.

İki takımın Şubat 2026'da Estadio Ciudad de Valencia'da oynadığı son lig maçı, çekişmeli geçen mücadelenin ardından 0-0 sona ermişti. Bu beraberlikten önce Diego Simeone'nin Atlético Madrid'i, Kasım 2025'te Levante'yi 3-1 yenmişti.

Levante ile Atlético Madrid maçı için biletleri nereden alabileceğiniz ve fiyatları da dahil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi GOAL size anlatsın.

Levante-Atlético Madrid LaLiga maçı ne zaman başlayacak?

Levante-Atlético Madrid maçı, 1 Kasım 2026 Pazar günü Valencia'daki Estadio Ciudad de Valencia'da başlayacak.

La Liga - Hafta 11 31 Eki 2026 - 09:00 Estadio Ciudad de Valencia

Levante-Atlético Madrid LaLiga maçı için bilet nasıl alınır?

Estadio Ciudad de Valencia'da oynanacak Levante-Atlético Madrid LaLiga maçı için bilet almak isteyenlerin birkaç temel seçeneği var:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Levante UD'nin resmî kulüp sitesi: Biletleri satış fiyatından almak için en güvenilir yol, doğrudan Levante'nin resmî bilet portalını kullanmak. Kalan koltuklar genel satışa açılmadan önce genellikle kulüp üyelerine ve kombine sahiplerine öncelik tanınıyor.

Atlético Madrid'in resmî kulüp sitesi: Deplasman takımını destekliyorsanız ve misafir taraftarlara ayrılan bölümde (Zona Visitante) yer arıyorsanız, deplasman biletleri için Atlético Madrid'in resmî satış kanallarını kontrol edebilirsiniz.

2. İkincil bilet pazarları

İkincil bilet platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel satış biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabiliyor. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan LaLiga maçları için bilet alıp satmasına imkân tanıyor.

Levante-Atlético Madrid LaLiga maçının biletleri ne kadar?

Levante-Atlético Madrid LaLiga maçının avroya çevrilmiş bilet fiyatları, kulüplerin resmî satış kanalları ve ikincil bilet pazarı için şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Genel satış / standart koltuklar (kale arkası ve Tribuna/Lateral Alto): Levante UD'nin resmî satışlarında, maç biletleri üyelere ve genel satışa ilk sunulduğunda üst tribün ve kale arkası bölümlerindeki standart koltukların fiyatı genellikle yaklaşık 30 avrodan başlıyor.

Orta bölüm ve alt tribün koltukları (Lateral Bajo / ana tribün): Kulübün doğrudan sattığı, daha iyi görüş açısına sahip koltukların fiyatı, sahaya yakınlığa ve merkezdeki konumuna göre genellikle 50 ila 100 avro ve üzeri arasında değişiyor.

Deplasman tribünü (Zona Visitante): Atlético Madrid'in resmî üye portalı üzerinden dağıtılan biletlerin fiyatı genellikle LaLiga'da deplasman taraftarları için uygulanan standart fiyat üst sınırlarına uygun olarak yaklaşık 30 ila 50 avro arasında oluyor.

2. İkincil bilet pazarları

Kulüplerin resmî satışlarındaki biletler tükenirse StubHubgibi ikincil bilet platformlarında fiyatlar piyasa talebine göre belirleniyor:

Üst tribün / kale arkası bölümleri (Gol Alto / Gol Orriols Central Alto): Üst tribündeki kale arkası biletleri yaklaşık 155 ila 165 avrodan başlayan fiyatlarla listeleniyor.

Yan tribün / Lateral Alto koltukları: Yeniden satış pazarında yan tribünün orta ve üst bölümlerindeki koltukların fiyatı genellikle 180 ila 220 avro arasında değişiyor.

Alt tribün ve daha iyi görüş açısına sahip koltuklar (Lateral Bajo): Alt tribünde sahanın yan tarafındaki daha iyi görüş açısına sahip koltukların fiyatı, talebe ve müsait sıralara göre 230 ila 350 avro ve üzeri seviyelerden başlıyor.

Levante-Atlético Madrid LaLiga maçı: Bilmeniz gereken her şey

Levante ve Atlético Madrid'in form durumu

Levante, tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçın yalnızca birini kazanırken iki beraberlik ve iki yenilgi aldı. Bu zorlu dönemdeki en ağır yenilgisini Barcelona karşısında 4-2'lik skorla yaşadı; son maçında ise Villarreal'e 3-1 mağlup oldu. Tek olumlu sonuç, Castro'nun takımının gününde bol gol atabildiğini gösteren etkileyici 5-2'lik Real Betis galibiyetiydi. Levante bu beş maçta sekiz gol atıp on gol yedi. Bu savunma performansı, ev sahibi takımın teknik ekibini endişelendirecektir.

Atlético Madrid'in son dönemdeki formu ise farklı bir tablo ortaya koyuyor. Takım, tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçın üçünü kazandı. En dikkat çekici sonuç, derbide Real Madrid karşısında aldığı 2-1'lik galibiyetti. Bundan önce Osasuna'yı 4-0, deplasmanda da Real Sociedad'ı 3-0 yenmişti. İki yenilgisini ise LaLiga'da Athletic Bilbao'ya ve Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a karşı aldı. Simeone'nin takımı bu beş maçta on gol atıp altı gol yedi; ligdeki performansı özellikle güçlüydü.

Levante-Atlético Madrid: Son karşılaşmalar

İki takım son olarak Ocak 2026'da Estadio Ciudad de Valencia'da karşılaştı ve LaLiga maçı 0-0 sona erdi. Atlético Madrid bundan önce, Kasım 2025'te evinde 3-1 kazandı. LaLiga ve Kral Kupası'nda oynanan son beş karşılaşmada Atlético Madrid iki, Levante bir galibiyet aldı; diğer iki maç berabere bitti. Takımlar bu beş maçta toplam dokuz gol attı.