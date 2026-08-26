Levante - Athletic Bilbao biletleri nasıl alınır: LaLiga fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

Levante, 16 Eylül 2026 Çarşamba günü Valencia'daki Estadio Ciudad de Valencia'da Athletic Bilbao ile karşı karşıya gelecek.

Bu üst düzey mücadelede, 2026-27 sezonunun başlarında kritik lig puanlarını almayı hedefleyen, tarihsel olarak köklü iki İspanyol ekip karşı karşıya geliyor. Tarafların Şubat 2026'daki önceki karşılaşması, San Mamés'te Athletic Club'ın 4-2'lik galibiyetiyle sonuçlanmıştı.

Bırakın GOAL Levante - Athletic Bilbao maçının biletlerini nasıl alabileceğiniz, nereden satın alabileceğiniz ve ne kadar tuttukları dahil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi size sunsun.

Levante - Athletic Bilbao LaLiga maçı ne zaman başlayacak?

Levante - Athletic Bilbao maçı Valencia'daki Estadio Ciudad de Valencia'da oynanacak. Bu LaLiga karşılaşmasının başlama saati, resmi yayın listelerinde daha sonra doğrulanacak.

La Liga - Hafta 6 21 Eki 2026 - 14:00 Estadio Ciudad de Valencia

Levante - Athletic Bilbao LaLiga biletleri nasıl alınır?

16 Eylül 2026'da Estadio Ciutat de València'da oynanacak Levante UD - Athletic Bilbao maçı için biletleri, birkaç resmi ve ikincil kanal üzerinden satın alabilirsiniz:

Resmi doğrudan kanallar

Levante UD Resmi Bilet Satış Portalı: Birincil ve en güvenli kaynak, doğrudan Levante UD'nin (ev sahibi takım) resmi internet sitesi ya da Estadio Ciutat de València'daki stadyum gişesidir.

Athletic Club Resmi Bilet Satış Portalı: Deplasman taraftarları, kendilerine özel ayrılan kontenjan için Athletic Bilbao'nun resmi internet sitesini kontrol edebilir.

İkincil ve yeniden satış pazarları

Resmi genel satış biletleri tükenirse, StubHub gibi bilet toplama ve yeniden satış platformlarında biletler listelenebilir.

Levante - Athletic Bilbao LaLiga biletleri ne kadar?

16 Eylül 2026'daki Levante - Athletic Bilbao LaLiga maçının bilet fiyatları, satın alımı resmi kulüp kanalları üzerinden mi yoksa ikincil yeniden satış platformları üzerinden mi yaptığınıza bağlı olarak değişiyor:

Resmi doğrudan biletler (Levante UD gişesi / internet sitesi)

Standart koltuklar: Estadio Ciutat de València'daki genel LaLiga maçları için liste fiyatındaki biletler, kale arkası/köşe tribünlerinde ( Gol Norte ve Gol Sur ) genellikle 30 € ile 50 € arasında başlar.

Yan tribün ve premium koltuklar: Merkez yan tribünler ( Tribuna ve Preferencia ), kademeye ve sahaya yakınlığa bağlı olarak genellikle 60 € ile 110 € arasında değişir.

Yeniden satış ve ikincil pazarlar

StubHub gibi bilet değişim sitelerinde fiyatlar şu anda yaklaşık olarak şuradan başlıyor:

Giriş seviyesi yeniden satış: Başlıca toplama ve yeniden satış platformlarında başlangıç fiyatları, temel kategori koltuklar için şu anda yaklaşık 140 € ile 150 € (yaklaşık 163 $) seviyesinden başlıyor.

Ortalama yeniden satış aralığı: Yeniden satış pazar yerlerinde orta ve üst kategori koltuklar, piyasa talebi ve hizmet ücretlerini yansıtacak şekilde genellikle 190 € ile 220 €+ arasında değişiyor.

Levante - Athletic Bilbao LaLiga: Bilmeniz gereken her şey

Levante - Athletic Bilbao form durumu

Levante, son beş maçında bir beraberlik, bir galibiyet ve üç mağlubiyet alarak bir puan topladı. LaLiga'daki tek sonucu, 24 Ağustos'ta Osasuna ile 0-0 berabere kalması oldu. Bu sonuç, sezonun açılış haftasında Espanyol'a 3-0 yenilmesinin ardından geldi. Rekabetçi sezon öncesinde Levante, hazırlık maçında Villarreal'e 1-0 kaybetti ve Albacete'yi 2-1 mağlup etti. Sezon öncesindeki tek galibiyeti ayrıca Al Qadsiah karşısında alınan 1-0'lık galibiyeti de içeriyordu. Bu beş maçta Levante üç gol attı ve üç gol yedi.

Athletic Bilbao, son beş maçında tek galibiyetle geliyor. Tek galibiyetini, hazırlık maçında Burgos CF'yi 3-0 yenerek aldı. Son maçında 22 Ağustos'ta LaLiga'da sahasında Sevilla'ya 3-1 yenildi; ayrıca hazırlık karşılaşmalarında Real Zaragoza'ya 3-1 ve Atalanta'ya 1-0 kaybetti. Bilbao, sezon öncesinin erken bölümünde de Marseille'e 3-1 yenildi. Bu beş maçta Bilbao altı gol attı ve sekiz gol yedi.

Levante - Athletic Bilbao: Yakın dönem ikili rekabet karnesi

Bu takımlar arasındaki en son karşılaşma 8 Şubat 2026'da oynandı ve Athletic Bilbao, LaLiga'da sahasında 4-2 kazandı. Ondan önce Levante, Kasım 2025'te Athletic Bilbao'yu ağırladı ve konuk ekip Estadio Ciudad de Valencia'da 2-0 kazandı. Bu veri setindeki son beş karşılaşmanın genelinde Athletic Bilbao üç kez kazandı; ayrıca kayıtlarda bir beraberlik ve LaLiga ile Copa del Rey'e yayılan bir başka sonuç daha bulunuyor.