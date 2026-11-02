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Lens-Toulouse maçına bilet nasıl alınır? Ligue 1 bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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Lens
Toulouse
1. Lig

Lens, Ligue 1'de Toulouse ile karşılaşıyor. Biletlerinizi nasıl alabileceğiniz burada.

Lens, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü Toulouse'u Lens'teki Stade Bollaert-Delelis'te ağırlayacak.

İki takımın Ligue 1'deki son karşılaşması Nisan 2026'da oynandı ve Stade Bollaert-Delelis'te Lens'in 3-2'lik galibiyetiyle sonuçlandı. Taraflar, yine Nisan 2026'da Coupe de France yarı finalinde karşı karşıya geldi. Lens, sahasında oynadığı bu maçı rahat bir şekilde 4-1 kazandı.

Lens-Toulouse maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları hakkında bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için derledi.

Lens-Toulouse Ligue 1 maçı ne zaman başlayacak?

Lens-Toulouse maçı, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü Lens'teki Stade Bollaert-Delelis'te başlayacak.

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1. Lig - Hafta 11
Stade Bollaert-Delelis

Lens-Toulouse Ligue 1 maçı için bilet nasıl alınır?

Yaklaşan Lens-Toulouse Ligue 1 maçının biletlerini satın almak için başlıca seçenekler şöyle:

1. Kulübün resmî satış kanalları

  • RC Lens'in resmî bilet satış kanalı: Biletleri satış fiyatından almanın en doğrudan ve güvenilir yolu, RC Lens'in resmî internet sitesindeki bilet satış bölümüdür (Billetterie). Üyeler ve kombine sahipleri genellikle ilk aşamalarda öncelikli erişim hakkı kazanır. Ardından, biletlerin durumuna bağlı olarak genel satış başlar.
  • Stade Bollaert-Delelis gişeleri: Özellikle maç gününden önce satılmamış koltuklar varsa biletleri Lens'teki stadyum gişelerinden doğrudan satın alabilir veya teslim alabilirsiniz.

2. İkincil bilet satış platformları

  • İkincil bilet satış platformları: Kulübün resmî satış kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil platformlarda bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Ligue 1 maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Lens-Toulouse Ligue 1 maçının biletleri ne kadar?

Yaklaşan Lens-Toulouse Ligue 1 maçının bilet fiyatları şöyle:

1. Kulübün resmî satış kanalları

  • Kale arkası ve taraftar tribünleri (Delacourt / Trannin 0. kat): Yaklaşık 15 ila 25 avro.
  • Yan tribünler (Delacourt / Trannin 1. ve 2. katlar): Yaklaşık 25 ila 45 avro.
  • Orta bölümdeki yan tribünler (Xercès / Lepagnot): Yaklaşık 50 ila 80 avro ve üzeri (premium ağırlama seçeneklerinde fiyatlar daha da yükseliyor).

2. İkincil bilet satış platformları

Kulübün resmî satış kanallarındaki biletler tükenirse StubHub gibi ikincil platformlar, biletleri piyasa talebine göre şu fiyatlardan listeliyor:

  • En uygun fiyatlı / üst kat: Yaklaşık 55 ila 65 avrodan başlayan fiyatlarla.
  • Standart / ana tribün: Koltuğa yönelik talebe bağlı olarak yaklaşık 75 ila 120 avro.
  • VIP ve premium ağırlama paketleri: Bilet başına 130 ila 250 avro ve üzeri.

Lens-Toulouse Ligue 1 maçı: Bilmeniz gereken her şey

Lens ve Toulouse'un form durumu

Lens, tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçta iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında 17 Ekim'de Ligue 1'de Troyes deplasmanından 3-1'lik galibiyetle döndü. Ayın başlarında Lyon'u da 2-1 mağlup etti. İki yenilgisini Şampiyonlar Ligi'nde Sporting CP'ye ve Ligue 1'de Monaco'ya karşı aldı. Lens, bu beş maçta sekiz gol atıp dokuz gol yedi.

Toulouse, son beş maçında iki galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Son olarak 16 Ekim'de Le Mans'ı 3-0 yendi. Eylül ayında Monaco ile 2-2 berabere kaldıktan sonra Le Havre'ı 3-2 mağlup etti. Bu serideki tek yenilgisini Pau ile oynadığı hazırlık maçında aldı. Toulouse, söz konusu beş karşılaşmada on gol atıp dokuz gol yedi.

RCL

RCL - Form

SCP
K0-2
TRO
K1-3
CLB
K3-0
PAR
K2-1
LIL
K1-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
5/8
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
2/5
TFC

TFC - Form

PAU
K2-3
ASM
B2-2
LEM
K0-3
TRO
B0-0
OM
K2-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
7/7
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Lens-Toulouse: Son karşılaşmalar

Toulouse ile son karşılaşmalarda üstün taraf Lens oldu. İki takım en son Nisan 2026'da Coupe de France'da karşılaştı. Lens, birkaç gün önce aynı statta aldığı 3-2'lik Ligue 1 galibiyetinin ardından Bollaert-Delelis'teki bu maçı da 4-1 kazandı. Tüm kulvarlardaki son beş karşılaşmada Lens üç, Toulouse bir galibiyet alırken bir maç berabere bitti. Toplam skor da Lens'in bu rakibine karşı istikrarlı biçimde üstünlük kurduğunu gösteriyor.

Kafa Kafaya

LensÇizimToulouse
3
1
1
Fransa Kupası
Lens badge
Lens
RCL
4
Toulouse badge
Toulouse
TFC
1
MS
1. Lig
Lens badge
Lens
RCL
3
Toulouse badge
Toulouse
TFC
2
MS
1. Lig
Toulouse badge
Toulouse
TFC
0
Lens badge
Lens
RCL
3
MS
1. Lig
Toulouse badge
Toulouse
TFC
1
Lens badge
Lens
RCL
1
MS
1. Lig
Lens badge
Lens
RCL
0
Toulouse badge
Toulouse
TFC
1
MS
11Attığı Gol5
Maç 2.5 üstü golle bitti3/5
Her iki takım da gol attı3/5

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