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Lens - Sporting CP maçının biletleri nasıl alınır: Şampiyonlar Ligi bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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Lens
Sporting CP
Şampiyonlar Ligi

Lens, Şampiyonlar Ligi'nde Sporting CP ile karşı karşıya geliyor. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz

Lens, 13 Ekim 2026 Salı günü Lens'teki Stade Bollaert-Delelis'te Sporting CP ile karşı karşıya gelecek.

Her iki kulüp de Avrupa macerasına açılış maçlarında aldıkları galibiyetlerle başladığı için bu karşılaşmaya moralli çıkıyor. RC Lens, 1. maç gününde Slavia Prague'u heyecan dolu bir mücadelede 3-2 mağlup ederken, Sporting CP de Galatasaray karşısında 3-1'lik sağlam bir galibiyet aldı.

GOAL, Lens ile Sporting CP arasındaki maçın biletlerini nasıl alabileceğiniz konusunda bilmeniz gereken her şeyi, biletlerin nereden satın alınacağı ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil, sizin için derledi.

Lens - Sporting CP Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Lens - Sporting CP maçı, 13 Ekim 2026 Salı günü Lens'teki Stade Bollaert-Delelis'te oynanacak.

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Şampiyonlar Ligi - Hafta 2
Stade Bollaert-Delelis

Lens - Sporting CP Şampiyonlar Ligi biletleri nasıl alınır?

RC Lens ile Sporting CP arasında 13 Ekim 2026 Salı günü Stade Bollaert-Delelis'te oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi maçı için bilet satın almak adına şu temel seçenekleri takip edebilirsiniz:

1. Resmi kulüp kanalları

  • RC Lens resmi bilet satış portalı: Bilet satın almanın ana ve en güvenli yolu, doğrudan RC Lens'in resmi bilet satış sitesi (billetterie.rclens.fr) üzerinden işlem yapmaktır. İç saha maç biletleri aşamalı olarak satışa çıkarılır ve genel satışa sunulmadan önce çoğu zaman kombine sahipleri ile kulüp üyelerine öncelik tanınır.
  • RC Lens yeniden satış platformu: Genel satıştaki biletler tükenirse, RC Lens kendi bilet platformunda kombine sahiplerinin doğrulanmış koltuklarını nominal bedelle yeniden sattığı resmi bir bilet yeniden satış pazaryeri işletmektedir.
  • Sporting CP deplasman tribünü: Sporting CP'yi destekliyorsanız, deplasman tribünü kontenjanları genellikle doğrudan Sporting CP'nin resmi bilet sistemi üzerinden kayıtlı üyelere satılır.

2. İkincil ve yeniden satış platformları

  • Resmi birincil satışlar tükenirse, biletler Ticombo gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. İkincil platformlardaki fiyatların talebe göre değiştiğini ve bireysel satıcılar tarafından belirlendiğini unutmayın.

Lens - Sporting CP Şampiyonlar Ligi biletleri ne kadar?

RC Lens ile Sporting CP arasında Stade Bollaert-Delelis'te oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi maçının bilet fiyatları, satış kanalı ve oturma kategorisine göre değişiklik göstermektedir:

  • Resmi birincil satış: RC Lens üzerinden doğrudan alınan standart maç günü biletleri genellikle kale arkası tribünlerde (Kuzey/Güney) yaklaşık 30 € ile 55 € arasında başlar ve premium yan tribün koltukları (Doğu/Batı) ile hospitality paketlerinde 90 € ile 250 € aralığına kadar çıkar.
  • Resmi taraftan tarafta yeniden satış: RC Lens'in resmi yeniden satış platformu üzerinden satın alınan yeniden satış biletleri nominal bedelle satılır ve standart koltuklar için genellikle 35 € ile 80 € arasında başlar.
  • İkincil platformlar:Ticombo gibi ikincil bilet platformlarında giriş seviyesi koltuklar genellikle 85 € ile 125 € civarında başlarken, orta saha veya yüksek talep gören kategorilerde fiyatlar 200 € ile 450 €+ seviyesine ulaşabilir.

Lens - Sporting CP Şampiyonlar Ligi: Bilmeniz gereken her şey

Lens - Sporting CP form durumu

Lens, tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçın ikisini kazandı, üçünü kaybetti; sekiz gol atıp altı gol yedi. Takımın son sonucu, 13 Eylül'de Ligue 1'de Le Mans ile alınan 2-2'lik beraberlik oldu. Bu sonuç, Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prague karşısında gelen 3-2'lik galibiyetin ardından geldi. Daha önceki süreçte ise Lorient'e 1-0 ve Strasbourg'a 2-1 mağlup olarak Ligue 1'de üst üste yenilgiler yaşadılar. Bu dönemdeki en iyi performansları, 22 Ağustos'ta Auxerre karşısında alınan 5-2'lik galibiyetti.

Sporting CP, son beş maçının üçünü kazandı, ikisinde berabere kaldı; 11 gol atıp üç gol yedi. Takımın son maçı, 13 Eylül'de Liga Portugal'da Famalicão ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşma oldu. Bundan önce ise Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı 3-1 mağlup etmişti. Ayrıca Nacional, Rio Ave ve Alverca karşısında da galibiyetler aldılar ve son beş maçlarının hiçbirini kaybetmediler.

RCL

RCL - Form

STR
K2-1
FCL
K0-1
SLP
K2-3
LEM
B2-2
ASM
K2-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
7/9
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5
SCP

SCP - Form

RA
K0-4
NAC
K2-0
GAL
K3-1
FAM
B1-1
ARO
B2-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
12/4
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Lens - Sporting CP: Yakın dönem ikili rekabet geçmişi

Lens ile Sporting CP arasındaki bu karşılaşmaya ilişkin herhangi bir ikili rekabet verisi bulunmuyor.

#PKBKFA+/-PuanForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
K
2
Bayern MünihBayern MünihFCB
110050+53
K
3
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
K
4
M. UnitedM. UnitedMUN
110040+43
K
5
ComoComoCOM
110041+33
K
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
K
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
K
8
M.CityM.CityMCI
110020+23
K
9
LensLensRCL
110032+13
K
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
K
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
K
12
DortmundDortmundBVB
110032+13
K
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
K
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
K
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
K
16
AEK AthensAEK AthensAEK
110010+13
K
17
RomaRomaROM
10101101
B
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
B
19
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
10101101
B
19
FenerbahçeFenerbahçeFB
10101101
B
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
K
22
Club BruggeClub BruggeCLB
100123-10
K
22
Slavia PragSlavia PragSLP
100123-10
K
22
LilleLilleLIL
100123-10
K
25
InterInterINT
100112-10
K
25
Atletico MadridAtletico MadridATM
100112-10
K
27
LASKLASKLAS
100101-10
K
27
SSC NapoliSSC NapoliNAP
100101-10
K
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
K
29
VikingVikingVIK
100113-20
K
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
K
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
K
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
K
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
K
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
K
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
K
1/8 Turuna Yükselme

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