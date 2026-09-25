Lens, 13 Ekim 2026 Salı günü Lens'teki Stade Bollaert-Delelis'te Sporting CP ile karşı karşıya gelecek.

Her iki kulüp de Avrupa macerasına açılış maçlarında aldıkları galibiyetlerle başladığı için bu karşılaşmaya moralli çıkıyor. RC Lens, 1. maç gününde Slavia Prague'u heyecan dolu bir mücadelede 3-2 mağlup ederken, Sporting CP de Galatasaray karşısında 3-1'lik sağlam bir galibiyet aldı.

GOAL, Lens ile Sporting CP arasındaki maçın biletlerini nasıl alabileceğiniz konusunda bilmeniz gereken her şeyi, biletlerin nereden satın alınacağı ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil, sizin için derledi.

Lens - Sporting CP Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Lens - Sporting CP maçı, 13 Ekim 2026 Salı günü Lens'teki Stade Bollaert-Delelis'te oynanacak.

Şampiyonlar Ligi - Hafta 2 13 Eki 2026 - 12:45 Stade Bollaert-Delelis

Lens - Sporting CP Şampiyonlar Ligi biletleri nasıl alınır?

RC Lens ile Sporting CP arasında 13 Ekim 2026 Salı günü Stade Bollaert-Delelis'te oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi maçı için bilet satın almak adına şu temel seçenekleri takip edebilirsiniz:

1. Resmi kulüp kanalları

RC Lens resmi bilet satış portalı: Bilet satın almanın ana ve en güvenli yolu, doğrudan RC Lens'in resmi bilet satış sitesi (billetterie.rclens.fr) üzerinden işlem yapmaktır. İç saha maç biletleri aşamalı olarak satışa çıkarılır ve genel satışa sunulmadan önce çoğu zaman kombine sahipleri ile kulüp üyelerine öncelik tanınır.

RC Lens yeniden satış platformu: Genel satıştaki biletler tükenirse, RC Lens kendi bilet platformunda kombine sahiplerinin doğrulanmış koltuklarını nominal bedelle yeniden sattığı resmi bir bilet yeniden satış pazaryeri işletmektedir.

Sporting CP deplasman tribünü: Sporting CP'yi destekliyorsanız, deplasman tribünü kontenjanları genellikle doğrudan Sporting CP'nin resmi bilet sistemi üzerinden kayıtlı üyelere satılır.

2. İkincil ve yeniden satış platformları

Resmi birincil satışlar tükenirse, biletler Ticombo gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. İkincil platformlardaki fiyatların talebe göre değiştiğini ve bireysel satıcılar tarafından belirlendiğini unutmayın.

Lens - Sporting CP Şampiyonlar Ligi biletleri ne kadar?

RC Lens ile Sporting CP arasında Stade Bollaert-Delelis'te oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi maçının bilet fiyatları, satış kanalı ve oturma kategorisine göre değişiklik göstermektedir:

Resmi birincil satış: RC Lens üzerinden doğrudan alınan standart maç günü biletleri genellikle kale arkası tribünlerde (Kuzey/Güney) yaklaşık 30 € ile 55 € arasında başlar ve premium yan tribün koltukları (Doğu/Batı) ile hospitality paketlerinde 90 € ile 250 € aralığına kadar çıkar.

Resmi taraftan tarafta yeniden satış: RC Lens'in resmi yeniden satış platformu üzerinden satın alınan yeniden satış biletleri nominal bedelle satılır ve standart koltuklar için genellikle 35 € ile 80 € arasında başlar.

İkincil platformlar:Ticombo gibi ikincil bilet platformlarında giriş seviyesi koltuklar genellikle 85 € ile 125 € civarında başlarken, orta saha veya yüksek talep gören kategorilerde fiyatlar 200 € ile 450 €+ seviyesine ulaşabilir.

Lens - Sporting CP Şampiyonlar Ligi: Bilmeniz gereken her şey

Lens - Sporting CP form durumu

Lens, tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçın ikisini kazandı, üçünü kaybetti; sekiz gol atıp altı gol yedi. Takımın son sonucu, 13 Eylül'de Ligue 1'de Le Mans ile alınan 2-2'lik beraberlik oldu. Bu sonuç, Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prague karşısında gelen 3-2'lik galibiyetin ardından geldi. Daha önceki süreçte ise Lorient'e 1-0 ve Strasbourg'a 2-1 mağlup olarak Ligue 1'de üst üste yenilgiler yaşadılar. Bu dönemdeki en iyi performansları, 22 Ağustos'ta Auxerre karşısında alınan 5-2'lik galibiyetti.

Sporting CP, son beş maçının üçünü kazandı, ikisinde berabere kaldı; 11 gol atıp üç gol yedi. Takımın son maçı, 13 Eylül'de Liga Portugal'da Famalicão ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşma oldu. Bundan önce ise Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı 3-1 mağlup etmişti. Ayrıca Nacional, Rio Ave ve Alverca karşısında da galibiyetler aldılar ve son beş maçlarının hiçbirini kaybetmediler.

Lens - Sporting CP: Yakın dönem ikili rekabet geçmişi

Lens ile Sporting CP arasındaki bu karşılaşmaya ilişkin herhangi bir ikili rekabet verisi bulunmuyor.