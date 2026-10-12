Lens, 24 Ekim 2026 Cumartesi günü Lens'teki Stade Bollaert-Delelis'te Paris FC'yi ağırlayacak.

RC Lens, Şubat 2026'da Paris FC karşısında aldığı 5-0'lık farklı galibiyet sayesinde iki takım arasındaki son lig maçının övünme hakkını elinde tutuyor. Paris FC'nin Lens'teki coşkulu taraftarların önünde deplasmanda rövanşı alma hedefiyle sahaya çıkacağı maçta yoğun bir mücadele bekleniyor.

Lens - Paris FC maçının biletlerini nereden ve ne kadara alabileceğiniz dâhil, bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için derledi.

Lens - Paris FC Ligue 1 maçı ne zaman başlayacak?

1. Lig - Hafta 8 24 Eki 2026 - 14:45 Stade Bollaert-Delelis

Lens - Paris FC Ligue 1 maçının biletleri nasıl alınır?

24 Ekim 2026'da Stade Bollaert-Delelis'te oynanacak RC Lens - Paris FC maçının biletlerini satın alma seçenekleri şunlar:

1. RC Lens'in resmî bilet satış kanalları

Kulübün resmî internet sitesi ve uygulaması: Genel giriş biletlerini doğrudan satış fiyatından almanın başlıca yolu.

Resmî bilet değişim ve yeniden satış platformu: Maçın biletleri tükenirse RC Lens'in işlettiği resmî yeniden satış platformu, kombine sahiplerinin koltuklarını yeniden satışa sunmasına imkân tanıyor.

2. İkincil bilet satış platformları

İlk satıştaki biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet satış platformlarında satıcıların biletleri listeleniyor. Yeniden satış platformlarındaki fiyatlar, koltuğun konumuna ve talebe göre değişebiliyor.

Lens - Paris FC Ligue 1 maçının biletleri ne kadar?

Stade Bollaert-Delelis'te oynanacak RC Lens - Paris FC maçının bilet fiyatları, satın alma kanalına ve tribün kategorisine göre değişiyor:

1. Kulübün resmî satış kanalları (satış fiyatı)

RC Lens'in resmî bilet satış platformu veya gişesi üzerinden doğrudan:

Kale arkaları / taraftar tribünleri (Delacourt / Trannin, 0. kat): Yaklaşık 15 ila 25 avro

Yan tribünler (Delacourt / Trannin, 1. ve 2. katlar): Yaklaşık 25 ila 45 avro

Merkezî yan tribünler (Xercès / Lepagnot): Yaklaşık 50 ila 80 avro ve üzeri

2. İkincil bilet satış platformları

İlk satıştaki biletler tükenirse StubHubgibi ikincil bilet satış platformları, fiyatları yeniden satış talebine göre belirlenen biletler sunuyor:

Başlangıç fiyatı: En uygun fiyatlı koltuklar için yaklaşık 55 ila 65 avro

Ortalama fiyat / ana tribünler: Yaklaşık 75 ila 120 avro

VIP ve premium ağırlama: Bilet başına 130 ila 250 avro ve üzeri

Lens - Paris FC Ligue 1 maçı: Bilmeniz gereken her şey

Lens ve Paris FC'nin form durumu

Lens, ligdeki kötü formuyla bu maça çıkıyor. Tüm kulvarlardaki son beş maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç yenilgi aldı. Bu süreçteki tek olumlu sonucu, Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prag karşısında aldığı dramatik 3-2'lik galibiyetti. Ancak son Ligue 1 maçında Monaco'ya 2-1 yenilmesi de dâhil olmak üzere lig sonuçları istediği gibi gitmedi. Bu beş maçta yedi gol atıp yedi gol yiyen Lens'in performansı, sahanın iki ucundaki istikrarsızlığını yansıtıyor.

Paris FC ise çok daha istikrarlı bir görüntü sergileyerek son beş maçının üçünü kazandı, ikisinde berabere kaldı. Son maçında Strasbourg deplasmanından 2-1'lik galibiyetle döndü ve bu süreçte Marseille'i de deplasmanda yendi. Konuk ekip, son beş maçında yalnızca bir gol yiyerek bu dönemin en sağlam savunma performanslarından birine imza attı.

Lens - Paris FC: Son karşılaşmalar

İki takım arasındaki son resmî maç, Şubat 2026'da Ligue 1'de evinde Paris FC'ye 5-0 yenilen Lens için ağır bir mağlubiyetle sonuçlandı. Lens, bundan önce Ekim 2025'te evinde oynadığı maçı 2-1 kazanmıştı. Son karşılaşmalarda üstünlük Paris FC'de ve bu yılın başındaki farklı galibiyeti iki takımın oyuncularının da hafızasında tazeliğini koruyacak.