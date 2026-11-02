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Lens-Marseille maçının biletleri nasıl alınır? Ligue 1 bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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Tickets
Lens
Marseille
1. Lig

Lens, Ligue 1'de Marsilya ile karşılaşıyor. İşte biletlerinizi almanın yolu.

Lens, 8 Kasım 2026 Pazar günü Marseille'i Lens'teki Stade Bollaert-Delelis'de ağırlayacak.

İki takımın 24 Ocak 2026'daki son lig karşılaşmasında Marseille, Stade Vélodrome'da Lens'i 3-1 mağlup etti. Bu maçtan önce, Ekim 2025'te Marseille'i Stade Bollaert-Delelis'de ağırlayan Lens, sahadan 2-1 galip ayrılmıştı.

Lens ile Marseille arasındaki maçın biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları dâhil, bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatsın.

Lens ile Marseille arasındaki Ligue 1 maçı ne zaman başlayacak?

Lens ile Marseille arasındaki maç, 8 Kasım 2026 Pazar günü Lens'teki Stade Bollaert-Delelis'de oynanacak.

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1. Lig - Hafta 10
Stade Bollaert-Delelis

Lens ile Marseille arasındaki Ligue 1 maçının biletleri nasıl alınır?

RC Lens ile Olympique de Marseille arasında oynanacak Ligue 1 maçının biletlerini satın almak için başlıca seçenekler şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

  • RC Lens'in resmî bilet satış kanalı: Maç Stade Bollaert-Delelis'de oynanacağı için biletleri satış fiyatından almanın en doğrudan ve güvenli yolu, RC Lens'in resmî Billetterie sitesini kullanmak.
  • Olympique de Marseille'in resmî kanalları: Maça gitmek isteyen deplasman taraftarları, bilet kontenjanlarını OM'nin resmî bilet satış portalından kontrol edebilir. Bu portal genellikle kayıtlı taraftar grupları ve üyeler için deplasman tribününe erişim ile seyahat paketlerini koordine eder.

2. İkinci el bilet platformları

  • İkinci el bilet platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel satış biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikinci el bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satış kontenjanları tükendiğinde taraftarların yaklaşan Ligue 1 maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Lens ile Marseille arasındaki Ligue 1 maçının biletleri ne kadar?

RC Lens ile Olympique de Marseille arasında oynanacak Ligue 1 maçı için tahmini bilet fiyatları şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

  • Genel satış / Standart kategori: Doğrudan kulüpten alınan biletlerin satış fiyatı, Stade Bollaert-Delelis'deki koltuk kategorisine ve tribün bölümüne bağlı olarak genellikle 40,00 € ile 85,00 € arasında başlar.
  • İndirimli / Özel kategoriler: Engelli taraftarlara veya özel üyelik kategorilerine yönelik biletler gibi indirimli seçeneklerin başlangıç fiyatları 15,00 € ile 30,00 € arasında olabilir.

2. İkinci el bilet platformları

Kulüplerin ilk satışındaki resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikinci el bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre fiyatlandırır:

  • Standart ikinci el biletler / Üst tribünler: Marseille maçları gibi yoğun ilgi gören karşılaşmalarda üst tribün veya genel bölümlerdeki biletlerin fiyatları genellikle 90,00 € ile 110,00 € arasında başlar.
  • Özel konumlu / Saha kenarı tribün koltukları: İyi konumdaki koltukların veya alt tribünlerdeki yerlerin fiyatları, mevcut bilet sayısına ve maç günü yaklaştıkça oluşan talebe bağlı olarak 130,00 € ile 170,00 € ve üzeri arasında değişir.

Lens ile Marseille arasındaki Ligue 1 maçı: Bilmeniz gereken her şey

Lens ve Marseille'in form durumu

Lens, tüm kulvarlardaki son beş maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyet aldı. Son maçında Ligue 1'de Monaco'ya 2-1 yenildi; ligde Lorient ve Strasbourg'a da mağlup oldu. Tek galibiyetini Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prague'ı 3-2 yenerek aldı. Lens, bu beş maçta sekiz gol atıp yedi gol yedi.

Marseille, Ligue 1 ve Avrupa Ligi'ndeki son beş maçının tamamını kaybetti. Son maçında Paris Saint-Germain'e 1-2 yenildi; Avrupa'da ise Besiktas'a 4-1 mağlup oldu. Marseille, bu beş maçta yalnızca altı gol atarken 10 gol yedi.

RCL

RCL - Form

SCP
K0-2
TRO
K1-3
CLB
K3-0
PAR
K2-1
LIL
K1-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
5/8
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
2/5
OM

OM - Form

OLY
K0-1
SCO
K2-5
SGR
K1-0
LEH
K4-3
TFC
K2-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
11/7
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Lens ile Marseille: Son karşılaşmalar

İki kulüp son olarak 24 Ocak 2026'da Ligue 1'de karşılaştı ve Marseille, sahasında Lens'i 3-1 yendi. Son beş karşılaşmada iki takım da ikişer galibiyet alırken bir maçı deplasman ekibi Lens kazandı. Lens, Ekim 2025'te sahasında 2-1 kazanırken Marseille'in bu dönemdeki diğer galibiyeti Nisan 2024'te geldi.

Kafa Kafaya

LensÇizimMarseille
2
0
3
1. Lig
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Marseille
OM
3
Lens badge
Lens
RCL
1
MS
1. Lig
Lens badge
Lens
RCL
2
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Marseille
OM
1
MS
1. Lig
Marseille badge
Marseille
OM
0
Lens badge
Lens
RCL
1
MS
1. Lig
Lens badge
Lens
RCL
1
Marseille badge
Marseille
OM
3
MS
1. Lig
Marseille badge
Marseille
OM
2
Lens badge
Lens
RCL
1
MS
6Attığı Gol9
Maç 2.5 üstü golle bitti4/5
Her iki takım da gol attı4/5

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