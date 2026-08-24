Lens, 5 Eylül 2026 Cumartesi günü Lens'teki Stade Bollaert-Delelis'te Lorient ile karşı karşıya gelecek.

Her iki takım da sezonun bu erken dönemindeki karşılaşmaya, puan tablosunun üst yarısındaki yerlerini sağlamlaştırma hedefiyle çıkıyor. Lens şu anda 7. sırada, Lorient ise 9. basamakta yer alıyor. İki ekibin Mart 2026'daki son lig karşılaşmasında Lorient, sahasında Lens'i 2-1 mağlup etmişti. Ancak Lens, daha önce Stade Bollaert-Delelis'teki son buluşmada 3-0 kazanmıştı.

GOAL, Lens ile Lorient arasındaki maç için bilet alırken bilmeniz gereken her şeyi, biletlerin nereden alınabileceği ve ne kadar olduğu dahil, sizin için derledi.

Lens - Lorient Ligue 1 maçı ne zaman başlayacak?

Lens - Lorient maçı, Lens'teki Stade Bollaert-Delelis'te başlayacak.

1. Lig - Hafta 3 5 Eyl 2026 - 11:15 Stade Bollaert-Delelis

Lens - Lorient Ligue 1 biletleri nasıl alınır?

5 Eylül 2026'da Stade Bollaert-Delelis'te oynanacak RC Lens - FC Lorient Ligue 1 maçı için bilet satın almak adına şu seçenekleri takip edebilirsiniz:

Resmi internet sitesi: Biletleri ilk satış fiyatı üzerinden doğrudan RC Lens Bilet Portalı aracılığıyla satın alın.

Resmi yeniden satış: İlk satış kontenjanı tükenirse, doğrulanmış taraftan taraftara ikinci el biletleri doğrudan RC Lens Yeniden Satış Platformu üzerinden alın.

Resmi perakende satış noktaları: Ticket master France ve France Billet gibi yetkili Fransız bilet ortakları üzerinden genel satış kotalarına erişin.

İkincil pazar yerleri: StubHub gibi üçüncü taraf bilet platformları üzerinden taraftan taraftara yeniden satış biletlerini güvence altına alın.

Lens - Lorient Ligue 1 biletleri ne kadar?

Stade Bollaert-Delelis'te 5 Eylül 2026 tarihinde oynanacak Lens - Lorient maçının bilet fiyatları şu şekilde:

Resmi ilk satış biletleri: Doğrudan kulüpten alınan standart maç günü biletleri, tribün ve koltuk kategorisine bağlı olarak £15 ila £60 (€18 ila €70) arasında değişiyor.

Resmi bilet yeniden satışı: Resmi platformdaki doğrulanmış taraftan taraftara koltuklar genellikle ilk satış fiyatı üzerinden yaklaşık £25 ila £55 (€30 ila €65) seviyesinden başlıyor.

Resmi perakendeciler: Yetkili Fransız bilet satıcıları genellikle koltukları £20 ila £65 (€25 ila €75) arasında listeliyor.

İkincil pazar yerleri: StubHub gibi ikincil platformlardaki bilet seçeneklerini karşılaştırın. Bu platformlarda şu anda giriş seviyesi biletler £42 ila £55 ($55 ila $72 USD / €50 ila €65) seviyesinden listeleniyor.

Lens - Lorient Ligue 1: Bilmeniz gereken her şey

Lens - Lorient form durumu

Lens, Ligue 1 açılış maçına son beş karşılaşmasında iki galibiyet ve iki mağlubiyetlik bir performansla giriyor; verilerde bir sonuç da beraberlik olarak kaydedildi. Takımın son maçı, 16 Ağustos'ta Trophée des Champions'ta Paris Saint-Germain'e karşı alınan 1-0'lık galibiyet oldu ve bu sonuç onları Süper Kupa sahibi olarak teyit etti. Lens ayrıca sezon öncesinde Villarreal'i 3-1 ve Crystal Palace'ı 3-0 mağlup etti. Ancak Sunderland'e karşı alınan 0-2'lik yenilgi ve Famalicão mağlubiyeti bu seriyi sekteye uğrattı.

Lorient ise son beş maçında üç galibiyet ve iki yenilgiyle geliyor. Takımın son karşılaşması, 15 Ağustos'ta Elversberg'e karşı alınan 4-1'lik mağlubiyetle sonuçlandı. Bu aksiliğin öncesinde UNFP FC karşısında alınan 5-1'lik galibiyetle hücumdaki niyetini ortaya koymuş, ayrıca Guingamp ve Nantes karşısında üst üste galibiyetler elde etmişti. Ancak sezon öncesi programında Angers'e karşı alınan 2-1'lik yenilgi de yer aldı.

Lens - Lorient: Son maçların rekabet karnesi

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma 14 Mart 2026'da Ligue 1'de oynandı ve Lorient, sahasında Lens'i 2-1 mağlup etti. Ondan önce Lens, ekiplerin Kasım 2025'te Bollaert-Delelis'teki buluşmasında 3-0 galip gelmişti. Kulüpler arasında oynanan son beş Ligue 1 maçında genel tablo Lens lehine daha güçlü görünüyor: Lens'in üç galibiyetine karşılık Lorient'in bir galibiyeti bulunuyor ve bir maç da berabere sona erdi.

Lens - Lorient puan durumu

Ligue 1 puan tablosunda Lens şu anda yedinci sırada yer alırken Lorient dokuzuncu basamakta bulunuyor.