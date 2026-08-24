Lens, 5 Eylül 2026 Cumartesi günü Lens'teki Stade Bollaert-Delelis'de Lorient'i konuk edecek.

Her iki takım da sezonun erken dönemindeki bu karşılaşmaya puan tablosunun üst yarısına yakın konumlarını sağlamlaştırma hedefiyle çıkıyor. Lens şu anda 7. sırada yer alırken Lorient 9. basamakta bulunuyor. Tarafların Mart 2026'daki son lig buluşmasında Lorient, sahasında Lens'i 2-1 mağlup etmişti. Ancak Lens, daha önce Stade Bollaert-Delelis'deki son karşılaşmayı 3-0 kazanmıştı.

GOAL, Lens-Lorient maçının biletlerini nasıl alabileceğinize dair bilmeniz gereken her şeyi, biletleri nereden satın alabileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil, sizin için derledi.

Lens-Lorient Ligue 1 maçı ne zaman başlayacak?

Lens-Lorient maçı, Lens'teki Stade Bollaert-Delelis'de başlayacak.

1. Lig - Hafta 3 5 Eyl 2026 - 11:15 Stade Bollaert-Delelis

Lens-Lorient Ligue 1 biletleri nasıl alınır?

5 Eylül 2026'da Stade Bollaert-Delelis'de oynanacak RC Lens-FC Lorient Ligue 1 maçı için bilet almak istiyorsanız şu seçenekleri takip edebilirsiniz:

Resmi internet sitesi: Birincil satıştaki, liste fiyatındaki koltukları doğrudan RC Lens Biletleme Portalı üzerinden satın alın.

Resmi yeniden satış: Birincil bilet stoğu tükenirse, doğrulanmış taraftan taraftara ikincil biletleri doğrudan RC Lens Yeniden Satış Platformu üzerinden satın alın.

Resmi perakende satış noktaları: Ticket master France ve France Billet gibi yetkili Fransız bilet ortakları aracılığıyla genel dağıtım kotalarına erişin.

İkincil pazar yerleri: StubHub gibi üçüncü taraf bilet platformları üzerinden taraftan taraftara yeniden satış biletlerini güvence altına alın.

Lens-Lorient Ligue 1 biletleri ne kadar?

5 Eylül 2026'da Stade Bollaert-Delelis'de oynanacak Lens-Lorient maçının bilet fiyatları şu şekilde:

Resmi birincil biletler: Doğrudan kulüpten alınacak standart maç günü biletleri, tribün ve koltuk kategorisine bağlı olarak £15 ile £60 (€18 ile €70) arasında değişiyor.

Resmi bilet yeniden satışı: Resmi platformdaki doğrulanmış taraftan taraftara koltuklar genellikle liste fiyatı üzerinden yaklaşık £25 ile £55 (€30 ile €65) seviyesinden başlıyor.

Resmi perakendeciler: Yetkili Fransız bilet satıcıları genellikle koltukları £20 ile £65 (€25 ile €75) arasında listeliyor.

İkincil pazar yerleri: StubHub gibi ikincil platformlardaki bilet seçeneklerini karşılaştırın. Bu platformlarda şu anda giriş seviyesi biletler £42 ile £55 ($55 ile $72 USD / €50 ile €65) arasında başlayan fiyatlarla listeleniyor.

Lens-Lorient Ligue 1: Bilmeniz gereken her şey

Lens-Lorient form durumu

Lens, son beş maçında iki galibiyet ve iki yenilgi aldığı, verilerde bir sonucun da beraberlik olarak kaydedildiği bir tabloyla Ligue 1 açılış maçına çıkıyor. Son maçında 16 Ağustos'ta Trophée des Champions'da Paris Saint-Germain'i 1-0 mağlup eden Lens, bu sonuçla Süper Kupa sahibi olduğunu da teyit etti. Lens ayrıca sezon öncesinde Villarreal'i 3-1 ve Crystal Palace'ı 3-0 mağlup etti, ancak Sunderland'e karşı alınan 0-2'lik yenilgi ile Famalicão mağlubiyeti bu seriyi sekteye uğrattı.

Lorient ise son beş maçında üç galibiyet ve iki mağlubiyet aldı. Takımın son karşılaşması 15 Ağustos'ta Elversberg'e karşı 4-1'lik yenilgiyle sonuçlandı. Bu aksiliğin öncesinde UNFP FC karşısında alınan 5-1'lik galibiyetle hücumdaki niyetini ortaya koyan ekip, Guingamp ve Nantes'a karşı da üst üste kazanmıştı. Ancak sezon öncesi programında Angers'e karşı alınan 2-1'lik yenilgi de yer aldı.

Lens-Lorient: Son kafa kafaya maçlar

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma 14 Mart 2026'da Ligue 1'de oynandı ve Lorient sahasında Lens'i 2-1 mağlup etti. Ondan önce Lens, takımların Kasım 2025'te Bollaert-Delelis'de karşılaştığı maçı 3-0 kazanmıştı. Kulüpler arasında Ligue 1'de oynanan son beş maçın genelinde daha güçlü olan taraf Lens oldu. Lens üç galibiyet alırken Lorient'in bir galibiyeti bulunuyor ve bir maç da berabere sona erdi.

Lens-Lorient puan durumu

Ligue 1 puan tablosunda Lens şu anda yedinci sırada yer alırken Lorient dokuzuncu basamakta bulunuyor.