Lens-Le Havre maçına bilet nasıl alınır: Ligue 1 bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

Lens, 5 Aralık 2026 Cumartesi günü Lens'teki Stade Bollaert-Delelis'te Le Havre'ı ağırlayacak.

30 Ocak 2026'daki son lig karşılaşmalarında RC Lens, Stade Bollaert-Delelis'te 1-0'lık dar bir galibiyet aldı. İki takım arasındaki maçlarda bol gollü mücadeleler de yaşandı. Bunlardan biri, Le Havre'ın Mart 2025'te aynı statta aldığı 4-3'lük galibiyetti.

Lens-Le Havre maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları hakkında bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için derledi.

Lens-Le Havre Ligue 1 maçı ne zaman başlayacak?

Lens-Le Havre maçı, 5 Aralık 2026 Cumartesi günü Lens'teki Stade Bollaert-Delelis'te başlayacak.

1. Lig - Hafta 13 5 Ara 2026 - 14:45 Stade Bollaert-Delelis

Lens-Le Havre Ligue 1 maçının biletleri nasıl alınır?

Lens-Le Havre Ligue 1 maçının biletlerini satın almak için mevcut seçenekler ve yöntemler şöyle:

1. Kulüplerin resmî kanalları

Kulübün resmî bilet satış kanalı: Stade Bollaert-Delelis'teki iç saha maçlarının biletlerini doğrudan RC Lens'in resmî bilet satış portalından satın alabilirsiniz.

2. İkincil bilet pazarları

İkincil bilet platformları: Kulübün resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satış kanallarındaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Ligue 1 maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Lens-Le Havre Ligue 1 maçının biletleri ne kadar?

Yaklaşan Lens-Le Havre Ligue 1 maçı için tahmini bilet fiyatları şöyle:

1. Kulüplerin resmî kanalları

Kuzey tribünü (çekirdek taraftar grubu ve tezahüratlar): 30 ila 55 avro

30 ila 55 avro Güney tribünü (aileler ve yüksekten görüş): 40 ila 70 avro

40 ila 70 avro Doğu tribünü (kurumsal ağırlama ve yemek servisi): 90 ila 180 avro

90 ila 180 avro Batı tribünü (VIP ve yönetici bölümleri): 150 ila 250 avro

2. İkincil bilet pazarları

Kulübün resmî satış kanallarındaki biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre şu fiyatlardan satışa sunuyor:

Standart genel giriş ve üst tribün koltukları: Yaklaşık 47 ila 75 avrodan başlayan fiyatlar

Yaklaşık 47 ila 75 avrodan başlayan fiyatlar Kategori 2 / orta bölüm koltukları: 78 ila 120 avro

78 ila 120 avro Kategori 1 / yeniden satışa sunulan iyi görüş açılı koltuklar: 130 avro ve üzeri

Lens-Le Havre Ligue 1 maçı: Bilmeniz gereken her şey

Lens ve Le Havre'ın form durumu

Lens, tüm kulvarlardaki son beş maçında iki galibiyet ve üç yenilgi aldı; hiç berabere kalmadı. Son maçında Ligue 1'de Lille'e evinde 1-0 yenildi. Bu süreçte Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge'e de 3-0 mağlup oldu. Paris FC karşısındaki 2-1'lik ve Troyes deplasmanındaki 3-1'lik galibiyetler ise takıma bir nebze moral verdi. Lens, bu beş maçta sekiz gol atıp altı gol yedi.

Le Havre, tüm kulvarlardaki son beş maçının birini kazandı, dördünü kaybetti. Son maçında Ligue 1'de Paris Saint-Germain'e 5-1 yenildi. Bu süreçte ligde Marseille'e 4-3, Auxerre'e ise 3-1 mağlup oldu. Tek olumlu sonucu, Boulogne karşısında hazırlık maçında aldığı 6-1'lik galibiyetti. Le Havre, bu dönemdeki dört lig yenilgisinde 11 gol yedi.

Lens-Le Havre: Son karşılaşmalar

İki kulüp son olarak 30 Ocak 2026'da Ligue 1'de karşılaştı ve Lens, Stade Bollaert-Delelis'te 1-0 kazandı. İki takım arasındaki son beş maçta taraflar ikişer galibiyet aldı, bir maç da berabere bitti. Bollaert'deki son karşılaşma, Mart 2025'te Le Havre'ın 4-3'lük galibiyetiyle sonuçlandı. Lens ise Ağustos 2025'te Le Havre deplasmanında oynanan maçı 2-1 kazandı.