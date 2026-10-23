Bu karşılaşma, iki kulübün resmî UEFA organizasyonlarında ilk kez karşı karşıya geleceği maç olacak.

Como, Serie A'daki başarılı performanslarının yanı sıra Şampiyonlar Ligi'nde RB Leipzig'i 4-1 mağlup etmenin verdiği moralle maça çıkacak.

Lens ile Como arasındaki maçın biletlerini nereden satın alabileceğiniz ve bilet fiyatları hakkında bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için derledi.

Lens-Como Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Lens ile Como arasındaki maç, 4 Kasım 2026 Çarşamba günü Lens'teki Stade Bollaert-Delelis'de başlayacak.

Şampiyonlar Ligi - Hafta 4 4 Kas 2026 - 15:00 Stade Bollaert-Delelis

Lens-Como Şampiyonlar Ligi maçının biletleri nasıl alınır?

RC Lens ile Como 1907 arasında Stade Bollaert-Delelis'de oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi maçının biletlerini satın almak için başlıca seçenekler şunlar:

Kulübün resmî bilet satış kanalları: RC Lens'in resmî internet sitesinden iç saha maçları için ayrılan standart biletleri, üyelere özel satışları ve genel satış duyurularını takip edebilirsiniz.

İkincil bilet satış platformları: Kulübün resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri Ticombo gibi ikincil bilet satış platformlarında bulunabilir.

Lens-Como Şampiyonlar Ligi maçının biletleri ne kadar?

RC Lens ile Como 1907 arasındaki Şampiyonlar Ligi maçının bilet fiyatları, kulübün resmî kanallarından mı yoksa ikincil satış platformlarından mı satın aldığınıza göre değişiyor:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Genel giriş / Standart kategoriler: Tek maçlık resmî biletler, standart oturma bölümlerinde genellikle 40,00 € civarından başlıyor.

Kuzey tribünü (Kop / Çekirdek taraftar grubu): Standart fiyatlar 30,00 € ile 55,00 € arasında değişiyor.

Güney tribünü (Aileler ve yüksekten görüş): Resmî fiyatlar 40,00 € ile 70,00 € arasında değişiyor.

Doğu tribünü (Kurumsal koltuklar): Kulübün resmî paketleri 90,00 € ile 180,00 € arasında değişiyor.

Batı tribünü (VIP ve özel localar): Resmî premium ve VIP biletler 150,00 € ile 250,00 € arasında değişiyor.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulübün resmî satış kanallarındaki biletler tükenirse Ticombo gibi ikincil bilet satış platformları, biletleri piyasa talebine göre fiyatlandırarak satışa sunuyor:

Kale arkası / Üst kat yeniden satış biletleri: En uygun fiyatlı biletler genellikle 100,00 € ile 115,00 € civarından başlıyor.

Kategori 2 / Genel yeniden satış bölümleri: Genel bölümlerdeki standart yeniden satış biletleri yaklaşık 120,00 € ile 150,00 € arasında değişiyor.

Kategori 1 / Uzun kenar yeniden satış biletleri: Taç çizgisi boyunca iyi görüş açısı sunan koltuklar genellikle 175,00 € ile 260,00 € arasında satılıyor.

VIP ve premium yeniden satış paketleri: Yoğun talep gören orta bölümlerdeki koltuklar ve ağırlama paketleri, müsaitliğe bağlı olarak 300,00 € ile 450,00 € ve üzerine çıkabiliyor.

Lens-Como Şampiyonlar Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

Lens ve Como'nun form durumu

Lens, tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçın birini kazandı, birinde berabere kaldı ve üçünü kaybetti. Son maçında Ligue 1'de Monaco'ya 2-1 yenildi. Böylece son beş maçındaki mağlubiyet sayısı üçe çıktı. Bu dönemin olumlu sonucu, Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prag karşısında aldığı 3-2'lik galibiyet oldu. Lens ayrıca Le Mans ile 2-2 berabere kaldı. Bu beş maçta yedi gol atıp yedi gol yedi.

Como, son beş maçının üçünü kazandı ve birini kaybetti; veri setinde bir sonuç daha bulunuyor. En dikkat çekici sonucu, Şampiyonlar Ligi'nde RB Leipzig karşısında aldığı 4-1'lik galibiyetti. Serie A'da Napoli'yi 2-1, Genoa'yı ise 4-1 mağlup etti. Son maçında Frosinone'ye Serie A'da 2-0 yenildi. Como, bu beş maçta 12 gol atarken altı gol yedi.

Lens-Como: İki takımın geçmiş karşılaşmaları

Lens ile Como arasındaki geçmiş maçlara ilişkin veri bulunmuyor. Bu karşılaşma, iki kulübün bu düzeydeki ilk buluşması olacak.