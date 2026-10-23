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Şampiyonlar Ligi
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Stade Bollaert-Delelis
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Lens-Como maçına bilet nasıl alınır? Şampiyonlar Ligi bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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Tickets
Lens
Como
Şampiyonlar Ligi

Lens, Şampiyonlar Ligi'nde Como ile karşılaşıyor. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz

Bu karşılaşma, iki kulübün resmî UEFA organizasyonlarında ilk kez karşı karşıya geleceği maç olacak.

Como, Serie A'daki başarılı performanslarının yanı sıra Şampiyonlar Ligi'nde RB Leipzig'i 4-1 mağlup etmenin verdiği moralle maça çıkacak.

Lens ile Como arasındaki maçın biletlerini nereden satın alabileceğiniz ve bilet fiyatları hakkında bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için derledi.

Lens-Como Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Lens ile Como arasındaki maç, 4 Kasım 2026 Çarşamba günü Lens'teki Stade Bollaert-Delelis'de başlayacak.

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Şampiyonlar Ligi - Hafta 4
Stade Bollaert-Delelis

Lens-Como Şampiyonlar Ligi maçının biletleri nasıl alınır?

RC Lens ile Como 1907 arasında Stade Bollaert-Delelis'de oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi maçının biletlerini satın almak için başlıca seçenekler şunlar:

  • Kulübün resmî bilet satış kanalları: RC Lens'in resmî internet sitesinden iç saha maçları için ayrılan standart biletleri, üyelere özel satışları ve genel satış duyurularını takip edebilirsiniz.
  • İkincil bilet satış platformları: Kulübün resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri Ticombo gibi ikincil bilet satış platformlarında bulunabilir.

Lens-Como Şampiyonlar Ligi maçının biletleri ne kadar?

RC Lens ile Como 1907 arasındaki Şampiyonlar Ligi maçının bilet fiyatları, kulübün resmî kanallarından mı yoksa ikincil satış platformlarından mı satın aldığınıza göre değişiyor:

1. Kulübün resmî satış kanalları

  • Genel giriş / Standart kategoriler: Tek maçlık resmî biletler, standart oturma bölümlerinde genellikle 40,00 € civarından başlıyor.
  • Kuzey tribünü (Kop / Çekirdek taraftar grubu): Standart fiyatlar 30,00 € ile 55,00 € arasında değişiyor.
  • Güney tribünü (Aileler ve yüksekten görüş): Resmî fiyatlar 40,00 € ile 70,00 € arasında değişiyor.
  • Doğu tribünü (Kurumsal koltuklar): Kulübün resmî paketleri 90,00 € ile 180,00 € arasında değişiyor.
  • Batı tribünü (VIP ve özel localar): Resmî premium ve VIP biletler 150,00 € ile 250,00 € arasında değişiyor.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulübün resmî satış kanallarındaki biletler tükenirse Ticombo gibi ikincil bilet satış platformları, biletleri piyasa talebine göre fiyatlandırarak satışa sunuyor:

  • Kale arkası / Üst kat yeniden satış biletleri: En uygun fiyatlı biletler genellikle 100,00 € ile 115,00 € civarından başlıyor.
  • Kategori 2 / Genel yeniden satış bölümleri: Genel bölümlerdeki standart yeniden satış biletleri yaklaşık 120,00 € ile 150,00 € arasında değişiyor.
  • Kategori 1 / Uzun kenar yeniden satış biletleri: Taç çizgisi boyunca iyi görüş açısı sunan koltuklar genellikle 175,00 € ile 260,00 € arasında satılıyor.
  • VIP ve premium yeniden satış paketleri: Yoğun talep gören orta bölümlerdeki koltuklar ve ağırlama paketleri, müsaitliğe bağlı olarak 300,00 € ile 450,00 € ve üzerine çıkabiliyor.

Lens-Como Şampiyonlar Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

Lens ve Como'nun form durumu

Lens, tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçın birini kazandı, birinde berabere kaldı ve üçünü kaybetti. Son maçında Ligue 1'de Monaco'ya 2-1 yenildi. Böylece son beş maçındaki mağlubiyet sayısı üçe çıktı. Bu dönemin olumlu sonucu, Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prag karşısında aldığı 3-2'lik galibiyet oldu. Lens ayrıca Le Mans ile 2-2 berabere kaldı. Bu beş maçta yedi gol atıp yedi gol yedi.

Como, son beş maçının üçünü kazandı ve birini kaybetti; veri setinde bir sonuç daha bulunuyor. En dikkat çekici sonucu, Şampiyonlar Ligi'nde RB Leipzig karşısında aldığı 4-1'lik galibiyetti. Serie A'da Napoli'yi 2-1, Genoa'yı ise 4-1 mağlup etti. Son maçında Frosinone'ye Serie A'da 2-0 yenildi. Como, bu beş maçta 12 gol atarken altı gol yedi.

RCL

RCL - Form

ASM
K2-1
OL
K2-1
SCP
K0-2
TRO
K1-3
CLB
K3-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
6/9
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
3/5
COM

COM - Form

FRC
K2-0
ROM
B0-0
FEY
K3-2
FIO
K1-3
MUN
K4-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
9/7
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Lens-Como: İki takımın geçmiş karşılaşmaları

Lens ile Como arasındaki geçmiş maçlara ilişkin veri bulunmuyor. Bu karşılaşma, iki kulübün bu düzeydeki ilk buluşması olacak.

#PKBKFA+/-PuanForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
K
K
K
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
K
K
K
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
K
K
K
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
K
K
K
5
Real BetisReal BetisBET
330074+39
K
K
K
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
B
K
K
7
ArsenalArsenalARS
321062+47
B
K
K
8
BarcelonaBarcelonaBAR
3201116+56
K
K
K
9
ComoComoCOM
3201105+56
K
K
K
10
M.CityM.CityMCI
320195+46
K
K
K
11
Club BruggeClub BruggeCLB
320196+36
K
K
K
12
Sporting CPSporting CPSCP
320174+36
K
K
K
13
DortmundDortmundBVB
320154+16
K
K
K
14
Bayern MünihBayern MünihFCB
3120105+55
B
B
K
15
RomaRomaROM
311185+34
K
K
B
16
Atletico MadridAtletico MadridATM
311143+14
B
K
K
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
311143+14
K
K
B
18
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
31112204
K
K
B
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
K
K
K
20
InterInterINT
310256-13
K
K
K
20
M. UnitedM. UnitedMUN
310256-13
K
K
K
22
SSC NapoliSSC NapoliNAP
310257-23
K
K
K
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
K
K
K
24
LASKLASKLAS
310269-33
K
K
K
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
K
K
K
26
FeyenoordFeyenoordFEY
310248-43
K
K
K
27
LensLensRCL
310237-43
K
K
K
28
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
K
K
K
29
AEK AthensAEK AthensAEK
310238-53
K
K
K
29
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
K
K
K
31
FenerbahçeFenerbahçeFB
302139-62
B
K
B
32
Slavia PragSlavia PragSLP
301247-31
B
K
K
33
VikingVikingVIK
301259-41
K
B
K
34
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
K
K
K
35
LilleLilleLIL
3003410-60
K
K
K
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
K
K
K
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