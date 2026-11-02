Leeds United, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü Tottenham Hotspur'u Leeds'teki Elland Road'da ağırlayacak.

İki takımın Premier League'deki son karşılaşması Mayıs 2026'da Tottenham Hotspur Stadium'da oynandı ve çekişmeli bir mücadelenin ardından 1-1 sona erdi. Bu beraberlikten önce Tottenham, Ekim 2025'te Elland Road'da deplasmanda 2-1 kazanmıştı.

Leeds United-Tottenham Hotspur maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları dâhil, bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için anlatsın.

Leeds United-Tottenham Hotspur Premier League maçı ne zaman başlayacak?

Leeds United-Tottenham Hotspur maçı, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü Leeds'teki Elland Road'da başlayacak.

Premier Lig - Hafta 10 7 Kas 2026 - 07:30 Elland Road

Leeds United-Tottenham Hotspur Premier League maçı için bilet nasıl alınır?

Leeds United ile Tottenham Hotspur arasında oynanacak Premier League maçı için bilet satın alma seçenekleri şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Kulüplerin resmî bilet satış kanalları: Ev sahibi takım taraftarları için başlıca yöntem, biletleri doğrudan Leeds United'ın resmî bilet satış portalından almak. Deplasman taraftarı olarak bilet almaya uygunsanız Tottenham Hotspur'un bilet satış portalını kullanabilirsiniz. Öncelikli satış dönemlerinden yararlanmak için genellikle belirli kulüp üyeliği kategorilerinde bulunmak gerekir.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet satış platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet satış platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki bilet kontenjanları tükendiğinde taraftarların yaklaşan Premier League maçları için bilet alıp satmasına imkân tanır.

Leeds United-Tottenham Hotspur Premier League maçının biletleri ne kadar?

Elland Road'da oynanacak Leeds United-Tottenham Hotspur Premier League maçının bilet fiyatları, kulüplerin resmî satış kanalları ve ikincil bilet piyasasına göre şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Standart genel giriş: Standart yetişkin biletleri, tribüne ve tribündeki kata göre (örneğin sahanın uzun veya kısa kenarındaki alt ve üst bloklar) genellikle yaklaşık 37,50 ila 62,50 sterlin arasında değişiyor.

Standart yetişkin biletleri, tribüne ve tribündeki kata göre (örneğin sahanın uzun veya kısa kenarındaki alt ve üst bloklar) genellikle yaklaşık arasında değişiyor. Resmî ağırlama paketleri: Kulübün doğrudan sunduğu, salon erişimi ve maç öncesi yemek dâhil ayrıcalıklı oturma seçeneklerinin başlangıç fiyatları, yüksek profilli maçlarda daha yüksek oluyor.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin ilk satıştaki resmî biletleri tükenirse StubHub gibi ikincil bilet satış platformları fiyatları piyasa talebine göre belirliyor:

Yeniden satıştaki standart genel giriş biletleri: Bu maç için standart giriş biletleri şu anda yaklaşık 125 sterlinden başlıyor. Ortalama fiyatlar ise talebe ve koltuğun tam konumuna bağlı olarak 469 sterlin civarında seyrediyor.

Bu maç için standart giriş biletleri şu anda yaklaşık başlıyor. Ortalama fiyatlar ise talebe ve koltuğun tam konumuna bağlı olarak civarında seyrediyor. Yeniden satıştaki ayrıcalıklı ve VIP paketler: VIP ağırlama koltukları, sahanın uzun kenarındaki üst kat paketleri ve birden fazla hizmet içeren seçeneklerin bilet başına fiyatları 325 sterlinden başlayıp 600 sterlinin üzerine çıkıyor.

Leeds United-Tottenham Hotspur Premier League maçı: Bilmeniz gereken her şey

Leeds United ve Tottenham Hotspur'un form durumu

Leeds, tüm kulvarlardaki son beş maçında bir galibiyet, üç beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Son maçında Premier League'de Crystal Palace ile golsüz berabere kalan ekip, bir önceki karşılaşmasında Newcastle United'ı 4-1 yenerek dikkat çekmişti. Bu serinin en kötü sonucu Carabao Cup'ta Chelsea karşısında alınan 6-3'lük ağır mağlubiyetti. Ancak kupadan elendiği maçın öncesinde Brighton, sonrasında da Brentford ile ligde berabere kalması, Leeds'in Premier League'de yenilmesi zor bir takım olduğunu gösteriyor.

Tottenham'ın son dönem performansı ise pek parlak değil. De Zerbi'nin ekibi son beş maçında üç mağlubiyet, bir beraberlik ve bir galibiyet aldı. Tek galibiyetini Carabao Cup'ta Liverpool karşısında elde etti. Premier League'deki dört maçının hiçbirini kazanamayan Tottenham, Everton ve Nottingham Forest ile 0-0 berabere kaldıktan sonra Aston Villa'ya 2-3 yenildi. Son dört lig maçında yalnızca bir gol attı.

Leeds United-Tottenham Hotspur: Son karşılaşmalar

İki takım arasında Mayıs 2026'da Tottenham'ın sahasında oynanan son maç 1-1 sona erdi. Bundan önce Leeds, Ekim 2025'te Elland Road'da 2-1 kazanmıştı. Bu, Leeds'in bu eşleşmedeki son iç saha galibiyetiydi. Kayıtlardaki son beş Premier League karşılaşmasında genel tablo Tottenham'ın lehine: Bu maçların üçünü Tottenham, birini Leeds kazanırken bir karşılaşma berabere bitti.