Leeds United, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü Leeds’teki Elland Road’da Tottenham Hotspur’u ağırlayacak.

İki takımın Premier League’deki son karşılaşması Mayıs 2026’da Tottenham Hotspur Stadium’da oynandı ve çekişmeli geçen maç 1-1 sona erdi. Bu beraberlikten önce Tottenham, Ekim 2025’te Elland Road’da 2-1’lik deplasman galibiyeti elde etmişti.

Leeds United-Tottenham Hotspur maçının biletlerini nereden satın alabileceğiniz ve fiyatları dâhil, bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

Leeds United-Tottenham Hotspur Premier League maçı ne zaman başlayacak?

Leeds United-Tottenham Hotspur maçı, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü Leeds’teki Elland Road’da başlayacak.

Premier Lig - Hafta 10 7 Kas 2026 - 07:30 Elland Road

Leeds United-Tottenham Hotspur Premier League maçının biletleri nasıl alınır?

Leeds United ile Tottenham Hotspur arasında oynanacak Premier League maçının biletlerini satın almak için seçenekler şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Kulüplerin resmî bilet satışı: Bilet almanın başlıca yolu, ev sahibi taraftarlar için Leeds United’ın resmî bilet satış portalını kullanmak. Deplasman taraftarı olarak bilet almaya uygunsanız Tottenham Hotspur’un bilet satış portalını kullanabilirsiniz. Öncelikli satış dönemlerinden yararlanmak için genellikle belirli kulüp üyelik kademelerinde olmak gerekir.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet satış platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse standart giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil platformlarda bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Premier League maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Leeds United-Tottenham Hotspur Premier League maçının biletleri ne kadar?

Elland Road’da oynanacak Leeds United-Tottenham Hotspur Premier League maçının bilet fiyatları, kulüplerin resmî satış kanalları ve ikincil bilet piyasasına göre şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Standart giriş biletleri: Standart yetişkin biletleri, tribüne ve konuma (örneğin sahanın uzun ya da kısa kenarındaki alt ve üst tribün bloklarına) bağlı olarak genellikle yaklaşık 37,50 £ ile 62,50 £ arasında değişiyor.

Standart yetişkin biletleri, tribüne ve konuma (örneğin sahanın uzun ya da kısa kenarındaki alt ve üst tribün bloklarına) bağlı olarak genellikle yaklaşık arasında değişiyor. Kulübün resmî ağırlama paketleri: Kulübün doğrudan sunduğu, lounge erişimi ve maç öncesi yemek dâhil ayrıcalıklı oturma seçeneklerinin başlangıç fiyatları, öne çıkan maçlarda daha yüksek oluyor.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin ilk satışında resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil platformlardaki bilet fiyatları piyasa talebine göre belirleniyor:

Yeniden satılan standart giriş biletleri: Bu maç için standart koltukların fiyatları şu anda yaklaşık 125 £ ’den başlıyor. Ortalama fiyatlar ise talebe ve koltuğun konumuna bağlı olarak 469 £ civarında seyrediyor.

Bu maç için standart koltukların fiyatları şu anda yaklaşık ’den başlıyor. Ortalama fiyatlar ise talebe ve koltuğun konumuna bağlı olarak civarında seyrediyor. Yeniden satılan ayrıcalıklı ve VIP paketler: VIP ağırlama koltukları, sahanın uzun kenarındaki üst tribün paketleri ve birden fazla hizmet içeren seçeneklerin bilet başına fiyatları 325 £’den başlayıp 600 £+ düzeyini aşıyor.

Leeds United-Tottenham Hotspur Premier League maçı: Bilmeniz gereken her şey

Leeds United-Tottenham Hotspur: Form durumu

Leeds, tüm kulvarlardaki son beş maçında bir galibiyet, üç beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Son maçında Premier League’de Crystal Palace ile golsüz berabere kaldı. Bundan önce ise Newcastle United’ı 4-1 yenerek dikkat çekici bir galibiyet elde etmişti. Bu serinin en kötü sonucu, Carabao Cup’ta Chelsea karşısında alınan ağır 6-3’lük yenilgiydi. Ancak kupadan elendiği maçın öncesinde Brighton, sonrasında da Brentford ile ligde berabere kalması, Leeds’in ligde yenilmesi zor bir takım olduğunu gösteriyor.

Tottenham’ın son dönem performansı ise iç açıcı değil. De Zerbi’nin takımı son beş maçında üç mağlubiyet, bir beraberlik ve bir galibiyet aldı. Tek galibiyetini Carabao Cup’ta Liverpool’a karşı elde etti. Premier League’de ise son dört maçının hiçbirini kazanamadı; Everton ve Nottingham Forest ile 0-0 berabere kaldıktan sonra Aston Villa’ya 3-2 yenildi. Son dört lig maçında yalnızca bir gol attı.

Leeds United-Tottenham Hotspur: Son karşılaşmalar

İki takımın son karşılaşması, Mayıs 2026’da Tottenham’ın ev sahipliğinde oynandı ve 1-1 sona erdi. Bundan önce Leeds, Ekim 2025’te Elland Road’da 2-1 kazanmıştı. Bu, Leeds’in Tottenham’a karşı kendi sahasındaki en son galibiyeti. Kayıtlara geçen son beş Premier League karşılaşmasında ise üç galibiyet alan Tottenham üstün durumda. Leeds bir kez kazandı, bir maç da berabere bitti.