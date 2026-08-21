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Leeds United - Newcastle United biletleri nasıl alınır: 2026/27 Premier League fiyatları, maç bilgileri, başlama saati ve daha fazlası

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Premier Lig
Leeds United
Newcastle United

Leeds United ile Newcastle United arasındaki Premier League maçı için, maç bilgileri de dahil olmak üzere biletler nasıl satın alınır

Leeds United ile Newcastle United ocak ayında ligde en son St James' Park'ta karşı karşıya geldiğinde, taraftarlar 7 gollü müthiş bir maça tanıklık etmişti. İki ekip 14 Eylül Pazartesi günü bu kez Elland Road'da yeniden buluştuğunda bir klasik daha ortaya çıkarabilecek mi? Biletinizi bugün alarak bu mücadeleyi ışıklar altında tribünden izleyebilirsiniz.

Ocak ayındaki o unutulmaz karşılaşmada Brenden Aaronson'un iki ve Dominic Calvert-Lewin'in bir golüyle tam üç kez öne geçmesine rağmen Leeds, Newcastle'ın uzatma dakikalarında iki kez ağları sarsıp 3 puanı almasının ardından büyük hayal kırıklığı yaşamıştı.

Daniel Farke yönetimindeki Leeds, bu sezona iyi bir başlangıç yaptı ve Premier League ile Carabao Cup'ta önemli galibiyetler aldı. Şimdi bu ivmeyi sürdürmek isteyecekler ve sezon boyunca iç sahadaki başarıların ne kadar önemli olacağını biliyorlar.

GOAL, Leeds United - Newcastle United maçı için biletinizi nasıl alabileceğinize dair bilmeniz gereken her şeyi, biletleri nereden satın alabileceğiniz ve ne kadar oldukları da dahil olmak üzere, sizler için derledi.

Leeds United - Newcastle United Premier League maçı ne zaman?

Leeds United - Newcastle United maçı, 14 Eylül Pazartesi günü Elland Road'da (Leeds) oynanacak ve karşılaşmanın başlama saati BST ile 20.00 olarak planlandı.

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Premier Lig - Hafta 4
Elland Road

Leeds United - Newcastle United Premier League biletleri nasıl alınır?

Premier League maçları için, tek maçlık biletlerden sezonluk biletlere ve ağırlama paketlerine kadar, her kulübün resmi bilet portalı veya yetkili seyahat ortakları üzerinden yönetilen çok sayıda bilet seçeneği mevcuttur.

Küresel çapta çok yüksek talep, karaborsa karşıtı mevzuat ve yüzde 100 dijital turnikeler nedeniyle Premier League kulüpleri biletleri şu süreç üzerinden dağıtmaktadır:

  • Sezonluk bilet sahipleri ve debenture sahipleri: Mevcut sezonluk bilet sahipleri koltuklarını korur ya da kullanmayacakları maçları kulübe geri bırakır.
  • Ücretli resmi kulüp üyeleri (oylama sistemi): Geleneksel ilk gelen alır esaslı online sıraların yerini, ücretli kulüp üyeleri için rastgele yapılan oylama çekilişleri aldı (örneğin Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Üyeler, kura çekilişine katılmak için maçtan haftalar önce belirlenen bir süre içinde kayıt yaptırır.
  • Resmi bilet değişim platformları (yeniden satış): Bir maçın biletleri tükenirse, oylamada bilet alamayan üyeler kulübün resmi Ticket Exchange platformu üzerinden iade edilen biletleri nominal fiyatla satın alabilir.
  • Genel satış: Premier League maçlarında üye olmayan genel kamuya açık satışlar neredeyse hiç yoktur.

Son dakika bileti arayan taraftarlar, biletleri StubHub gibi ikincil platformlardan da satın alabilir.

Leeds United - Newcastle United Premier League biletleri ne kadar?

2026/27 sezonunda bir Premier League biletinin maliyeti, ev sahibi kulübe, koltuğun konumuna ve maç kategorisine bağlı olarak büyük ölçüde değişiklik gösterir:

  • Yaş ve indirim kategorileri: Kulüplerin çoğu, Yetişkin, Genç (genellikle U18 veya U21), Öğrenci ve Yaşlı kategorilerinde kademeli fiyatlandırma sunar, ancak indirim oranları ve yaş aralıkları takımdan takıma farklılık gösterir.
  • Maç kategorizasyonu: Kulüpler maçları kademelere ayırır (örneğin Kategori A, B veya C). İlk altı sıradaki rakiplere ya da derbi rakiplerine karşı oynanan öne çıkan maçlar Kategori A'ya girer ve en yüksek nominal fiyatlara sahip olur.
  • Koltuk konumu: Orta uzun kenar ve alt katman koltuklar premium fiyatlandırmaya sahiptir, kalelerin arkasındaki üst katman koltuklar ise daha bütçe dostu seçenekler sunar.
  • Resmi üyelik gereklidir: Ev sahibi takımın biletlerini nominal fiyatla satın almak için Premier League kulüplerinin neredeyse tamamı, her seyircinin oylama çekilişlerine veya yeniden satış değişimlerine katılabilmesi adına aktif ücretli Resmi Kulüp Üyeliğine sahip olmasını şart koşar.

Deplasman bileti fiyatlandırması ve bulunabilirlik

Premier League, deplasman biletleri için zorunlu £30 tavan fiyat uygulamasını 2026/27 sezonu sonuna kadar resmi olarak uzattı ve bunun en az 2027/28'e kadar geçerli olacağını doğruladı.

Deplasman biletleri £30 ile sınırlandırılmış olsa da küresel spordaki en zor bulunan biletler arasında yer alır. Deplasman kontenjanları son derece sınırlıdır ve genellikle yalnızca en yüksek sadakat puanına sahip üst kademe sezonluk bilet sahiplerine satılır; neredeyse hiçbir zaman genel satışa ya da temel üyelik çekilişlerine çıkmaz.

Form durumu

LEE

LEE - Form

NFO
K0-1
NFO
K0-2
BRE
B1-1
BHA
B1-1
CHE
K6-3
Atılan Gol (Yenilen Gol)
8/8
2,5 golün üzerindeki maçlar
1/5
Her iki takım da gol attı
3/5
NEW

NEW - Form

LIV
B2-2
WBA
K3-2
TOT
K0-2
BOU
B2-2
MIL
K0-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
10/6
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Son karşılıklı maçların kaydı

Kafa Kafaya

Leeds UnitedÇizimNewcastle United
0
3
2
Premier Lig
Newcastle United badge
Newcastle United
NEW
4
Leeds United badge
Leeds United
LEE
3
MS
Premier Lig
Leeds United badge
Leeds United
LEE
0
Newcastle United badge
Newcastle United
NEW
0
MS
Premier Lig
Leeds United badge
Leeds United
LEE
2
Newcastle United badge
Newcastle United
NEW
2
MS
Premier Lig
Newcastle United badge
Newcastle United
NEW
0
Leeds United badge
Leeds United
LEE
0
MS
Premier Lig
Leeds United badge
Leeds United
LEE
0
Newcastle United badge
Newcastle United
NEW
1
MS
5Attığı Gol7
Maç 2.5 üstü golle bitti2/5
Her iki takım da gol attı2/5

Takım haberleri ve kadrolar

Leeds United vs Newcastle United kadroları

3-5-2
Leeds United crest
Leeds United
LEE
Diziliş
Newcastle United crest
Newcastle United
NEW
4-2-3-1
J. TraffordJ. TraffordT. MuharemovicT. MuharemovicJ. JustinJ. JustinN. ElvediN. ElvediA. StachA. StachJ. BogleJ. BogleG. GudmundssonG. GudmundssonE. AmpaduE. AmpaduA. TanakaA. TanakaD. Calvert-LewinD. Calvert-LewinN. OkaforN. OkaforL. HornicekL. HornicekA. DedicA. DedicL. HallL. HallS. BotmanS. BotmanM. ThiawM. ThiawL. MileyL. MileyM. Fernandez-PardoM. Fernandez-PardoN. GonzalezN. GonzalezH. BarnesH. BarnesJ. MurphyJ. MurphyY. WissaY. Wissa
Newcastle United crest
Newcastle United
NEW
3-5-2
Leeds United

İlk 11

Newcastle United

Yedekler

Teknik direktör

  • D. Farke
  • M. Jaissle
Leeds United

Sakatlıklar ve Cezalar

Newcastle United

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
M.CityM.CityMCI
5500135+815
K
K
K
K
K
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
K
K
K
K
K
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
5311165+1110
K
K
B
K
K
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
K
B
B
B
K
5
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
523073+49
B
K
B
B
K
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
K
B
K
B
B
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
K
B
B
B
K
8
Hull CityHull CityHUL
522164+28
K
B
B
K
K
9
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
52219908
K
K
B
K
B
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
K
B
K
K
K
11
Ipswich TownIpswich TownIPS
5203711-46
K
K
K
K
K
12
M. UnitedM. UnitedMUN
51228805
B
K
B
K
K
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
K
K
B
B
K
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
K
K
B
K
K
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
B
K
K
K
K
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
K
K
B
K
K
17
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
503268-23
K
B
B
B
K
18
Coventry CityCoventry CityCOV
5104110-93
K
K
K
K
K
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
B
B
K
K
K
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
502328-62
K
B
B
K
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Küme Düşme

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