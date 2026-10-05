Leeds United - Manchester United biletleri nasıl alınır: Premier League fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

Leeds United, 18 Ekim 2026 Pazar günü Leeds'teki Elland Road'da Manchester United ile karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında bugüne kadar oynanan 113 resmi maçta tarihsel üstünlük 50 galibiyetle Manchester United'da bulunuyor. Leeds'in 26 galibiyeti ve 37 beraberliği var. Tarafların Premier League'deki son resmi karşılaşmasında Leeds United, Nisan 2026'da Old Trafford'da unutulmaz bir 2-1'lik galibiyet elde etti.

GOAL, Leeds United ile Manchester United maçının biletlerini nasıl alabileceğinize dair bilmeniz gereken her şeyi, biletlerin nereden satın alınacağı ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil olmak üzere sizin için derledi.

Leeds United - Manchester United Premier League maçı ne zaman başlayacak?

Leeds United ile Manchester United arasındaki maç, 18 Ekim 2026 Pazar günü Leeds'teki Elland Road'da başlayacak.

Premier Lig - Hafta 7 18 Eki 2026 - 09:00 Elland Road

Leeds United - Manchester United Premier League biletleri nasıl alınır?

Leeds United - Manchester United gibi talebin çok yüksek olduğu bir Premier League maçı için bilet almak istiyorsanız, şu resmi yolları ve adımları izleyin:

Kulübün resmi bilet gişesi

Resmi kulüp üyeliği edinin Ev sahibi takım taraftarları: İç saha maçlarının biletleri yalnızca ev sahibi kulübün resmi bilet satış portalı üzerinden satılır (örneğin Elland Road'daki maçlar için Leeds United Official Ticketing veya Old Trafford'daki maçlar için Manchester United Ticketing). Başvuru yapabilmek için ilgili kulüpte aktif resmi üyeliğinizin bulunması gerekir.

Deplasman taraftarları: Deplasman biletleri, yalnızca misafir kulüp tarafından kendi kombine sahiplerine ve yüksek sadakat/öncelik puanına sahip üyelerine sıkı şekilde tahsis edilir. Bilet kuraları ve öncelikli satış dönemleri üzerinden başvuru yapın Bu derbiye olan aşırı talep nedeniyle standart biletler nadiren genel satışa çıkar.

Üyelerin genellikle resmi maç kurasına katılması veya ev sahibi kulübün internet sitesinde duyurulan özel kura/öncelikli satış tarihleri içinde satın alma yapması gerekir. Resmi bilet değişim platformunu kontrol edin İlk satış veya kura sürecini kaçırırsanız, maç gününe daha yakın bir tarihte ev sahibi kulübün resmi Ticket Exchange platformunu kontrol edin. Maça gidemeyecek kombine sahipleri, koltuklarını diğer resmi üyelere yasal olarak ve nominal bedel üzerinden yeniden satışa çıkarır.

Hospitality ve yetkili seyahat paketleri

Resmi üye değilseniz veya kura sürecini kaçırdıysanız, bilet almanın yasal ve en güvenilir yolu resmi maç günü hospitality paketi satın almaktır:

Resmi hospitality: Doğrudan ev sahibi kulübün internet sitesi üzerinden sunulur. Bu paketlerde yemek, lounge erişimi veya maç öncesi ayrıcalıklarla birlikte premium oturma alanları yer alır.

İkincil bilet platformları

StubHub gibi ikincil bilet platformlarında, resmi biletlerin tükenmesi halinde yeniden satıcılar tarafından listelenen koltuklar bulunabilir ancak fiyatlar nominal bedelden farklı olabilir.

Leeds United - Manchester United Premier League biletleri ne kadar?

Leeds United - Manchester United maçının bilet fiyatları, resmi kulüp kanalları üzerinden nominal bedelle bilet alıp almadığınıza veya ikincil/yeniden satış biletleri satın almanıza bağlı olarak önemli ölçüde değişir.

Resmi kulüp fiyatları (nominal bedel)

Doğrudan resmi kulüp kuraları, üyelikler veya resmi bilet değişim platformu üzerinden satın alındığında, standart Premier League maç günü bilet fiyatları genel olarak şu aralıklardadır:

Yetişkin biletleri: £30 ile £60 arası (Elland Road veya Old Trafford'daki kategoriye ve oturma alanına göre).

İndirimli ve genç biletler: £15 ile £35 arası.

Resmi deplasman tribünü: Tüm Premier League maçlarında yetişkin misafir taraftarlar için £30 tavan fiyat uygulanır.

İkincil piyasa ve yeniden satış fiyatları

Bu fikstür yüksek talep gören bir rekabet maçı olduğu için resmi biletler kulüp üyelerine neredeyse anında tükenir. StubHub gibi ikincil bilet platformlarında fiyatlar talebe göre yükselir:

Başlangıç/en düşük listeleme fiyatları: Genel olarak koltuk başına £110 - £375 seviyesinden başlar.

Ortalama listeleme fiyatları: Standart genel oturma alanlarında çoğunlukla £300 - £600 arasında seyreder.

Maç günü hospitality paketleri: Dahil olan yemek, lounge erişimi ve premium dolgulu koltuklara bağlı olarak £300 ile £850+ arasında değişir.

Leeds United - Manchester United Premier League: Bilmeniz gereken her şey

Leeds United - Manchester United form durumu

Leeds United, tüm kulvarlardaki son beş maçında iki galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Takımın son maçında Chelsea'ye Carabao Cup üçüncü turunda 6-3 yenildi. Bu sonucun öncesinde Premier League'de Brighton ve Brentford ile art arda 1-1 berabere kalmıştı. Leeds, bu serinin daha önceki bölümünde Nottingham Forest'a karşı biri Carabao Cup'ta 2-0 olmak üzere iki galibiyet elde etti. Beş maçlık süreçte altı gol attı ve 12 gol yedi.

Manchester United, son beş resmi ve hazırlık maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Buna ek olarak bir hazırlık maçı da berabere bitti. Bu süreçteki en iyi sonucu, 30 Ağustos'ta Ipswich Town karşısında aldığı 5-2'lik Premier League galibiyetiydi. 6 Eylül'deki son lig maçında Everton ile 2-2 berabere kaldı ve sezonun daha önceki bölümünde Hull City'ye 2-0 yenildi. United, beş maçta 10 gol attı ve 10 gol yedi.

Leeds United - Manchester United: Son karşılaşmaların karnesi

İki takım arasındaki son maç, 12 Ağustos 2026'da Old Trafford'da oynanan ve 1-1 biten bir hazırlık karşılaşmasıydı. Resmi maçlarda ise Manchester United, Nisan 2026'da Old Trafford'daki son Premier League karşılaşmasını 2-1 kazandı; bundan önce Ocak 2026'da Elland Road'daki lig maçı da 1-1 sona erdi. Kayıtlardaki son beş karşılaşmaya bakıldığında iki taraftan hiçbiri belirgin üstünlük kuramadı; sonuçlar galibiyetler, beraberlikler ve Leeds'in tek deplasman galibiyeti arasında dağıldı.