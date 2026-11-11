Leeds United, 5 Aralık 2026 Cumartesi günü Ipswich Town'u Leeds'teki Elland Road'da ağırlayacak.

İki takımın 2023-24 Championship sezonundaki son resmî karşılaşmalarında Leeds, Portman Road'daki heyecan dolu maçı 4-3, ardından Elland Road'daki maçı gol yemeden 4-0 kazanarak iki mücadeleden de galip ayrıldı. İngiliz futbolundaki köklü geçmişleri nedeniyle bu iki kulübün Elland Road'daki maçları tarih boyunca büyük önem taşıyan, coşkulu atmosferlere sahne olan karşılaşmalar oldu.

Leeds United-Ipswich Town maçı için biletleri nereden alabileceğiniz ve fiyatları hakkında bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

Leeds United-Ipswich Town Premier League maçı ne zaman başlayacak?

Leeds United-Ipswich Town maçı, 5 Aralık 2026 Cumartesi günü Leeds'teki Elland Road'da oynanacak.

Premier Lig - Hafta 14 5 Ara 2026 - 10:00 Elland Road

Leeds United-Ipswich Town Premier League maçı için bilet nasıl alınır?

Yaklaşan Leeds United-Ipswich Town Premier League maçı için bilet almak isteyenler şu seçenekleri değerlendirebilir:

1. Kulübün resmî kanalları

Kulübün resmî bilet satış kanalı: Biletleri satış fiyatından almanın başlıca ve en güvenilir yolu, doğrudan Leeds United'ın resmî bilet satış platformunu kullanmak. Ancak bilet bulabilmeniz, My Leeds Membership gibi bir üyeliğinizin olup olmamasına büyük ölçüde bağlı.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet platformları: Kulübün resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Premier League maçları için bilet alıp satmasına imkân tanır.

Leeds United-Ipswich Town Premier League maçı biletleri ne kadar?

Yaklaşan Leeds United-Ipswich Town Premier League maçının bilet fiyatları şöyle:

1. Kulübün resmî kanalları

Yetişkin genel giriş bileti: Genellikle 35 £ ile 60 £ arasında değişir.

Genellikle arasında değişir. İndirimli biletler (gençler/yaşlılar): Genellikle indirimli olarak 20 £ ile 40 £ arasında satılır.

Genellikle indirimli olarak arasında satılır. Ağırlama paketleri: Maç günü için ayrıcalıklı ağırlama paketleri yaklaşık 150 £ ile 250 £ ve üzeri fiyatlardan başlar.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulübün resmî satış kanallarındaki biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformlarında biletler piyasa talebine göre fiyatlandırılır:

Genel giriş biletlerinin yeniden satışı: Fiyatlar genellikle yaklaşık 75 £ ile 110 £ arasında başlar.

Fiyatlar genellikle yaklaşık arasında başlar. Yoğun talep gören / ayrıcalıklı koltuklar: Fiyatlar 130 £ ile 200 £ üzeri arasında değişir.

Leeds United-Ipswich Town Premier League maçı: Bilmeniz gereken her şey

Leeds United ve Ipswich Town'un form durumu

Leeds United, son beş Premier League maçında galibiyet alamadı; üç beraberlik ve iki yenilgi yaşadı. Son maçında Bournemouth'a 2-0 yenilen Leeds, bu süreçte Sunderland ve Crystal Palace ile de 0-0 berabere kaldı. Manchester United ile 1-1 berabere kalan ve Arsenal'a 2-1 yenilen Leeds, beş maçta yalnızca iki gol atarken beş gol yedi.

Ipswich Town, tüm kulvarlardaki son beş maçında bir galibiyet ve iki beraberlik aldı, iki kez de yenildi. Son maçında Hull City ile 2-2 berabere kalan Ipswich, önceki karşılaşmalardan birinde Fulham'ı 2-1 mağlup etti. Manchester City'ye 3-2 ve Everton'a 1-0 yenilen Ipswich, bu beş maçta yedi gol atıp yedi gol yedi.

Leeds United-Ipswich Town: Son karşılaşmalar

İki kulübün son karşılaşması, 23 Aralık 2023'te Championship'te oynandı. Leeds United, Ipswich Town'u Elland Road'da ağırladığı maçı 4-0 kazandı. Bundan önce Ipswich, Ağustos 2023'te sahasında Leeds'e 3-4 yenildi. Tamamı Championship'te oynanan kayıtlı son beş karşılaşmada Leeds'in üç, Ipswich'in ise iki galibiyeti bulunuyor.