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Leeds United - Ipswich Town maçının biletleri nasıl alınır? Premier League bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika bilet satışları ve daha fazlası

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Tickets
Leeds United
Ipswich Town
Premier Lig

Leeds United, Premier League'de Ipswich Town ile karşılaşacak. İşte maç biletlerini nasıl alabileceğiniz.

Leeds United, 5 Aralık 2026 Cumartesi günü Ipswich Town'u Leeds'teki Elland Road'da ağırlayacak.

İki takımın 2023-24 Championship sezonundaki son resmî karşılaşmalarında Leeds, Portman Road'daki heyecan dolu maçı 4-3, ardından Elland Road'daki maçı gol yemeden 4-0 kazanarak iki mücadeleden de galip ayrıldı. İngiliz futbolundaki köklü geçmişleri nedeniyle bu iki kulübün Elland Road'daki maçları tarih boyunca büyük önem taşıyan, coşkulu atmosferlere sahne olan karşılaşmalar oldu.

Leeds United-Ipswich Town maçı için biletleri nereden alabileceğiniz ve fiyatları hakkında bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

Leeds United-Ipswich Town Premier League maçı ne zaman başlayacak?

Leeds United-Ipswich Town maçı, 5 Aralık 2026 Cumartesi günü Leeds'teki Elland Road'da oynanacak.

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Premier Lig - Hafta 14
Elland Road

Leeds United-Ipswich Town Premier League maçı için bilet nasıl alınır?

Yaklaşan Leeds United-Ipswich Town Premier League maçı için bilet almak isteyenler şu seçenekleri değerlendirebilir:

1. Kulübün resmî kanalları

  • Kulübün resmî bilet satış kanalı: Biletleri satış fiyatından almanın başlıca ve en güvenilir yolu, doğrudan Leeds United'ın resmî bilet satış platformunu kullanmak. Ancak bilet bulabilmeniz, My Leeds Membership gibi bir üyeliğinizin olup olmamasına büyük ölçüde bağlı.

2. İkincil bilet satış platformları

  • İkincil bilet platformları: Kulübün resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Premier League maçları için bilet alıp satmasına imkân tanır.

Leeds United-Ipswich Town Premier League maçı biletleri ne kadar?

Yaklaşan Leeds United-Ipswich Town Premier League maçının bilet fiyatları şöyle:

1. Kulübün resmî kanalları

  • Yetişkin genel giriş bileti: Genellikle 35 £ ile 60 £ arasında değişir.
  • İndirimli biletler (gençler/yaşlılar): Genellikle indirimli olarak 20 £ ile 40 £ arasında satılır.
  • Ağırlama paketleri: Maç günü için ayrıcalıklı ağırlama paketleri yaklaşık 150 £ ile 250 £ ve üzeri fiyatlardan başlar.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulübün resmî satış kanallarındaki biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformlarında biletler piyasa talebine göre fiyatlandırılır:

  • Genel giriş biletlerinin yeniden satışı: Fiyatlar genellikle yaklaşık 75 £ ile 110 £ arasında başlar.
  • Yoğun talep gören / ayrıcalıklı koltuklar: Fiyatlar 130 £ ile 200 £ üzeri arasında değişir.

Leeds United-Ipswich Town Premier League maçı: Bilmeniz gereken her şey

Leeds United ve Ipswich Town'un form durumu

Leeds United, son beş Premier League maçında galibiyet alamadı; üç beraberlik ve iki yenilgi yaşadı. Son maçında Bournemouth'a 2-0 yenilen Leeds, bu süreçte Sunderland ve Crystal Palace ile de 0-0 berabere kaldı. Manchester United ile 1-1 berabere kalan ve Arsenal'a 2-1 yenilen Leeds, beş maçta yalnızca iki gol atarken beş gol yedi.

Ipswich Town, tüm kulvarlardaki son beş maçında bir galibiyet ve iki beraberlik aldı, iki kez de yenildi. Son maçında Hull City ile 2-2 berabere kalan Ipswich, önceki karşılaşmalardan birinde Fulham'ı 2-1 mağlup etti. Manchester City'ye 3-2 ve Everton'a 1-0 yenilen Ipswich, bu beş maçta yedi gol atıp yedi gol yedi.

LEE

LEE - Form

ARS
K2-1
MUN
B1-1
SUN
B0-0
BOU
K2-0
TOT
K1-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
3/5
2,5 golün üzerindeki maçlar
1/5
Her iki takım da gol attı
2/5
IPS

IPS - Form

FUL
K2-1
MCI
K3-2
NFO
B1-1
HUL
B2-2
BOU
K1-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
8/9
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
5/5

Leeds United-Ipswich Town: Son karşılaşmalar

İki kulübün son karşılaşması, 23 Aralık 2023'te Championship'te oynandı. Leeds United, Ipswich Town'u Elland Road'da ağırladığı maçı 4-0 kazandı. Bundan önce Ipswich, Ağustos 2023'te sahasında Leeds'e 3-4 yenildi. Tamamı Championship'te oynanan kayıtlı son beş karşılaşmada Leeds'in üç, Ipswich'in ise iki galibiyeti bulunuyor.

Kafa Kafaya

Leeds UnitedÇizimIpswich Town
3
0
2
Championship
Leeds United badge
Leeds United
LEE
4
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
0
MS
Championship
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
3
Leeds United badge
Leeds United
LEE
4
MS
Championship
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
3
Leeds United badge
Leeds United
LEE
2
MS
Championship
Leeds United badge
Leeds United
LEE
2
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
0
MS
Championship
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
1
Leeds United badge
Leeds United
LEE
0
MS
12Attığı Gol7
Maç 2.5 üstü golle bitti3/5
Her iki takım da gol attı2/5

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