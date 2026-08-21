Leeds United - Crystal Palace biletleri nasıl alınır: 2026/27 Premier League fiyatları, maç bilgileri, başlama saati ve daha fazlası

Leeds United, Premier League’in milli ara nedeniyle geçici olarak durdurulmasından önce mümkün olduğunca çok puan toplamak isteyecektir ve eylül ortasında Elland Road’da üst üste oynayacağı iki maç da onlara bunun için mükemmel bir fırsat sunuyor.

14 Eylül’de sahasında oynayacağı lig maçında Newcastle’a karşı mücadele edecek Daniel Farke’nin ekibi, yalnızca beş gün sonra, 19 Eylül Cumartesi günü Crystal Palace’ı konuk ettiğinde bir kez daha kırmızı halıyı serecek. Biletlerinizi bugün alarak bu karşılaşmalardan birinde ya da ikisinde birden Elland Road’daki yerinizi alabilirsiniz.

Leeds, geçen yıl Palace’ı 4-1’le geçerek ateşli taraftarlarına erken bir Noel hediyesi vermişti. Noel Baba bacadan aşağı inmeden sadece beş gece önce, 20 Aralık’ta oynanan o maçta Dominic Calvert-Lewin (iki kez), Ethan Ampadu ve Anton Stach ağları havalandırmıştı.

Leeds United, Palace’ı yine farklı mı geçecek? GOAL, Leeds United - Crystal Palace maçı için bilet almayla ilgili bilmeniz gereken her şeyi, biletlerin nereden alınacağını ve fiyatlarını, sizin için derledi.

Leeds United - Crystal Palace Premier League maçı ne zaman?

Leeds United - Crystal Palace maçı, 19 Eylül Cumartesi günü Elland Road’da (Leeds) oynanacak ve karşılaşmanın başlama saati BST ile 15.00 olarak planlandı.

Premier Lig - Hafta 5 20 Eyl 2026 - 09:00 Elland Road

Leeds United - Crystal Palace Premier League biletleri nasıl alınır?

Premier League maçları için tek maç biletlerinden sezonluk kombinelere ve ağırlama paketlerine kadar birden fazla bilet seçeneği mevcuttur. Bunlar, her kulübün resmi bilet portalı veya yetkili seyahat ortakları üzerinden yönetilir.

Küresel ölçekte çok yüksek talep, karaborsa karşıtı yasalar ve yüzde 100 dijital turnikeler nedeniyle Premier League kulüpleri biletleri şu süreç üzerinden dağıtır:

Sezonluk kombine sahipleri ve debenture sahipleri: Mevcut kombine sahipleri koltuklarını korur ya da kullanmayacakları maç biletlerini kulübe geri bırakır.

Ücretli resmi kulüp üyeleri (oylama sistemi): Geleneksel ilk gelen alır esaslı çevrim içi kuyrukların yerini, ücretli kulüp üyeleri için rastgele yapılan oylama çekilişleri aldı (örneğin Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Üyeler, kura çekilişine katılmak için maçtan haftalar önce belirlenen zaman aralığında kayıt yaptırır.

Resmi bilet değişim platformları (yeniden satış): Eğer bir maçın biletleri tükenirse, oylamada bilet alamayan üyeler kulübün resmi Ticket Exchange platformu üzerinden iade edilen biletleri nominal fiyatla satın alabilir.

Genel satış: Premier League maçlarında üye olmayan genel kamuya açık satış neredeyse hiç yoktur.

Son dakika bileti arayan taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Leeds United - Crystal Palace Premier League biletleri ne kadar?

2026/27 sezonunda bir Premier League biletinin maliyeti, ev sahibi kulübe, koltuk konumuna ve maç kategorisine bağlı olarak büyük ölçüde değişir:

Yaş ve indirim kademeleri: Kulüplerin çoğu, Yetişkin, Genç (genellikle 18 yaş altı veya 21 yaş altı), Öğrenci ve Yaşlı kategorilerinde kademeli fiyatlandırma sunar. Ancak indirim oranları ve yaş aralıkları takımdan takıma değişir.

Maç kategorilendirmesi: Kulüpler maçları kademelere ayırır (örneğin A, B veya C kategorisi). İlk altı sıradaki rakiplere ya da derbi rakiplerine karşı oynanan öne çıkan maçlar A kategorisine girer ve en yüksek nominal fiyatlara sahip olur.

Koltuk konumu: Orta bölgedeki yan tribün ve alt kademe koltuklar daha yüksek fiyatlandırılırken, kalelerin arkasındaki üst kademe koltuklar daha bütçe dostu seçenekler sunar.

Resmi üyelik gerekliliği: Ev sahibi takım biletlerini nominal fiyatla satın alabilmek için Premier League kulüplerinin neredeyse tamamı, her seyircinin oylama çekilişlerine veya yeniden satış değişimlerine katılabilmesi adına aktif ve ücretli bir Resmi Kulüp Üyeliğine sahip olmasını şart koşar.

Deplasman bileti fiyatlandırması ve bulunabilirliği

Premier League, deplasman biletlerinde zorunlu olan 30 £ fiyat tavanını 2026/27 sezonu sonuna kadar resmen uzattı ve bunun en az 2027/28’e kadar da geçerli olacağını doğruladı.

Deplasman biletleri 30 £ ile sınırlandırılmış olsa da, küresel sporda elde edilmesi en zor biletler arasında yer alırlar. Deplasman kontenjanları son derece sınırlıdır ve genellikle yalnızca en yüksek sadakat puanına sahip üst kademe kombine sahiplerine satılır; neredeyse hiçbir zaman genel satışa ya da temel üyelik çekilişlerine çıkmaz.

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