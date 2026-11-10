Leeds United, Coventry City'yi 28 Kasım 2026 Cumartesi günü Leeds'teki Elland Road'da ağırlayacak.

İki takımın yakın dönemdeki en dikkat çekici karşılaşmalarından biri Şubat 2025'te oynandı. Leeds, Coventry City deplasmanında 2-0'lık galibiyet elde etti. Championship'te kayda geçen son beş karşılaşmalarında Leeds, Coventry'nin iki galibiyetine karşı üç galibiyet alarak üstünlük sağladı.

Leeds United-Coventry City maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları hakkında bilmeniz gereken her şeyi GOAL size anlatsın.

Leeds United-Coventry City Premier League maçı ne zaman başlayacak?

Leeds United-Coventry City maçı, 28 Kasım 2026 Cumartesi günü Leeds'teki Elland Road'da oynanacak.

Premier Lig - Hafta 12 28 Kas 2026 - 10:00 Elland Road

Leeds United-Coventry City Premier League maçı için bilet nasıl alınır?

Yaklaşan Leeds United-Coventry City Premier League maçı için bilet almak istiyorsanız şu seçenekleri değerlendirebilirsiniz:

1. Kulüplerin resmî kanalları

Kulüplerin resmî bilet satış kanalları: Bilet durumuna ve kulüp üyeliği koşullarına bağlı olarak, doğrulanmış ve nominal fiyatlı biletleri doğrudan Leeds United veya Coventry City'nin resmî internet sitelerinden satın alabilirsiniz.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Premier League maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Leeds United-Coventry City Premier League maçının biletleri ne kadar?

Yaklaşan Leeds United-Coventry City Premier League maçı için bilet fiyatı seçenekleri şöyle:

1. Kulüplerin resmî kanalları

Nominal fiyat / standart fiyat: Standart yetişkin biletlerinin fiyatı genellikle 37,50 sterlin ile 62,50 sterlin arasında değişiyor.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin ilk satışındaki resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformlarında fiyatlar piyasa talebine göre belirleniyor:

Alt fiyat grubundaki ilanlar: Fiyatlar genellikle 140 sterlin ile 178 sterlin civarından başlıyor.

Fiyatlar genellikle ile civarından başlıyor. Yüksek fiyatlı ikinci el biletler ve ağırlama paketleri: Fiyatlar genellikle 493 sterlin ile 628 sterlin civarından veya daha yüksek tutarlardan başlıyor.

Leeds United-Coventry City Premier League maçı: Bilmeniz gereken her şey

Leeds United ve Coventry City'nin form durumu

Leeds United, son beş Premier League maçında bir galibiyet, üç beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Son maçında Sunderland deplasmanında 0-0 berabere kalan Leeds, Manchester United deplasmanından da 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Bu dönemin öne çıkan sonucu Newcastle United karşısındaki 4-1'lik galibiyetti. Arsenal'e karşı alınan 2-1'lik mağlubiyet ise takımın sezonuna damga vuran istikrarsızlığı gösteriyor. Leeds, bu beş maçta altı gol atıp üç gol yedi.

Coventry City, son beş resmî maçında bir galibiyet ve dört mağlubiyet aldı; hiç berabere kalmadı. Son maçında evinde Fulham'a 0-1 kaybeden Coventry, bir önceki hafta da Tottenham Hotspur'a 3-1 yenildi. Newcastle karşısındaki 4-1'lik galibiyet bu dönemin en iyi sonucuydu. Ancak Carabao Cup'ta Aston Villa'ya ve deplasmanda Nottingham Forest'a karşı alınan yenilgiler, içinde bulunduğu durumun zorluğunu gösteriyor. Coventry, bu beş maçta altı gol atıp dokuz gol yedi.

Leeds United-Coventry City: Son karşılaşmalar

İki kulüp son olarak Şubat 2025'te Championship'te karşılaştı ve Leeds United, Coventry City deplasmanında 2-0 kazandı. Tamamı Championship'te oynanan, kayda geçmiş son beş karşılaşmada Leeds'in Coventry'nin iki galibiyetine karşı üç galibiyetle belirgin bir üstünlüğü bulunuyor. Leeds bu beş maçta sekiz, Coventry ise altı gol attı.