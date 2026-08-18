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team-logoBrentford
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Leeds United - Brentford maçının biletleri nasıl alınır: 2026/27 Premier League fiyatları, fikstür bilgileri, başlama saati ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
Premier Lig
Leeds United
Brentford

Leeds'in Brentford'a karşı oynayacağı Premier League'deki iç saha açılış maçının biletlerini almak için bilmeniz gereken her şey

Leeds United, Elland Road'da sahaya çıktığında atmosfer her zaman elektrik yüklü olur ve 30 Ağustos Pazar günü Brentford'a karşı oynanacak Premier League iç saha açılış maçında bunun da ötesine geçecek. Bu büyük etkinliğin bir parçası olma şansını kaçırmayın, maç biletlerinizi bugün ayırtın.

Leeds, geçen sezonu güçlü bir bitirişle tamamlayarak küme düşme endişelerini geride bıraktı. Mart ile mayıs arasında iki aylık süreçte yenilgi yüzü görmediler ve bu süreçte Elland Road'da üst üste üç galibiyet de aldılar. Artık kadrosunda büyük umut bağlanan Harry Wilson'ı da barındıran Daniel Farke'nin ekibi, iç sahadaki bu ivmeyi sürdürmeyi hedefleyecek.

GOAL, Leeds United-Brentford maçı için bilet almayla ilgili bilmeniz gereken her şeyi, biletlerin nereden alınabileceği ve ne kadar tuttuğu da dahil olmak üzere sizlere sunuyor.

Leeds United-Brentford Premier League maçı ne zaman?

Leeds United-Brentford maçının başlama saati, 30 Ağustos Pazar günü Leeds'teki Elland Road'da BST ile 14.00 olarak planlandı.

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Premier Lig - Hafta 2
Elland Road

Leeds United-Brentford Premier League biletleri nasıl alınır?

Premier League maçları için, tek maçlık biletlerden sezonluk biletlere ve hospitality paketlerine kadar birden fazla bilet seçeneği mevcuttur. Bunlar, her kulübün resmi bilet portalı veya yetkili seyahat ortakları üzerinden yönetilir.

Yoğun küresel talep, karaborsa karşıtı mevzuat ve yüzde 100 dijital turnikeler nedeniyle Premier League kulüpleri biletleri şu süreç üzerinden dağıtır:

  • Sezonluk bilet sahipleri ve debenture sahipleri: Mevcut sezonluk bilet sahipleri koltuklarını korur ya da kullanmayacakları maçları yeniden kulübe bırakır.
  • Ücretli resmi kulüp üyeleri (kura sistemi): Geleneksel ilk gelen alır mantığındaki çevrim içi kuyrukların yerini, ücretli kulüp üyeleri için rastgele kura çekilişleri aldı (örneğin Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Üyeler, kuraya katılmak için maçtan haftalar önce belirlenen bir zaman aralığında kayıt yaptırır.
  • Resmi bilet değişim platformları (yeniden satış): Bir maçın biletleri tükenirse, kurada bilet alamayan üyeler kulübün resmi Ticket Exchange platformu üzerinden iade edilen biletleri nominal fiyatla satın alabilir.
  • Genel satış: Premier League maçlarında üye olmayan genel kamuya açık satışlar neredeyse hiç yoktur.

Son dakika bileti bulmak isteyen taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Leeds United-Brentford Premier League biletleri ne kadar?

2026/27 sezonunda bir Premier League biletinin maliyeti, ev sahibi kulübe, koltuğun konumuna ve maç kategorisine bağlı olarak büyük ölçüde değişir:

  • Yaş ve indirim kategorileri: Kulüplerin çoğu yetişkin, genç (genellikle 18 yaş altı veya 21 yaş altı), öğrenci ve kıdemli kategorilerinde kademeli fiyatlandırma uygular, ancak indirim oranları ve yaş aralıkları takımdan takıma değişir.
  • Maç kategorizasyonu: Kulüpler maçları kademelere ayırır (örneğin Kategori A, B veya C). İlk altı sıradaki rakiplere ya da derbi rakiplerine karşı öne çıkan karşılaşmalar Kategori A'ya girer ve en yüksek nominal fiyatlara sahiptir.
  • Koltuk konumu: Orta bölüm uzun kenar ve alt kat koltuklar premium fiyatlandırılırken, kalelerin arkasındaki üst kat koltuklar daha uygun bütçeli seçenekler sunar.
  • Resmi üyelik gereklidir: Nominal fiyatla iç saha bileti satın alabilmek için, Premier League kulüplerinin neredeyse tamamı her seyircinin kura çekilişlerine veya yeniden satış platformlarına katılabilmesi adına aktif, ücretli bir Resmi Kulüp Üyeliğine sahip olmasını şart koşar.

Deplasman bileti fiyatlandırması ve bulunabilirlik

Premier League, deplasman biletleri için zorunlu olan 30 £ tavan fiyat uygulamasını 2026/27 sezonu sonuna kadar resmi olarak uzattı ve bunun en az 2027/28'e kadar geçerli olacağını doğruladı.

Deplasman biletleri 30 £ ile sınırlandırılmış olsa da, küresel sporda edinilmesi en zor biletler arasında yer alırlar. Deplasman kontenjanları son derece sınırlıdır ve genellikle yalnızca maksimum sadakat puanına sahip en üst düzey sezonluk bilet sahiplerine satılır; neredeyse hiçbir zaman genel satışa ya da temel üyelik kuralarına çıkmazlar

Form durumu

LEE

LEE - Form

RBL
K2-0
MUN
K1-1
FCA
K4-0
NFO
K0-1
NFO
K0-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
10/1
2,5 golün üzerindeki maçlar
1/5
Her iki takım da gol attı
1/5
BRE

BRE - Form

LIV
B1-1
REN
K2-4
SGE
K7-0
TOT
K3-0
BIR
K1-6
Atılan Gol (Yenilen Gol)
21/4
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Son karşılaşmalardaki rekabet kaydı

Kafa Kafaya

Leeds UnitedÇizimBrentford
1
3
1
Premier Lig
Leeds United badge
Leeds United
LEE
0
Brentford badge
Brentford
BRE
0
MS
Premier Lig
Brentford badge
Brentford
BRE
1
Leeds United badge
Leeds United
LEE
1
MS
Premier Lig
Leeds United badge
Leeds United
LEE
0
Brentford badge
Brentford
BRE
0
MS
Premier Lig
Brentford badge
Brentford
BRE
5
Leeds United badge
Leeds United
LEE
2
MS
Premier Lig
Brentford badge
Brentford
BRE
1
Leeds United badge
Leeds United
LEE
2
MS
5Attığı Gol7
Maç 2.5 üstü golle bitti2/5
Her iki takım da gol attı3/5

Takım haberleri ve kadrolar

Leeds United vs Brentford kadroları

3-4-2-1
Leeds United crest
Leeds United
LEE
Diziliş
Brentford crest
Brentford
BRE
4-2-3-1
J. TraffordJ. TraffordJ. BijolJ. BijolJ. RodonJ. RodonT. MuharemovicT. MuharemovicJ. BogleJ. BogleA. StachA. StachJ. JustinJ. JustinB. AaronsonB. AaronsonN. OkaforN. OkaforE. AmpaduE. AmpaduD. Calvert-LewinD. Calvert-LewinC. KelleherC. KelleherK. AjerK. AjerN. CollinsN. CollinsK. Lewis-PotterK. Lewis-PotterM. KayodeM. KayodeK. SchadeK. SchadeM. DamsgaardM. DamsgaardV. JaneltV. JaneltM. SangareM. SangareJ. AnthonyJ. AnthonyI. ThiagoI. Thiago
Brentford crest
Brentford
BRE
3-4-2-1
Leeds United

İlk 11

Brentford

Yedekler

Teknik direktör

  • D. Farke
  • K. Andrews
Leeds United

Sakatlıklar ve Cezalar

Brentford

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
M.CityM.CityMCI
5500135+815
K
K
K
K
K
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
K
K
K
K
K
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
5311165+1110
K
K
B
K
K
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
K
B
B
B
K
5
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
523073+49
B
K
B
B
K
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
K
B
K
B
B
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
K
B
B
B
K
8
Hull CityHull CityHUL
522164+28
K
B
B
K
K
9
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
52219908
K
K
B
K
B
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
K
B
K
K
K
11
Ipswich TownIpswich TownIPS
5203711-46
K
K
K
K
K
12
M. UnitedM. UnitedMUN
51228805
B
K
B
K
K
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
K
K
B
B
K
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
K
K
B
K
K
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
B
K
K
K
K
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
K
K
B
K
K
17
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
503268-23
K
B
B
B
K
18
Coventry CityCoventry CityCOV
5104110-93
K
K
K
K
K
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
B
B
K
K
K
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
502328-62
K
B
B
K
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Küme Düşme

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