Lech Poznan, 10 Aralık 2026 Perşembe günü Poznan'daki Stadion Poznan'da Ferencvaros'u ağırlayacak.

İki kulüp daha önce karşı karşıya gelmediği için bu Avrupa mücadelesi öncesinde başvurabilecekleri bir resmi maç geçmişi bulunmuyor. Her iki takım da 2026–27 Avrupa Ligi'nin geniş kapsamlı tek puan tablosuna dayanan lig aşamasında ilerleme şansını artırmak için orta sıralarda hayati önem taşıyan puanlar kazanmayı hedefliyor.

Lech Poznan - Ferencvaros maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları hakkında bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

Lech Poznan - Ferencvaros Avrupa Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Lech Poznan - Ferencvaros maçı, 10 Aralık 2026 Perşembe günü Poznan'daki Stadion Poznan'da başlayacak.

Ligi Europa - Hafta 6 10 Ara 2026 - 15:00 Stadion Poznan

Lech Poznan - Ferencvaros Avrupa Ligi biletleri nasıl alınır?

Yaklaşan Lech Poznan - Ferencvaros Girit Avrupa Ligi karşılaşması için bilet seçenekleri ve satın alma yolları şöyle:

1. Resmî kulüp kanalları

Kulübün resmî bilet satış kanalı: Biletler doğrudan Lech Poznań'ın resmî bilet satış portalından veya kulüp internet sitesinden alınabilir. Bu, Enea Stadion'da yer ayırtmanın başlıca ve en güvenli yoludur.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet satış platformları: Kulübün resmî satış kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil platformlarda bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Avrupa Ligi maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Lech Poznan - Ferencvaros Avrupa Ligi biletleri ne kadar?

Lech Poznan - Ferencvaros Avrupa Ligi maçının bilet fiyatları şöyle:

1. Resmî kulüp kanalları

Standart maç biletleri: Genellikle yaklaşık 15 ila 70 avro arasında değişiyor.

Genellikle yaklaşık arasında değişiyor. Silver ağırlama paketleri: Kulübün standart fiyatı yaklaşık 115 avro .

Kulübün standart fiyatı yaklaşık . Gold ağırlama paketleri: Yeme içme hizmeti sunulan, orta saha çizgisi hizasındaki premium koltukların fiyatı yaklaşık 310 avro .

Yeme içme hizmeti sunulan, orta saha çizgisi hizasındaki premium koltukların fiyatı yaklaşık . Çocuk biletleri: Genellikle yaklaşık 10 ila 15 avrodan başlıyor.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulübün resmî satış kanallarındaki biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre şu fiyatlarla listeliyor:

Genel giriş / yeniden satış biletleri: Genellikle yaklaşık 45 ila 55 avrodan başlıyor.

Genellikle yaklaşık başlıyor. Ortalama piyasa fiyatı: Genellikle 65 ila 340 avro arasında.

Lech Poznan - Ferencvaros Avrupa Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

Lech Poznan ve Ferencvaros'un form durumu

Lech Poznan, tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçta iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında Ekstraklasa'da Zaglebie Lubin ile 2-2 berabere kaldı; bundan önceki Avrupa Ligi maçında ise Benfica'ya 3-1 yenildi. Bu dönemde Polonya liginde Wisla Krakow'u 3-1 mağlup etti ve Legia Warszawa deplasmanından 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Fencvaros, son beş maçının tamamını kazanırken 13 gol atıp bir gol yedi. Son olarak Macaristan'ın en üst liginde Vasas Budapest'i 2-0 mağlup etti. Bu sonuç, Avrupa Ligi'nde AC Milan deplasmanında aldığı 2-0'lık galibiyetten yalnızca birkaç gün sonra geldi. Bu serinin önceki maçlarında MTK Budapest'i 5-0, Avrupa'da ise Torreense'yi 4-1 yendi.

Lech Poznan - Ferencvaros: Son karşılaşmalar

Lech Poznan ile Ferencvaros arasında daha önce oynanmış maçlara ilişkin bir veri bulunmuyor. Bu karşılaşma öncesinde iki takımın yakın dönemdeki mücadelelerinden yararlanabilecekleri bir geçmiş yok.