Lecce, 12 Aralık 2026 Cumartesi günü Lecce'deki Stadio Via del Mare'de Sassuolo'yu ağırlayacak.

İki takımın Mayıs 2026'da Mapei Stadyumu'nda oynadığı son karşılaşma beş gole sahne oldu. Lecce, Nikola Štulić'in 90. dakikadaki uzatma süresinde attığı golle deplasmanda 3-2'lik dramatik bir galibiyet aldı. 2025/26 sezonunun daha önceki bölümünde, Ekim 2025'te Lecce'de karşılaşan iki takım golsüz berabere kalmıştı.

Lecce-Sassuolo maçına nereden ve ne kadara bilet alabileceğiniz dâhil, bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

Lecce-Sassuolo Serie A maçı ne zaman başlayacak?

Lecce-Sassuolo maçı, 12 Aralık 2026 Cumartesi günü Lecce'deki Stadio Via del Mare'de oynanacak.

Serie A - Hafta 15 12 Ara 2026 - 12:00 Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare

Lecce-Sassuolo Serie A maçına nasıl bilet alınır?

Lecce-Sassuolo Serie A maçına bilet almak için seçenekler şöyle:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Kulübün resmî bilet satışı: Biletleri doğrudan US Lecce'nin resmî internet sitesindeki bilet bölümünden alabilirsiniz. Biletler genellikle maç tarihinden yaklaşık bir ila iki hafta önce genel satışa çıkar. Lecce'deki yetkili Vivaticket fiziksel satış noktalarından da satın alınabilir.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet platformları: Kulübün resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Serie A maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Lecce-Sassuolo Serie A maçının biletleri ne kadar?

Lecce-Sassuolo Serie A maçının bilet fiyatları şöyle:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Curve Nord / Sud ve Distinti (Kale arkaları / Köşeler): 19 € (Tam bilet) / 9 € (14 yaş altı)

19 € (Tam bilet) / 9 € (14 yaş altı) Deplasman tribünü (Settore Ospiti): 19 € (Tam bilet) / 9 € (14 yaş altı)

19 € (Tam bilet) / 9 € (14 yaş altı) Tribuna Est (Doğu tribünü): 25 € (Tam bilet) / 13 € (14 yaş altı)

25 € (Tam bilet) / 13 € (14 yaş altı) Tribuna Centrale Inferiore (Alt merkez tribün): 35 € (Tam bilet) / 16 € (14 yaş altı)

35 € (Tam bilet) / 16 € (14 yaş altı) Tribuna Centrale Superiore (Üst merkez tribün): 55 € (Tam bilet) / 23 € (14 yaş altı)

2. İkincil bilet satış platformları

Kulübün ilk satışında resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformlarında biletler piyasa talebine göre listelenir:

Kale arkası ve köşe bölümleri (En uygun fiyatlı): 15 € ile 35 € arasında

15 € ile 35 € arasında Uzun kenar / Tribuna Est (Orta fiyat aralığı): 45 € ile 75 € arasında

45 € ile 75 € arasında Merkez tribünler / Tribuna Centrale (Üst fiyat aralığı): 80 € ile 105 € ve üzeri

Lecce-Sassuolo Serie A maçı: Bilmeniz gereken her şey

Lecce ve Sassuolo'nun form durumu

Lecce, son beş Serie A maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyet aldı. Genoa'ya 2-1 kaybettiği maçın ardından son karşılaşmasında Torino ile 1-1 berabere kaldı. Bu süreçteki tek olumlu sonuç, Udinese deplasmanında aldığı 3-0'lık galibiyetti. Di Francesco'nun takımı bu beş maçta 10 gol atıp 10 gol yedi. Bu tablo, takımın hücumda etkili olabildiğini ancak savunmada istikrar sağlayamadığını gösteriyor.

Sassuolo, Serie A'daki son beş maçının tamamını kaybetti. Son karşılaşmasında Roma'ya 3-0 yenilen ekip, bu süreçte Fiorentina'ya evinde 4-2, Lazio'ya ise 6-2 mağlup oldu. Sassuolo bu beş maçta dokuz gol atarken 20 gol yedi. Bu rakamlar, Aquilani'nin görevden alınmasına katkıda bulunan savunma sorunlarını ortaya koyuyor.

Lecce-Sassuolo: Son karşılaşmalar

İki kulüp son olarak Mayıs 2026'da karşılaştı ve Lecce, Serie A'da Sassuolo deplasmanında 3-2 kazandı. Tüm kulvarlardaki son beş karşılaşmada Lecce ve Sassuolo ikişer galibiyet aldı, bir maç ise berabere bitti. İki takım Ekim 2025'te golsüz berabere kalırken Sassuolo, Eylül 2024'teki Coppa Italia karşılaşmasını 2-0 kazandı.