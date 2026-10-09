24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
1. Lig
team-logoLe Mans
Stade Marie-Marvingt
team-logoToulouse
Book Le Mans vs Toulouse Tickets
GOAL-e
Yardımcı:

Le Mans - Toulouse biletleri nasıl alınır: Ligue 1 fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
Le Mans
Toulouse
1. Lig

Le Mans, Ligue 1'de Toulouse ile karşı karşıya geliyor. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz

Le Mans, 16 Ekim 2026 Cuma günü Stade Marie-Marvingt'ta Toulouse'u ağırlayacak.

İki kulüp, genel geçmişlerinde 22 resmi maçta karşı karşıya gelirken, Le Mans'ın 7 galibiyet, Toulouse'un 8 galibiyet aldığı ve 7 maçın berabere bittiği çekişmeli bir ikili rekora sahip. Bu karşılaşma, Ligue 1 tablosunda yukarı tırmanmak için değerli puanlar toplamayı hedefleyen iki kulüp için de önemli bir sınav niteliği taşıyor.

GOAL, Le Mans - Toulouse maçının biletlerini nasıl alabileceğiniz, nereden satın alabileceğiniz ve ne kadar tuttukları dahil bilmeniz gereken her şeyi sizler için derledi.

Le Mans - Toulouse Ligue 1 maçı ne zaman başlayacak?

crest
1. Lig - Hafta 7
Stade Marie-Marvingt

Le Mans - Toulouse Ligue 1 biletleri nasıl alınır?

Le Mans ile Toulouse arasındaki Ligue 1 maçı için bilet satın almak istiyorsanız, şu temel satın alma seçeneklerini takip edebilirsiniz:

1. Resmi kulüp bilet satış platformları

  • İç saha maçı (Stade Marie-Marvingt'ta): Bilet almanın en doğrudan yolu, Le Mans FC'nin resmi çevrimiçi bilet satış portalı üzerinden işlem yapmak. Dijital oturma planı üzerinden tercih ettiğiniz tribün ve koltuğu doğrudan seçebilirsiniz.
  • Deplasman tribünü (Toulouse taraftarları): Deplasman bölümünde oturmak istiyorsanız, biletler genellikle Toulouse FC'nin resmi bilet satış sitesi veya belirlenmiş misafir taraftar grupları üzerinden dağıtılır.

2. İkincil ve genel bilet pazar yerleri

  • Yeniden satış platformları:StubHub gibi ikincil bilet platformları, bireysel koltuk sahiplerinin yeniden satışa çıkardığı biletleri listeler. Bu platformlardaki fiyatlar taraftar talebine göre dalgalanır.

Le Mans - Toulouse Ligue 1 biletleri ne kadar?

Le Mans ile Toulouse arasındaki Ligue 1 maçı için bilet fiyatları, satın alma noktasına ve seçilen oturma bölümüne göre değişiklik gösterir:

1. Resmi kulüp bilet satışı (yüz değerinden)

  • Kategori 4 / Aktif tribünler / Kale arkası: 15 € ila 25 €
  • Kategori 2 / Köşeler ve üst yan tribünler: 20 € ila 35 €
  • Kategori 1 / Merkezi ve premium tribünler: 35 € ila 60 €+
  • İndirimli fiyatlar (öğrenciler / 14 yaş altı): 10,50 € ila 23,50 €

2. İkincil piyasa ve yeniden satış platformları

Birincil bilet satış dönemleri kapandığında, StubHub gibi ikincil bilet platformları taraftarlara maç günü girişi için ikinci bir fırsat sunar.

  • Giriş seviyesi koltuklar: 45 € ila 55 €
  • Kategori 1 ve en iyi koltuklar: 80 € ila 140 €+

Le Mans - Toulouse Ligue 1: Bilmeniz gereken her şey

Le Mans - Toulouse form durumu

Le Mans, son beş maçının hiçbirini kazanamadı ve bu süreçte üç beraberlik ile iki yenilgi aldı. Takımın son karşılaşması Ligue 1'de Lens'e karşı 2-2 berabere biterken, bunun öncesinde Nice ile 1-1 berabere kalmıştı. Ekip bu beş maçta sekiz gol atarken dokuz gol yedi ve bu süreçteki tek iç saha Ligue 1 yenilgisini Rennes karşısında 3-2'lik skorla aldı.

Toulouse da zorlandı; son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki yenilgi aldı. Son maçları Lorient karşısında 2-2 sona erdi, ancak resmi maçlarda son dört karşılaşmasının üçünü kaybettiler. Konuk ekip, beş maçlık süreçte beş gol atarken yedi gol yedi.

LEM

LEM - Form

REN
K3-2
NCE
B1-1
RCL
B2-2
FCL
K2-1
EAG
K2-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
8/9
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
5/5
TFC

TFC - Form

B29
B2-2
LIL
K0-1
FCL
B2-2
LEH
K3-2
PAU
K2-3
Atılan Gol (Yenilen Gol)
9/10
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5

Le Mans - Toulouse: Son kafa kafaya rekabet karnesi

Bu iki kulüp arasındaki en son karşılaşma, Ocak 2010'da oynandı ve Toulouse, Ligue 1'de Le Mans deplasmanında 3-1 kazandı. Kayıtlardaki son beş karşılaşmada Toulouse üç kez kazanırken, Le Mans galibiyet alamadı ve bir maç berabere bitti. Toulouse, tarihsel olarak bu eşleşmede baskın taraf oldu ve 2008-09 sezonundaki iki maçı da gol yemeden kazandı.

Kafa Kafaya

Le MansÇizimToulouse
0
1
4
1. Lig
Le Mans badge
Le Mans
LEM
1
Toulouse badge
Toulouse
TFC
3
MS
1. Lig
Toulouse badge
Toulouse
TFC
2
Le Mans badge
Le Mans
LEM
0
MS
1. Lig
Toulouse badge
Toulouse
TFC
2
Le Mans badge
Le Mans
LEM
0
MS
1. Lig
Le Mans badge
Le Mans
LEM
1
Toulouse badge
Toulouse
TFC
2
MS
1. Lig
Toulouse badge
Toulouse
TFC
1
Le Mans badge
Le Mans
LEM
1
MS
3Attığı Gol10
Maç 2.5 üstü golle bitti2/5
Her iki takım da gol attı3/5

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin