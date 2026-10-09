Le Mans, 16 Ekim 2026 Cuma günü Stade Marie-Marvingt'ta Toulouse'u ağırlayacak.

İki kulüp, genel geçmişlerinde 22 resmi maçta karşı karşıya gelirken, Le Mans'ın 7 galibiyet, Toulouse'un 8 galibiyet aldığı ve 7 maçın berabere bittiği çekişmeli bir ikili rekora sahip. Bu karşılaşma, Ligue 1 tablosunda yukarı tırmanmak için değerli puanlar toplamayı hedefleyen iki kulüp için de önemli bir sınav niteliği taşıyor.

GOAL, Le Mans - Toulouse maçının biletlerini nasıl alabileceğiniz, nereden satın alabileceğiniz ve ne kadar tuttukları dahil bilmeniz gereken her şeyi sizler için derledi.

Le Mans - Toulouse Ligue 1 maçı ne zaman başlayacak?

1. Lig - Hafta 7 16 Eki 2026 - 14:45 Stade Marie-Marvingt

Le Mans - Toulouse Ligue 1 biletleri nasıl alınır?

Le Mans ile Toulouse arasındaki Ligue 1 maçı için bilet satın almak istiyorsanız, şu temel satın alma seçeneklerini takip edebilirsiniz:

1. Resmi kulüp bilet satış platformları

İç saha maçı (Stade Marie-Marvingt'ta): Bilet almanın en doğrudan yolu, Le Mans FC'nin resmi çevrimiçi bilet satış portalı üzerinden işlem yapmak. Dijital oturma planı üzerinden tercih ettiğiniz tribün ve koltuğu doğrudan seçebilirsiniz.

Deplasman tribünü (Toulouse taraftarları): Deplasman bölümünde oturmak istiyorsanız, biletler genellikle Toulouse FC'nin resmi bilet satış sitesi veya belirlenmiş misafir taraftar grupları üzerinden dağıtılır.

2. İkincil ve genel bilet pazar yerleri

Yeniden satış platformları: StubHub gibi ikincil bilet platformları, bireysel koltuk sahiplerinin yeniden satışa çıkardığı biletleri listeler. Bu platformlardaki fiyatlar taraftar talebine göre dalgalanır.

Le Mans - Toulouse Ligue 1 biletleri ne kadar?

Le Mans ile Toulouse arasındaki Ligue 1 maçı için bilet fiyatları, satın alma noktasına ve seçilen oturma bölümüne göre değişiklik gösterir:

1. Resmi kulüp bilet satışı (yüz değerinden)

Kategori 4 / Aktif tribünler / Kale arkası: 15 € ila 25 €

Kategori 2 / Köşeler ve üst yan tribünler: 20 € ila 35 €

Kategori 1 / Merkezi ve premium tribünler: 35 € ila 60 €+

İndirimli fiyatlar (öğrenciler / 14 yaş altı): 10,50 € ila 23,50 €

2. İkincil piyasa ve yeniden satış platformları

Birincil bilet satış dönemleri kapandığında, StubHub gibi ikincil bilet platformları taraftarlara maç günü girişi için ikinci bir fırsat sunar.

Giriş seviyesi koltuklar: 45 € ila 55 €

Kategori 1 ve en iyi koltuklar: 80 € ila 140 €+

Le Mans - Toulouse Ligue 1: Bilmeniz gereken her şey

Le Mans - Toulouse form durumu

Le Mans, son beş maçının hiçbirini kazanamadı ve bu süreçte üç beraberlik ile iki yenilgi aldı. Takımın son karşılaşması Ligue 1'de Lens'e karşı 2-2 berabere biterken, bunun öncesinde Nice ile 1-1 berabere kalmıştı. Ekip bu beş maçta sekiz gol atarken dokuz gol yedi ve bu süreçteki tek iç saha Ligue 1 yenilgisini Rennes karşısında 3-2'lik skorla aldı.

Toulouse da zorlandı; son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki yenilgi aldı. Son maçları Lorient karşısında 2-2 sona erdi, ancak resmi maçlarda son dört karşılaşmasının üçünü kaybettiler. Konuk ekip, beş maçlık süreçte beş gol atarken yedi gol yedi.

Le Mans - Toulouse: Son kafa kafaya rekabet karnesi

Bu iki kulüp arasındaki en son karşılaşma, Ocak 2010'da oynandı ve Toulouse, Ligue 1'de Le Mans deplasmanında 3-1 kazandı. Kayıtlardaki son beş karşılaşmada Toulouse üç kez kazanırken, Le Mans galibiyet alamadı ve bir maç berabere bitti. Toulouse, tarihsel olarak bu eşleşmede baskın taraf oldu ve 2008-09 sezonundaki iki maçı da gol yemeden kazandı.