Le Mans, 16 Ekim 2026 Cuma günü Stade Marie-Marvingt'ta Toulouse'u ağırlayacak.
İki kulüp, genel geçmişlerinde 22 resmi maçta karşı karşıya gelirken, Le Mans'ın 7 galibiyet, Toulouse'un 8 galibiyet aldığı ve 7 maçın berabere bittiği çekişmeli bir ikili rekora sahip. Bu karşılaşma, Ligue 1 tablosunda yukarı tırmanmak için değerli puanlar toplamayı hedefleyen iki kulüp için de önemli bir sınav niteliği taşıyor.
GOAL, Le Mans - Toulouse maçının biletlerini nasıl alabileceğiniz, nereden satın alabileceğiniz ve ne kadar tuttukları dahil bilmeniz gereken her şeyi sizler için derledi.
Le Mans - Toulouse Ligue 1 maçı ne zaman başlayacak?
Le Mans - Toulouse Ligue 1 biletleri nasıl alınır?
Le Mans ile Toulouse arasındaki Ligue 1 maçı için bilet satın almak istiyorsanız, şu temel satın alma seçeneklerini takip edebilirsiniz:
1. Resmi kulüp bilet satış platformları
- İç saha maçı (Stade Marie-Marvingt'ta): Bilet almanın en doğrudan yolu, Le Mans FC'nin resmi çevrimiçi bilet satış portalı üzerinden işlem yapmak. Dijital oturma planı üzerinden tercih ettiğiniz tribün ve koltuğu doğrudan seçebilirsiniz.
- Deplasman tribünü (Toulouse taraftarları): Deplasman bölümünde oturmak istiyorsanız, biletler genellikle Toulouse FC'nin resmi bilet satış sitesi veya belirlenmiş misafir taraftar grupları üzerinden dağıtılır.
2. İkincil ve genel bilet pazar yerleri
- Yeniden satış platformları:StubHub gibi ikincil bilet platformları, bireysel koltuk sahiplerinin yeniden satışa çıkardığı biletleri listeler. Bu platformlardaki fiyatlar taraftar talebine göre dalgalanır.
Le Mans - Toulouse Ligue 1 biletleri ne kadar?
Le Mans ile Toulouse arasındaki Ligue 1 maçı için bilet fiyatları, satın alma noktasına ve seçilen oturma bölümüne göre değişiklik gösterir:
1. Resmi kulüp bilet satışı (yüz değerinden)
- Kategori 4 / Aktif tribünler / Kale arkası: 15 € ila 25 €
- Kategori 2 / Köşeler ve üst yan tribünler: 20 € ila 35 €
- Kategori 1 / Merkezi ve premium tribünler: 35 € ila 60 €+
- İndirimli fiyatlar (öğrenciler / 14 yaş altı): 10,50 € ila 23,50 €
2. İkincil piyasa ve yeniden satış platformları
Birincil bilet satış dönemleri kapandığında, StubHub gibi ikincil bilet platformları taraftarlara maç günü girişi için ikinci bir fırsat sunar.
- Giriş seviyesi koltuklar: 45 € ila 55 €
- Kategori 1 ve en iyi koltuklar: 80 € ila 140 €+
Le Mans - Toulouse Ligue 1: Bilmeniz gereken her şey
Le Mans - Toulouse form durumu
Le Mans, son beş maçının hiçbirini kazanamadı ve bu süreçte üç beraberlik ile iki yenilgi aldı. Takımın son karşılaşması Ligue 1'de Lens'e karşı 2-2 berabere biterken, bunun öncesinde Nice ile 1-1 berabere kalmıştı. Ekip bu beş maçta sekiz gol atarken dokuz gol yedi ve bu süreçteki tek iç saha Ligue 1 yenilgisini Rennes karşısında 3-2'lik skorla aldı.
Toulouse da zorlandı; son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki yenilgi aldı. Son maçları Lorient karşısında 2-2 sona erdi, ancak resmi maçlarda son dört karşılaşmasının üçünü kaybettiler. Konuk ekip, beş maçlık süreçte beş gol atarken yedi gol yedi.
Le Mans - Toulouse: Son kafa kafaya rekabet karnesi
Bu iki kulüp arasındaki en son karşılaşma, Ocak 2010'da oynandı ve Toulouse, Ligue 1'de Le Mans deplasmanında 3-1 kazandı. Kayıtlardaki son beş karşılaşmada Toulouse üç kez kazanırken, Le Mans galibiyet alamadı ve bir maç berabere bitti. Toulouse, tarihsel olarak bu eşleşmede baskın taraf oldu ve 2008-09 sezonundaki iki maçı da gol yemeden kazandı.