Le Mans, 8 Kasım 2026 Pazar günü Monaco'yu Le Mans'daki Stade Marie-Marvingt'de ağırlayacak.

İki takımın son resmî karşılaşması, Mayıs 2013'te Ligue 2 sezonunda oynandı. Monaco, Le Mans'ı 2-1 mağlup etti. Tüm kulvarlardaki karşılaşmalarında Monaco, aldığı galibiyetlerle geçmişe dönük istatistiklerde küçük bir üstünlüğe sahip olsa da Le Mans'ın sahasındaki maçlar konuk ekip için genellikle zorlu geçti.

Le Mans-Monaco maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları da dâhil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için derledi.

Le Mans-Monaco Ligue 1 maçı ne zaman başlayacak?

Le Mans-Monaco maçı, 8 Kasım 2026 Pazar günü Le Mans'daki Stade Marie-Marvingt'de başlayacak.

1. Lig - Hafta 10 8 Kas 2026 - 11:15 Stade Marie-Marvingt

Le Mans-Monaco Ligue 1 maçının biletleri nasıl alınır?

Le Mans ile AS Monaco arasında oynanacak Ligue 1 maçına bilet almak için, biletlerin bulunabilirliğine ve tercihinize bağlı olarak birkaç temel seçeneğiniz var:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Le Mans FC'nin resmî bilet satış kanalı: Maça MMArena'da Le Mans ev sahipliği yapacağı için, ev sahibi tribünlerinin genel satışa açık biletlerine ulaşmanın en doğrudan yolu kulübün resmî bilet satış portalı. Bu seçenek, biletlerin bulunabilirliğine ve üyelik şartlarına bağlı.

Maça MMArena'da Le Mans ev sahipliği yapacağı için, ev sahibi tribünlerinin genel satışa açık biletlerine ulaşmanın en doğrudan yolu kulübün resmî bilet satış portalı. Bu seçenek, biletlerin bulunabilirliğine ve üyelik şartlarına bağlı. AS Monaco'nun resmî bilet satış kanalı: Monaco'yu destekleyen bir deplasman taraftarı olarak seyahat edecekseniz, deplasman tribününe ayrılan biletler ve bilet kuponlarının değişimi için Monaco'nun resmî bilet satış portalını kontrol edebilirsiniz.

2. İkincil bilet pazarları

İkincil bilet platformları: Kulüplerin resmî satış kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel satışa açık biletler çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satışa sunulan biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Ligue 1 maçları için bilet alıp satmasına imkân tanır.

Le Mans-Monaco Ligue 1 maçının biletleri ne kadar?

Le Mans-Monaco Ligue 1 maçının bilet fiyatları, biletleri kulüplerin resmî satış kanallarından mı yoksa ikincil bilet pazarlarından mı aldığınıza göre değişiyor:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Standart satış fiyatlı biletler: Doğrudan Le Mans FC'nin resmî gişesinden veya portalından alınan standart ev sahibi tribünü biletleri, stadyumda seçtiğiniz oturma kategorisine büyük ölçüde bağlı olarak genellikle 15 ila 60 avro arasında değişiyor.

Doğrudan Le Mans FC'nin resmî gişesinden veya portalından alınan standart ev sahibi tribünü biletleri, stadyumda seçtiğiniz oturma kategorisine büyük ölçüde bağlı olarak genellikle arasında değişiyor. Maç günü stadyum gişesindeki satışlar: Doğrudan Stade Marie-Marvingt gişesinden alınan biletlerin fiyatı genellikle 15 ila 45 avro arasında değişiyor. Satış, maç günü bilet bulunup bulunmamasına bağlı.

2. İkincil bilet pazarları

Kulüplerin ilk satışlarında resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre fiyatlandırarak listeliyor:

En uygun fiyatlı yeniden satış biletleri: Standart koltuklar veya üst tribünler için bilet fiyatları genellikle 45 ila 55 avro civarından başlıyor.

Standart koltuklar veya üst tribünler için bilet fiyatları genellikle civarından başlıyor. En iyi oturma kategorileri: Saha kenarındaki seçkin koltukların, VIP ağırlama hizmetlerinin veya yoğun talep gören tribünlerin fiyatları, maça yönelik genel talebe bağlı olarak 80 avrodan 140 avronun üzerine çıkabiliyor.

Le Mans-Monaco Ligue 1 maçı: Bilmeniz gereken her şey

Le Mans ve Monaco'nun form durumu

Le Mans, son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet alarak bu karşılaşmaya geliyor. Son maçında Guingamp'a bir hazırlık karşılaşmasında 2-1 yenildi; Ligue 1'deki son maçında ise eylül ayında Lorient'ı 2-1 mağlup etti. Daha önce Lens ile 2-2, Nice ile 1-1 berabere kalması, rekabet edebilen ancak maçlardan düzenli olarak istediği sonuçları alamayan bir takım görüntüsü çiziyor. Le Mans, bu beş maçta sekiz gol atıp yedi gol yedi. Bu istatistikler hem hücum tehdidini hem de savunmadaki kırılganlığını yansıtıyor.

Monaco'nun son dönemdeki formu çok daha iyi. Son beş maçının üçünü kazandı; Ligue 1'de ise bir beraberlik alıp hiç yenilmedi. Son maçında Pisa'yı bir hazırlık karşılaşmasında 2-0 yendi. Ligde Strasbourg ile 1-1 berabere kalmadan önce Lens'i 2-1 mağlup etti. Bu seride öne çıkan sonuç, şampiyonluk için ciddi bir aday olduğunu gösteren Paris Saint-Germain deplasmanındaki 2-1'lik galibiyetti. Monaco, son beş maçında yedi gol atıp yalnızca üç gol yedi.

Le Mans-Monaco: Son karşılaşmaların bilançosu

İki kulüp son olarak Mayıs 2013'te karşılaştı. Monaco, Ligue 2'de oynanan maçta Le Mans'ı 2-1 yendi. Kayıtlardaki son beş karşılaşmada Monaco, Le Mans'ın bir galibiyetine karşılık üç galibiyetle üstün durumda; bir maç ise berabere bitti. Bu beş maçtaki gol sayıları birbirine yakın: Monaco dokuz, Le Mans yedi gol attı.