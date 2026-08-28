Le Mans, 19 Eylül 2026 Cumartesi günü Le Mans'taki Stade Marie-Marvingt'te Lorient ile karşı karşıya gelecek.

İki takım arasındaki son resmi maçlarda avantaj FC Lorient'te. Lorient, son beş karşılaşmanın üçünü kazandı. Le Mans ise konuk ekibe karşı gidişatı tersine çevirmek için iç saha avantajını en iyi şekilde kullanmayı hedefleyecek.

GOAL, Le Mans-Lorient maçı için biletlerin nereden alınabileceği ve ne kadar olduğu dahil bilmeniz gereken her şeyi sizler için derledi.

Le Mans - Lorient Ligue 1 maçı ne zaman başlayacak?

Le Mans - Lorient maçı, Le Mans'taki Stade Marie-Marvingt'te oynanacak.

1. Lig - Hafta 5 19 Eyl 2026 - 14:45 Stade Marie-Marvingt

Le Mans - Lorient Ligue 1 biletleri nasıl alınır?

19 Eylül 2026'da Stade Marie-Marvingt'te oynanacak Le Mans - Lorient maçı için bilet satın almak adına, kulübün resmi kanallarından ikincil bilet satış pazar yerlerine kadar uzanan birkaç seçeneğiniz bulunuyor:

Le Mans FC Resmi Bilet Satış Mağazası (lemans.org / ticketing.lemans.org): En güvenli ve en doğrudan yöntem, biletleri ev sahibi kulübün resmi çevrim içi bilet satış sitesi üzerinden doğrudan satın almaktır. Kalelerin arkasındaki standart koltukların fiyatı genel olarak yaklaşık 7 €'dan başlarken, ana tribün koltukları kategoriye bağlı olarak 15 € veya daha yukarı çıkabiliyor.

Stadyum gişesi: Biletler önceden çevrim içi olarak tükenmezse, maç günü biletleri oyun gününde Stade Marie-Marvingt gişelerinden şahsen satın alınabilir.

İkincil bilet pazar yerleri: Kulübün resmi biletleri tükenirse veya üye olmayanlar için uygunluk arıyorsanız, StubHub gibi ikincil bilet platformlarında taraftarlar tarafından yeniden satışa çıkarılan koltuklar listelenir.

Le Mans - Lorient Ligue 1 biletleri ne kadar?

Stade Marie-Marvingt'teki Le Mans FC - FC Lorient maçı için bilet fiyatları, oturma konumuna ve biletleri nereden satın aldığınıza göre değişiklik gösteriyor:

Resmi gişe ve doğrudan satışlar:

Standart/Kale arkası koltuklar: Temel kategori koltukları için genel olarak 7 € ile 15 € arasında değişiyor. Ana tribün / orta kademe koltuklar: Belirli tribün ve görüş açısına bağlı olarak genellikle 15 € ile 60 € arasında değişiyor.

İkincil ve yeniden satış pazar yerleri:

StubHub gibi ikincil platformlarda fiyatlar, temel giriş için genellikle yaklaşık 55 € ile 65 € seviyesinden başlıyor; ortalama fiyatlar ise maç günü yaklaştıkça talep ve müsaitliğe bağlı olarak 75 € ile 80 € civarında seyrediyor.



Le Mans - Lorient Ligue 1: Bilmeniz gereken her şey

Le Mans - Lorient form durumu

Le Mans, son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi aldı. Takımın son sonucu, 22 Ağustos'ta Ligue 1'de Brest ile oynadığı ve yeni sezonun ilk resmi karşılaşması olan 2-2'lik beraberlikti. Ayrıca hazırlık döneminde deplasmanda Angers'i 2-3, Nantes'ı ise 1-0 mağlup etti; Le Havre'a 0-1 kaybedilen maç ise bu serideki tek yenilgiydi. Le Mans, bu beş karşılaşmada sekiz gol attı ve kalesinde beş gol gördü.

Lorient'in son beş maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç yenilgi çıktı. Takımın son maçı, 22 Ağustos'ta Ligue 1'de Nice ile 0-0 berabere kaldığı karşılaşmaydı. Son dönemdeki en ağır sonuç, 15 Ağustos'ta bir hazırlık maçında Elversberg'e 4-1 kaybetmesi oldu, ancak daha önce UNFP FC karşısında 5-1'lik galibiyet ve Guingamp deplasmanında 2-0'lık zaferle hücum kalitesini göstermişti. Lorient, bu beş maçta dokuz gol atıp yedi gol yedi.

Le Mans - Lorient: Son karşılıklı maçlar

Bu iki kulüp arasındaki son karşılaşma, 4 Şubat 2020'de Ligue 2'de oynandı ve Lorient sahasında Le Mans'ı 4-2 mağlup etti. Bundan önce Le Mans, Ağustos 2019'da Ligue 2'de Lorient'i konuk etmiş, Lorient de Stade Marie-Marvingt'teki maçı 2-1 kazanmıştı. Kayıtlara geçen son beş karşılaşmaya bakıldığında Lorient, Le Mans'ın bir galibiyetine karşılık üç galibiyetle üstün durumda; bir maç ise berabere sonuçlandı.