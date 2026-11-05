Le Mans, 28 Kasım 2026 Cumartesi günü Lille'i Le Mans'daki Stade Marie-Marvingt'te ağırlayacak.

İki takımın büyük bir turnuvadaki son karşılaşması Ocak 2018'de Fransa Kupası'nda oynandı ve Lille deplasmanda 4-2 kazandı. Daha önce Ligue 1'de birlikte mücadele ettikleri dönemde, Nisan 2010'da Stade Marie-Marvingt'te oynanan maç da konuk ekip Lille'in 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı.

Le Mans-Lille maçının biletlerini nereden satın alabileceğiniz ve bilet fiyatları dâhil, bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için derledi.

Le Mans-Lille Ligue 1 maçı ne zaman başlayacak?

Le Mans-Lille maçı, 28 Kasım 2026 Cumartesi günü Le Mans'daki Stade Marie-Marvingt'te oynanacak.

1. Lig - Hafta 12 28 Kas 2026 - 14:45 Stade Marie-Marvingt

Le Mans-Lille Ligue 1 maçının biletleri nasıl alınır?

Stade Marie-Marvingt'te oynanacak Le Mans-Lille Ligue 1 maçı için bilet alabileceğiniz başlıca kanallar şunlar:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Resmî kulüp bilet satışları: Le Mans FC ve LOSC Lille'in resmî internet sitelerini doğrudan kontrol edin. Kulüplerin bilet satış platformları genellikle biletleri satış fiyatından almanın en güvenilir yoludur. Genel satış başlamadan önce çoğunlukla kulüp üyelerine ve kombine sahiplerine öncelik tanınır.

2. İkinci el bilet platformları

İkinci el bilet platformları: Kulüplerin resmî satış kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel satış biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikinci el bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Ligue 1 maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Le Mans-Lille Ligue 1 maçının biletleri ne kadar?

Yaklaşan Le Mans-Lille Ligue 1 maçı için bilet fiyatı seçenekleri şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Standart bilet: Üst tribün veya kale arkası bölümleri için yaklaşık 15 ila 25 avrodan başlıyor.

Üst tribün veya kale arkası bölümleri için yaklaşık başlıyor. Orta kategori: Genellikle 35 ila 60 avro arasında değişiyor.

Genellikle arasında değişiyor. Premium ana tribün veya VIP: Yaklaşık 80 ila 120 avro ve üzeri fiyatlardan başlıyor.

2. İkinci el bilet platformları

Kulüplerin resmî satış kanallarındaki biletler tükenirse StubHub gibi ikinci el bilet platformlarında fiyatlar talebe göre belirleniyor:

Genel ikinci el satış: Üst tribün veya kısıtlı görüşe sahip koltuklar için yaklaşık 50 ila 55 avrodan başlıyor.

Üst tribün veya kısıtlı görüşe sahip koltuklar için yaklaşık başlıyor. Alt tribünde iyi konumlu veya yan tribündeki koltuklar: Talep yüksek olduğunda fiyatlar kolaylıkla 250 ila 400 avroyu aşabiliyor.

Le Mans-Lille Ligue 1 maçı hakkında bilmeniz gereken her şey

Le Mans ve Lille'in form durumu

Le Mans, tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçta bir galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyet aldı. Toulouse karşısındaki 3-0'lık yenilginin ardından çıktığı son maçta Auxerre ile Ligue 1'de 1-1 berabere kaldı. Bu süreçteki tek galibiyetini, eylülde Lorient'i 2-1 yenerek elde etti. Le Mans, bu beş maçta beş gol atıp yedi gol yedi. PSG ve Toulouse karşısındaki yenilgileri de istikrarsızlığını ortaya koydu.

Lille, son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Galatasaray karşısındaki 4-2'lik Şampiyonlar Ligi yenilgisinin ardından çıktığı son maçta Monaco ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Daha önce Avrupa'da Arsenal'e 3-0 mağlup olmuştu. Le Havre karşısındaki 1-0'lık galibiyet ise ligde moral bulmasını sağladı. Lille, bu beş maçta altı gol atıp yedi gol yedi.

Le Mans-Lille: Son karşılaşmalar

İki kulübün resmî maçlardaki son karşılaşması Ocak 2018'de Fransa Kupası'nda oynandı ve Lille, Le Mans deplasmanında 4-2 kazandı. Ondan önce Nisan 2010'da oynanan Ligue 1 maçı da Lille'in galibiyetiyle sonuçlandı. Konuk ekip, Stade Marie-Marvingt'te 2-1 kazandı. Kayda geçen beş karşılaşmada Lille'in üç, Le Mans'ın bir galibiyeti bulunuyor; bir maç ise berabere bitti. İki takım birkaç yıldır resmî bir maçta karşılaşmadığı için bu Ligue 1 mücadelesi ender görülen bir buluşma olacak.