Le Mans, 13 Eylül 2026 Pazar günü Le Mans'taki Stade Marie-Marvingt'te Lens ile karşı karşıya gelecek.

İki takım son olarak Temmuz 2019'da Ligue 2'de resmi bir maçta karşılaştı ve Lens, Stade Marie-Marvingt'te 2-1'lik deplasman galibiyeti aldı. Son beş karşılaşmadaki tarihî ikili rekabet dengeli bir tablo ortaya koyuyor: Le Mans'ın iki, Lens'in iki galibiyeti bulunurken bir maç da berabere bitti.

GOAL, Le Mans-Lens maçı için biletlerin nereden alınabileceği ve ne kadar olduğu dahil bilmeniz gereken her şeyi sizler için derledi.

Le Mans - Lens Ligue 1 maçı ne zaman başlayacak?

Le Mans - Lens maçı, Le Mans'taki Stade Marie-Marvingt'te oynanacak ve başlangıç saati Ligue 1 fikstür takvimi kapsamında planlandı.

1. Lig - Hafta 4 13 Eyl 2026 - 11:15 Stade Marie-Marvingt

Le Mans - Lens Ligue 1 biletleri nasıl alınır?

Stade Marie-Marvingt'te oynanacak Le Mans - RC Lens Ligue 1 maçının biletleri birkaç ana yolla temin edilebilir:

Resmî kulüp kanalları: Genel satış başladığında standart giriş biletlerini doğrudan kulüplerden satın almak için Le Mans FC veya RC Lens'in resmî bilet portallarını kontrol edin.

İkincil bilet platformları: Standart biletler tükenirse veya belirli oturma kategorileri arıyorsanız, StubHub gibi yeniden satış ve bilet karşılaştırma sitelerinde bu maç için ikincil piyasa seçenekleri listelenir.

Gişe ve stat satışları: Müsaitlik durumuna bağlı olarak, maç gününe daha yakın tarihlerde biletler doğrudan stat gişesinden veya stadyumdaki fiziksel satış noktalarından da satın alınabilir.

Le Mans - Lens Ligue 1 biletleri ne kadar?

13 Eylül 2026'da oynanacak Le Mans - Lens Ligue 1 maçının bilet fiyatları, platforma, oturma kategorisine ve ne kadar erken satın aldığınıza göre değişiklik gösterir:

Birincil bilet satışı

Resmî kulüp kanalları: Doğrudan Le Mans FC veya RC Lens üzerinden satın alınan standart tam fiyatlı biletler, tribün ve oturma kategorisine göre genellikle 15 € ile 60 € arasında değişir.

Stadyum gişesi: Stade Marie-Marvingt gişesinden maç günü alınan biletler, müsaitlik durumuna bağlı olarak genellikle 15 € ile 45 € civarından başlar.

İkincil bilet satışı

Yeniden satış platformları:S StubHub gibi ikincil piyasa ilanları ve bilet karşılaştırma sitelerinde fiyatlar giriş seviyesi koltuklar için genellikle 45 € ile 55 € seviyesinden başlarken, üst düzey oturma kategorileri talebe bağlı olarak 80 € ile 140 €+ seviyesinin üzerine çıkabilir.

Le Mans - Lens Ligue 1: Bilmeniz gereken her şey

Le Mans - Lens form durumu

Le Mans, son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi aldı. En son sonucunu 22 Ağustos'ta Ligue 1'de Brest ile 2-2 berabere kalarak elde etti; bu aynı zamanda yeni sezonun ilk resmî maçıydı. Daha önce sezon öncesinde Angers'i deplasmanda 3-2 ve Nantes'ı 1-0 mağlup ederken, Le Havre'a 1-0 yenilmesi tek mağlubiyeti oldu. Le Mans bu beş maçta sekiz gol attı ve kalesinde beş gol gördü.

Lens, son beş maçının üçünü kazandı ve iki kez mağlup oldu. En son sonucunu 22 Ağustos'ta Ligue 1'de Auxerre'i 5-2 yenerek aldı; bu maç, 16 Ağustos'taki Paris Saint-Germain karşısında gelen Trophée des Champions zaferinin ardından oynandı. Lens ayrıca sezon öncesinde Villarreal'i 3-1 mağlup etti, ancak hazırlık döneminin daha önceki bölümünde Sunderland'a 2-0 yenildi ve Famalicão ile golsüz berabere kaldı. Lens bu beş maçta dokuz gol attı ve beş gol yedi.

Le Mans - Lens: Son ikili rekabet karnesi

Le Mans ile Lens arasındaki en son karşılaşma, 27 Temmuz 2019'da Ligue 2'de oynandı ve Lens, Stade Marie-Marvingt'te 2-1 kazandı. Tamamı Ligue 2'de oynanan son beş kayıtlı ikili rekabet maçında Le Mans'ın iki, Lens'in de iki galibiyeti bulunurken bir maç berabere sona erdi. Taraflar, 2019'daki o karşılaşmadan bu yana resmî bir maçta birbirine rakip olmadı.