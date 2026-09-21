Le Mans, 13 Eylül 2026 Pazar günü Le Mans'taki Stade Marie-Marvingt'te Lens'i konuk edecek.

İki takım son olarak Temmuz 2019'da Ligue 2'de resmi bir maçta karşı karşıya geldi ve Lens, Stade Marie-Marvingt'te oynanan mücadeleyi deplasmanda 2-1 kazandı. Son beş karşılaşmadaki tarihi ikili rekabet karnesi oldukça dengeli; Le Mans'ın iki, Lens'in iki galibiyeti ve bir beraberlik bulunuyor.

GOAL, Le Mans - Lens maçı için biletleri nasıl alabileceğiniz, nereden satın alabileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil bilmeniz gereken her şeyi sizin için derliyor.

Le Mans - Lens Ligue 1 maçı ne zaman başlayacak?

Le Mans - Lens karşılaşması, Ligue 1 fikstür takvimi kapsamında Le Mans'taki Stade Marie-Marvingt'te oynanacak.

1. Lig - Hafta 4 13 Eyl 2026 - 11:15 Stade Marie-Marvingt

Le Mans - Lens Ligue 1 biletleri nasıl alınır?

Stade Marie-Marvingt'te oynanacak Le Mans - RC Lens Ligue 1 maçı için biletler birkaç ana yöntemle temin edilebilir:

Resmi kulüp kanalları: Genel satışlar başladığında standart giriş biletlerini doğrudan kulüplerden satın almak için Le Mans FC veya RC Lens'in resmi bilet satış portallarını kontrol edin.

İkincil bilet platformları: Standart biletler tükenirse veya belirli oturma kategorileri arıyorsanız, StubHub gibi bilet yeniden satış ve karşılaştırma sitelerinde bu maç için ikincil piyasa seçenekleri listelenir.

Gişe ve stat satışları: Maç gününe yakın dönemde uygunluk durumuna bağlı olarak, biletler doğrudan stat gişesinden veya tesisteki fiziksel satış noktalarından da satın alınabilir.

Le Mans - Lens Ligue 1 biletleri ne kadar?

13 Eylül 2026'da oynanacak Le Mans - Lens Ligue 1 maçı için bilet fiyatları, platforma, oturma kategorisine ve ne kadar erken satın aldığınıza göre değişiklik gösteriyor:

Birincil bilet satışları

Resmi kulüp kanalları: Doğrudan Le Mans FC veya RC Lens üzerinden satın alınan standart, nominal değerli biletler genellikle tribün ve oturma kategorisine bağlı olarak 15 € ile 60 € arasında değişir.

Stat gişesi: Stade Marie-Marvingt gişesinden maç günü alınan biletler, uygunluk durumuna bağlı olarak genellikle 15 € ile 45 € civarından başlar.

İkincil bilet satışları

Yeniden satış platformları:S İkincil piyasa ilanları ve StubHub gibi bilet karşılaştırma sitelerinde fiyatlar giriş seviyesi koltuklar için genellikle 45 € ile 55 € aralığından başlarken, premium oturma kategorileri talebe bağlı olarak 80 € ile 140 €+ seviyesinin üzerine çıkabilir.

Le Mans - Lens Ligue 1: Bilmeniz gereken her şey

Le Mans - Lens form durumu

Le Mans, son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi aldı. Takımın son sonucu, 22 Ağustos'ta Ligue 1'de Brest ile oynadığı ve yeni sezonun ilk resmi maçı olan 2-2'lik beraberlikti. Daha önce sezon öncesinde deplasmanda Angers'ı 2-3 ve Nantes'ı 1-0 yenerken, Le Havre'a 0-1 yenilmesi tek mağlubiyeti oldu. Le Mans bu beş maçta sekiz gol attı ve kalesinde beş gol gördü.

Lens, son beş maçının üçünü kazandı ve iki kez mağlup oldu. Takımın son sonucu, 22 Ağustos'ta Ligue 1'de Auxerre karşısında aldığı 5-2'lik galibiyetti. Bu sonuç, 16 Ağustos'ta Paris Saint-Germain'e karşı kazanılan Trophée des Champions zaferinin ardından geldi. Lens ayrıca sezon öncesinde Villarreal'i 3-1 mağlup etti, ancak hazırlık sürecinin daha önceki bölümünde Sunderland'e 0-2 yenildi ve Famalicão ile golsüz berabere kaldı. Lens bu beş maçta dokuz gol attı ve beş gol yedi.

Le Mans - Lens: Son ikili rekabet karnesi

Le Mans ile Lens arasındaki en son karşılaşma, 27 Temmuz 2019'da Ligue 2'de oynandı ve Lens, Stade Marie-Marvingt'te 2-1 kazandı. Tamamı Ligue 2'de oynanan son beş kayıtlı ikili eşleşmede Le Mans'ın iki, Lens'in de iki galibiyeti bulunurken bir maç berabere sonuçlandı. Taraflar, 2019'daki o karşılaşmadan bu yana resmi bir maçta karşılaşmadı.