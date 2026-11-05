Le Havre, Strasbourg'u 28 Kasım 2026 Cumartesi günü Le Havre'daki Stade Oceane'da ağırlayacak.

İki takımın Şubat 2026'da Stade Océane'da oynadığı son Ligue 1 maçında Le Havre, Strasbourg'u zorlu bir mücadelenin ardından 2-1 mağlup etti. Bu iki kulüp arasındaki maçlar genellikle bol gollü geçiyor; son karşılaşmalarının büyük çoğunluğunda 2,5 gol barajı aşıldı.

Le Havre-Strasbourg maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları da dahil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için derledi.

Le Havre-Strasbourg Ligue 1 maçı ne zaman başlayacak?

Le Havre-Strasbourg maçı, 28 Kasım 2026 Cumartesi günü Le Havre'daki Stade Oceane'da başlayacak.

1. Lig - Hafta 12 28 Kas 2026 - 14:45 Stade Oceane

Le Havre-Strasbourg Ligue 1 maçının biletleri nasıl alınır?

Le Havre-Strasbourg Ligue 1 maçına bilet almak için mevcut seçenekler ve yöntemler şöyle:

1. Kulüplerin resmî kanalları

Resmî kulüp bilet satışı: Le Havre AC veya RC Strasbourg'un resmî internet sitelerini kontrol edin. İç saha maçlarının biletleri, genel satışa sunulmadan önce genellikle kulüp üyeleri ve kombine bilet sahipleri için satışa çıkarılır.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Ligue 1 maçları için bilet alıp satmasına imkân tanır.

Le Havre-Strasbourg Ligue 1 maçının biletleri ne kadar?

Yaklaşan Le Havre-Strasbourg Ligue 1 maçı için bilet fiyatı seçenekleri şöyle:

1. Kulüplerin resmî kanalları

Kale arkası ve köşe tribünleri: Kale arkalarındaki standart biletlerin fiyatları genellikle 15 ila 25 avro arasında değişiyor.

Kale arkalarındaki standart biletlerin fiyatları genellikle arasında değişiyor. Yan ve merkez tribünler: Saha kenarındaki daha ayrıcalıklı koltukların fiyatları 35 ila 55 avro arasında değişiyor.

Saha kenarındaki daha ayrıcalıklı koltukların fiyatları arasında değişiyor. İndirimli fiyatlar: Gençler, öğrenciler veya çocuklar için indirimli biletlerin fiyatları genellikle 10 ila 30 avro arasında değişiyor.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin ilk satıştaki resmî biletleri tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre şu fiyatlardan listeliyor:

Genel giriş: Fiyatlar yaklaşık 38 ila 50 avrodan başlıyor.

Fiyatlar yaklaşık başlıyor. Ortalama piyasa fiyatı: Fiyatlar yaklaşık 65 ila 75 avrodan başlıyor.

Fiyatlar yaklaşık başlıyor. VIP ve ağırlama paketleri: Fiyatlar talebe bağlı olarak 90 ila 100 avro ve üzerine çıkıyor.

Le Havre-Strasbourg Ligue 1 maçı: Bilmeniz gereken her şey

Le Havre ve Strasbourg'un form durumu

Le Havre, son beş resmî maçında bir galibiyet ve dört mağlubiyet aldı. Son maçında Ligue 1'de Marseille'e 4-3 yenilen Le Havre, bu süreçte Auxerre'e (3-1), Lille'e (1-0) ve Toulouse'a (3-2) da mağlup oldu. Boulogne karşısında hazırlık maçında alınan 6-1'lik galibiyet, bu beş maçtaki tek galibiyeti oldu. Le Havre, söz konusu maçlarda 11 gol atıp 17 gol yedi.

Strasbourg, son beş maçında bir beraberlik ve dört mağlubiyet aldı. Son maçında Rennes'e 3-0 yenilen Strasbourg, bu süreçte Paris Saint-Germain'e (3-1), Nice'e (2-1) ve Paris FC'ye (2-1) de mağlup oldu. Tek puanını Monaco ile 1-1 berabere kaldığı maçta aldı. Strasbourg, bu beş karşılaşmada beş gol atıp sekiz gol yedi.

Le Havre-Strasbourg: Son karşılaşmalar

İki takım en son Şubat 2026'da karşılaştı ve Le Havre, Ligue 1'de Strasbourg'u sahasında 2-1 yendi. Aralarındaki son beş maçta Le Havre ve Strasbourg ikişer galibiyet alırken bir maç berabere bitti. Bu karşılaşmalarda iki takımın gol sayıları da birbirine yakın seyretti.