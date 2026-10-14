Le Havre, 30 Ekim 2026 Cuma günü Le Havre'daki Stade Océane'da Paris Saint-Germain'i ağırlayacak.

İki takım arasındaki geçmiş maçlarda üstünlük konuk ekipte. PSG, yılın başlarında Stade Océane'da oynanan son karşılaşmayı 1-0 kazandı. Digard'ın ekibi, bu önemli lig maçında Luis Enrique'nin yıldızlarla dolu son şampiyonuna karşı mücadele edebilmek için kolay gol yeme sorununu gidermek zorunda.

Le Havre ile Paris Saint-Germain arasındaki maçın biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları dahil, bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için derledi.

Le Havre - Paris Saint-Germain Ligue 1 maçı ne zaman başlayacak?

Le Havre, 30 Ekim 2026 Cuma günü Le Havre'daki Stade Océane'da Paris Saint-Germain'i ağırlayacak.

1. Lig - Hafta 9 30 Eki 2026 - 14:00 Stade Oceane

Le Havre - Paris Saint-Germain Ligue 1 maçının biletleri nasıl alınır?

Stade Océane'da oynanacak Le Havre - Paris Saint-Germain maçının biletlerini almak için şu seçeneklere göz atabilirsiniz:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Le Havre AC'nin resmî bilet satış platformu: İlk elden bilet satışları, üyelere öncelik tanınan satış dönemleri ve standart tribün bölümleri için doğrudan Le Havre AC'nin resmî internet sitesini kontrol edin.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet platformları: Kulübün resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk elden satışa ayrılan biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Ligue 1 maçları için bilet alıp satmasına imkân tanır.

Le Havre - Paris Saint-Germain Ligue 1 maçının biletleri ne kadar?

Stade Océane'da oynanacak Le Havre - Paris Saint-Germain maçının bilet fiyatları, koltuğun konumuna ve satın aldığınız yere göre değişiyor:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Standart koltuklar: Fiyatlar, kategoriye ve tribüne göre genellikle 15 € ile 55 € arasında değişiyor.

Kale arkası ve köşe bölümleri: Bu koltukların fiyatları genellikle 15 € ile 20 € civarından başlıyor.

Yan tribün ve orta saha bölümleri: Yan tribünlerdeki bu üst kategori koltukların fiyatları 35 € ile 55 € arasında değişiyor.

İndirimli biletler: Öğrenciler, gençler ve 14 yaşından küçük çocuklar için indirimli biletlerin fiyatları genellikle 10 € ile 30 € arasında değişiyor.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulübün resmî satış kanallarındaki biletler tükenirse StubHubgibi ikincil bilet platformları, biletleri piyasadaki talebe göre belirlenen fiyatlarla listeliyor:

Paris Saint-Germain gibi güçlü rakiplere karşı oynanan maçlara talep çok yüksek olduğundan fiyatlar, bilet bulunabilirliğine ve koltuğun sahaya yakınlığına göre 110 € ile 210 € ve üzeri arasında değişebiliyor.

Le Havre - Paris Saint-Germain Ligue 1 maçı: Bilmeniz gereken her şey

Le Havre ve Paris Saint-Germain'in form durumu

Le Havre istikrarlı sonuçlar almakta zorlanıyor. Son beş Ligue 1 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti. Son maçında Toulouse'a 3-2 yenilen ekip, bu dönemde Brest ve Monaco'ya da mağlup oldu. Angers ve Lyon karşısında alınan beraberlikler ise pek teselli olmadı. Digard'ın ekibi bu beş maçta beş gol atıp yedi gol yedi. Bu savunma performansı ev sahibi ekibi endişelendirecektir.

PSG'nin tüm kulvarlardaki son beş maçlık performansı daha iyi bir tablo ortaya koyuyor: 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet. Son olarak Marseille'i 2-1 yenen PSG, Ligue 1'de Brest'i 1-0 mağlup etti ve Şampiyonlar Ligi'nde Slovan Bratislava'yı 6-1 gibi farklı bir skorla geçti. Bu serideki tek yenilgisini Monaco karşısında 2-1'lik skorla aldı; Lille deplasmanında ise 2-2 berabere kaldı. Luis Enrique'nin ekibi bu süreçte 12 gol atarken beş gol yedi.

Le Havre - Paris Saint-Germain: Son karşılaşmalar

İki takım en son Şubat 2026'da bir Ligue 1 maçında karşılaştı ve PSG, Stade Océane'da 1-0 kazandı. Son beş karşılaşmada da üstün taraf PSG oldu: Dört galibiyet ve bir beraberlik elde ederken Le Havre galibiyet alamadı. PSG bu beş maçta 13 gol atıp yalnızca beş gol yedi.