Le Havre, 8 Kasım 2026 Pazar günü Le Havre'daki Stade Oceane'da Lorient'ı ağırlayacak.

Mayıs 2026'daki son lig karşılaşmalarında Le Havre, Stade du Moustoir'da Lorient karşısında 2-0'lık net bir deplasman galibiyeti aldı. Tüm kulvarlardaki son beş karşılaşmalarında Le Havre iki, Lorient ise bir galibiyet elde etti; iki maç da berabere bitti.

GOAL, Le Havre-Lorient maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve biletlerin ne kadar olduğu dâhil, bilmeniz gereken her şeyi sizin için derledi.

Le Havre-Lorient Ligue 1 maçı ne zaman başlayacak?

Le Havre-Lorient maçı, 8 Kasım 2026 Pazar günü Le Havre'daki Stade Oceane'da oynanacak.

1. Lig - Hafta 10 8 Kas 2026 - 11:15 Stade Oceane

Le Havre-Lorient Ligue 1 maçı için bilet nasıl alınır?

Le Havre ile Lorient arasında Stade Océane'da oynanacak Ligue 1 maçına bilet almak için başlıca seçenekler şunlar:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Resmî bilet satışı: En doğrudan ve güvenli yöntem, Le Havre AC'nin resmî internet sitesini veya Stade Océane'daki Athletic Store'u kullanmak. Doğrudan satın almak, biletleri nominal fiyatından almanızı ve resmî giriş hakkı elde etmenizi sağlar.

2. İkinci el bilet platformları

İkinci el bilet platformları: Kulübün resmî satış kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikinci el bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satışa sunulan biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Ligue 1 maçları için bilet alıp satmasına imkân tanır.

Le Havre-Lorient Ligue 1 maçının biletleri ne kadar?

Le Havre AC ile FC Lorient arasında Stade Océane'da oynanacak Ligue 1 maçının bilet fiyatları şöyle:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Standart kategori / Genel giriş: Le Havre AC'nin resmî bilet satış portalından doğrudan alınan biletler, kale arkası ve üst tribünlerdeki standart koltuklar için genellikle 15 ila 25 avro civarından başlar.

Le Havre AC'nin resmî bilet satış portalından doğrudan alınan biletler, kale arkası ve üst tribünlerdeki standart koltuklar için genellikle civarından başlar. Yan tribün / Üst kategori tribünler: Alt ve üst tribünlerin orta bölümlerindeki koltuklar, tam olarak hangi blokta bulunduklarına bağlı olarak genellikle 30 ila 60 avro arasında değişir.

Alt ve üst tribünlerin orta bölümlerindeki koltuklar, tam olarak hangi blokta bulunduklarına bağlı olarak genellikle arasında değişir. VIP ve ağırlama paketleri: Kulübün resmî VIP deneyimleri ve loca koltuklarının fiyatları 100 avrodan başlayıp 250 avronun üzerine çıkabilir. Bunlara özel salon erişimi ve yiyecek-içecek hizmeti dahildir.

2. İkinci el bilet platformları

Kulübün ilk satış kanallarındaki resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikinci el bilet platformlarında fiyatlar piyasa talebine göre belirlenir:

Genel giriş / Üst tribün: En uygun fiyatlı biletler yaklaşık 40 ila 45 avrodan (yaklaşık 45 ABD doları) başlar.

En uygun fiyatlı biletler yaklaşık (yaklaşık 45 ABD doları) başlar. Orta kategori ve yan tribün koltukları: Standart koltukların fiyatı, mevcut talebe bağlı olarak ortalama 65 ila 85 avro arasındadır.

Standart koltukların fiyatı, mevcut talebe bağlı olarak ortalama arasındadır. İkinci el VIP ve ağırlama biletleri: Üst kategori ağırlama biletleri ve orta bölümlerde iyi görüş açısı sunan koltuklar yaklaşık 100 ila 110 avrodan başlayıp daha yüksek fiyatlara çıkabilir.

Le Havre-Lorient Ligue 1 maçı: Bilmeniz gereken her şey

Le Havre ve Lorient'ın form durumu

Le Havre, tüm kulvarlardaki son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında 2 Ekim'de Boulogne'u hazırlık karşılaşmasında 6-1 yendi ancak ligdeki formu farklı bir tablo ortaya koyuyor. Ligue 1'deki son dört maçından yalnızca iki puan çıkaran Le Havre, Angers ile golsüz berabere kaldığı maçın öncesinde Toulouse'a (3-2), sonrasında ise Brest'e (1-2) yenildi. Ağustos sonunda Lyon deplasmanında alınan 1-1'lik beraberlik de Le Havre'ın rekabet edebildiğini ancak maçları istediği sonuçla bitirmekte zorlandığını gösteren bu seriyi tamamlıyor.

Lorient, son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Tek galibiyetini Lens deplasmanında 1-0'lık sonuçla elde etti. Toulouse ile 2-2, Nice ile 0-0 berabere kalırken Le Mans'a (2-1) ve Troyes'a (1-2) yenildi. Bu beş maçta dört gol atıp beş gol yiyen Lorient, hücumda yeterince etkili olamadığını ve savunmada da tam anlamıyla güven vermediğini gösterdi.

Le Havre-Lorient: Son karşılaşmalar

İki kulüp son olarak Mayıs 2026'da karşılaştı. Le Havre, Ligue 1'de Lorient deplasmanından 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Bundan önce, Eylül 2025'te Le Havre'ın ev sahipliği yaptığı maç 1-1 sona ermişti. Tüm kulvarlardaki son beş karşılaşmada Le Havre'ın iki, Lorient'ın ise bir galibiyeti bulunuyor; iki maç da berabere bitti. Özellikle Eylül 2023'te Lorient karşısında evinde aldığı 3-0'lık galibiyet düşünüldüğünde, iki takım arasındaki maçların geçmişi Le Havre'a umut veriyor.