Le Havre, 12 Aralık 2026 Cumartesi günü Le Havre'daki Stade Oceane'da Le Mans'ı ağırlayacak.

İki takımın son karşılaşmasında Le Havre, 15 Ağustos 2026'daki sezon öncesi hazırlık maçında Le Mans'ı deplasmanda 1-0 mağlup etti. Bu yaz maçından önce, Temmuz 2025'te de karşı karşıya gelen iki takımın mücadelesini Le Havre 2-0 kazandı.

Le Havre-Le Mans maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve bilet fiyatları dâhil bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için derledi.

Le Havre-Le Mans Ligue 1 maçı ne zaman başlayacak?

Le Havre-Le Mans maçı, 12 Aralık 2026 Cumartesi günü Le Havre'daki Stade Oceane'da başlayacak.

Le Havre-Le Mans Ligue 1 maçına nasıl bilet alınır?

Le Havre-Le Mans Ligue 1 maçına bilet almak için mevcut seçenekler ve yöntemler şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Le Havre AC'nin resmî çevrim içi bilet satış kanalı (Billetterie Officielle du HAC): Biletleri satış fiyatından almak için başlıca ve en güvenli seçenek. Biletler, 12 Aralık 2026 Cumartesi gününe ait maç takviminde listeleniyor. Satışlar genellikle aşamalı olarak açılıyor: Önce kombine sahiplerine öncelik tanınıyor, ardından genel satış başlıyor. Genel satış için üyelik gerekmiyor.

Biletleri satış fiyatından almak için başlıca ve en güvenli seçenek. Biletler, 12 Aralık 2026 Cumartesi gününe ait maç takviminde listeleniyor. Satışlar genellikle aşamalı olarak açılıyor: Önce kombine sahiplerine öncelik tanınıyor, ardından genel satış başlıyor. Genel satış için üyelik gerekmiyor. Deplasman taraftarı tribünü (Le Mans FC): Le Mans taraftarları, kendilerine ayrılan deplasman tribününün (Tribune Visiteurs; G Kapısı ve P3 Otoparkı üzerinden erişim) biletlerini maç öncesinde doğrudan Le Mans FC'nin resmî bilet satış kanallarından veya stok durumuna bağlı olarak maç günü Stade Océane'daki deplasman taraftarlarına özel bilet gişesinden alabilir.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet satış platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet satış platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki bilet kontenjanı tükendiğinde taraftarların yaklaşan Ligue 1 maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Le Havre-Le Mans Ligue 1 maçının biletleri ne kadar?

Yaklaşan Le Havre-Le Mans Ligue 1 maçı için tahmini bilet fiyatları şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Kale arkası ve köşe tribünleri (Tribune Nord Kop / Tribune Sud Famille): 10-20 €.

10-20 €. Yan tribün ve köşeye yakın yan tribün koltukları (Tribune Est Latérale / Intermédiaire): 20-35 €.

20-35 €. Orta saha çizgisi hizasındaki yan tribün koltukları (Tribune Est Centrale / Halfway Line): 35-55 €.

35-55 €. İndirimli ve aile tarifeleri: 8-25 €.

8-25 €. Premium salon ve ağırlama paketleri (Carré Magique / Le Comptoir Ciel&Marine / Loges): 150-600 € ve üzeri.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin ilk satışındaki resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet satış platformlarındaki fiyatlar piyasa talebine göre belirleniyor:

En uygun fiyatlı kale arkası ve üst köşe tribünü koltukları: Yaklaşık 26-35 €'dan başlıyor.

Yaklaşık 26-35 €'dan başlıyor. Ortalama fiyatlı genel giriş ve orta kademe yan tribün koltukları: 55-75 €.

55-75 €. Alt kademe, orta saha çizgisi hizasındaki yan tribün koltukları ve iyi görüş açısına sahip yerler: 80-130 € ve üzeri.

80-130 € ve üzeri. Yeniden satışa sunulan VIP ve ağırlama biletleri: 230-650 € ve üzeri.

Le Havre-Le Mans Ligue 1 maçı: Bilmeniz gereken her şey

Le Havre ve Le Mans'ın form durumu

Le Havre, son beş resmî maçının tamamını kaybetti. Bu seri, ligdeki en kötü dönemlerden biri olarak öne çıkıyor. Son maçında Ligue 1'de Lorient'e 2-0 yenilen ekip, bu süreçte Paris Saint-Germain karşısında da 5-1'lik mağlubiyet yaşadı. Le Havre, söz konusu beş maçta beş gol atıp 11 gol yedi ve hiçbirinde kalesini gole kapatamadı.

Le Mans, son beş maçında alınabilecek 15 puanın ikisini topladı; bir beraberlik ve dört mağlubiyet yaşadı. Son maçında Monaco ile 1-1 berabere kalırken eşitlik golünü 90. dakikada attı. Bu seri içinde daha önce Toulouse'a 3-0, Paris Saint-Germain'e ise 3-1 yenildi. Le Mans, bu beş maçta dört gol atıp dokuz gol yedi.

Le Havre-Le Mans: Son karşılaşmalar

İki kulüp son olarak 15 Ağustos 2026'da bir hazırlık maçında karşılaştı; Le Havre, Le Mans deplasmanında 1-0 kazandı. Bundan önce Le Havre, Temmuz 2025'te yine Le Mans deplasmanında oynanan bir hazırlık maçını da 1-0 kazandı. Resmî maçlardaki son karşılaşmaları ise 3 Aralık 2019'da oynanan Ligue 2 maçıydı. Stade Oceane'daki mücadeleyi Le Havre 2-0 kazandı. Kayıtlardaki son beş karşılaşmada Le Havre dört, Le Mans bir galibiyet aldı.